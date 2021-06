Schulraumnot in Langrickenbach: Weiterhin keine Lösung in Sicht

Schulraumnot «Meine letzte Gemeindeversammlung ist leicht chaotisch»: Engagierte Diskussion in Langrickenbach Die Konsultativabstimmungen an der Schulgemeindeversammlung Langrickenbach zur Schulraumplanung brachten nicht die gewünschte Klarheit. Für Schulpräsident Mathias Roth war es nach knapp fünf Jahren im Amt die letzte Versammlung. Barbara Hettich 01.06.2021, 16.30 Uhr

Schulpräsident Mathias Roth tritt nach knapp fünf Jahren zurück. Bild: Reto Martin

(20. September 2016)

«Ich wäre schon froh gewesen, wenn ich das in meiner Amtszeit nicht mehr hätte machen müssen», sagte der scheidende Schulpräsident Mathias Roth an seiner letzten Versammlung der Primarschulgemeinde Langrickenbach. Fakt ist aber, dass in der Gemeinde die Schülerzahlen unerwartet schnell steigen und bereits ab Sommer ein Container-Provisorium in Betrieb genommen werden muss. Ziel der Behörde sei es, bis August 2024 das Provisorium durch eine dauerhafte Lösung zu ersetzen, sagte Roth.

Wie diese Lösung aussehen soll – dazu gab es verschiedene Varianten, die in den vergangenen Monaten in verschiedenen Workshops diskutiert wurden, auch mit Einbezug der Bevölkerung. Die Schlussfolgerung: Favorisiert wird ein Neubau auf der Parzelle östlich der Mehrzweckhalle und um den Neubau optimal in das Schulgelände Loowisen zu integrieren, soll die Strasse an den Rand der schuleigenen Parzelle – heute jenseits der Strasse – umgelegt werden. Zudem: Beibehaltung des Schulstandorts Eggethof als Kinderzentrum für Kindergarten, Spielgruppe, Mittagstisch und Randzeitenbetreuung.

Auf dem richtigen Weg?

Ob die Behörde mit ihrer Schlussfolgerung auf dem richtigen Weg ist, wollte sie an der Schulgemeindeversammlung mittels Konsultativ-Abstimmung in Erfahrung bringen. Dabei zeigte sich in der vorgängigen Diskussion, dass nicht alle Stimmberechtigten von diesem «Favoriten» begeistert waren.

600'000 Franken allein für die Umlegung der Strasse sei viel zu teuer, wurde bemängelt. Ein Anbau an das bestehende Schulhaus Richtung Sportplatz in westlicher Richtung sei immer noch die bessere und kostengünstigere Variante und könne mit einer optimalen Planung auch realisiert werden, ohne den Schulbetrieb gross zu stören.

Das bestehende Schulhaus Loowisen in Herrenhof könnte mit einem Anbau erweitert werden. Bild: Barbara Hettich

Andere Votanten sprachen sich dafür aus, einen Neubau auf der Wiese oberhalb des Schulhauses zu realisieren. Dieses Land müsste allerdings noch erworben, eingezont und erschlossen werden. Wieder andere sprachen sich dafür aus, einen Neubau auf die Schlössliwiese zu stellen. Dieses Land hat allerdings erst kürzlich den Besitzer gewechselt und der Preis für das Bauland dürfte dementsprechend hoch sein.

Zweimal Nein und zweimal Ja

«Meine letzte Gemeindeversammlung ist leicht chaotisch», bemerkte Mathias Roth nach engagierter Diskussion und nach kurzer Rücksprache mit seinen Behördenkolleginnen stellte er alle vier Varianten zur Abstimmung.

Ein Anbau an das bestehende Schulhaus wurde mit 56 zu 7 Stimmen abgelehnt, die Erweiterung auf die Schlössliwiese ebenso mit 49 zu 6 Stimmen. Mit 48 zu 16 Stimmen erhielt der Neubau mit Strassenumlegung Zustimmung, ebenso der Neubau auf der oberen Wiese mit 39 zu 15 Stimmen. Die Schulbehörde wird nun voraussichtlich an der Budgetversammlung im November zwei verschiedene Varianten für den Projektierungskredit vorlegen.

Über den Beibehalt des zweiten Schulstandorts in Eggethof wurde geheim abgestimmt. Diese Abstimmung brachte kein klares Resultat. Von den 79 Stimmberechtigten legten 37 ein Ja und 39 ein Nein ein, 3 enthielten sich der Stimme.

Rechnung und Kredite genehmigt

Ohne Diskussion und einstimmig genehmigten die Stimmberechtigten hingegen die Rechnung 2020 der Primarschulgemeinde Langrickenbach. Bei einem Aufwand von 1,823 Millionen Franken schliesst sie mit einem Überschuss von 15'126 Franken. Ebenfalls einstimmig wurde der Nachtragskredit von 190'000 Franken für das Schulraumprovisorium und der Nachtragskredit von 67'000 Franken für den neuen Schulbus-Unterstand genehmigt.