Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil senkt Steuerfuss

Schulfinanzen Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil senkt den Steuerfuss um drei Prozentpunkte Noch weiter runtergehen wollten die Schulbürger am Dienstagabend nicht. Sie lehnten einen entsprechenden Antrag mehrheitlich ab. Barbara Hettich 31.03.2022, 16.12 Uhr

Die Schulbürger sagen Ja zu einer Steuerfusssenkung. Bild: Andrea Stalder

Der Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil geht es finanziell gut. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 200’000 Franken. Gerechnet hatte man mit einem Aufwandüberschuss von 64’500 Franken. Grund für das erfreuliche Resultat sind höhere Steuereinnahmen und Minderausgaben bei der Besoldung der Lehrkräfte. «Wir hatten nicht so viel Förderunterricht wie erwartet», erklärte Schulpfleger Adrian Gut den 38 Stimmberechtigten, die am Dienstagabend an der Schulgemeindeversammlung teilnahmen. Diskussionslos und einstimmig wurde die Rechnung genehmigt, der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.