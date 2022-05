Diskussion um Schulraumerweiterung in Langrickenbach geht weiter

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, findet eine Ersatzwahl in die Langrickenbacher Primarschulbehörde statt. Es gilt den Sitz der zurückgetretenen Sandra Büchler zu besetzen. Zur Wahl stellen sich die 30-jährige Sozialpädagogin Robyn Fera, die mit ihrem Mann in Zuben lebt, und der 34-jährige Landwirt Joel Schär, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Obergreut lebt. (rha)