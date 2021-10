Sekundarschule Kreuzlingen senkt die Steuern

Schulfinanzen Nochmal drei Prozent tiefere Steuern bei der Kreuzlinger Schule: Die dunklen Wolken vom letzten Jahr haben sich verzogen Der neu geregelte Finanzausgleich entlastet die Sekundarschule enorm. Und die Corona-Ängste sind verflogen. Der Spielraum für Steuersenkungen wird nun genutzt. Urs Brüschweiler 29.10.2021, 16.50 Uhr

Schulpräsidentin Seraina Perini und Finanzchefin Susanne Burgmer mit den neuen Faltbroschüren zur Budgetpräsentation. Bild: Urs Brüschweiler

Vor einem Jahr mussten sie noch ins Studio des Kreuzlinger Fernsehens, um der Bevölkerung die Schulbudgets präsentieren zu können. Die Pandemie hatte eine Präsenz-Infoveranstaltung verunmöglicht. Heuer sehen für Schulpräsidentin Seraina Perini und Finanzchefin Susanne Burgmer nicht nur die Rahmenbedingungen besser aus, sondern auch die Budgetzahlen haben an Zuversicht zugelegt. Seraina Perini sagt:

«Die Unwägbarkeiten und düsteren Prognosen haben uns damals vorsichtig werden lassen.»

Mit dem Budget 2021 wurde der Steuerfuss der Primarschule um drei Punkte auf 47 Prozent erhöht, jener der Sekundarschule in gleichem Masse gesenkt. Nun zeigt sich, es wäre für die Steuerzahler wohl mehr dringelegen als dieses Nullsummenspiel, welches die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs mit sich brachte. Einerseits schliessen die Rechnungen des laufenden Jahres voraussichtlich deutlich positiver ab, als veranschlagt, andererseits folgt nun für 2022 bei der Sekundarschule eine weitere Steuersenkung um drei Punkte auf dann neu 24 Prozent. Susanne Burgmer erklärt:

«Wir haben das jetzt halt in zwei Schritten gemacht. Das ist sicher nicht der verkehrte Weg.»

Informationsveranstaltung Am Mittwoch, 3. November, 19 Uhr, findet im Singsaal der Sekundarschule Pestalozzi eine Informationsveranstaltung zu den Budgets 2022 der Primar- und Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen statt. Interessierte können sich bis am 2. November anmelden an sekretariat@schulekreuzlingen.ch. Der Anlass zur politischen Meinungsbildung ist ohne Zertifikatspflicht. Es gilt jedoch eine Maskenpflicht. (ubr)

Erfreulich entwickelt haben sich insbesondere zwei Faktoren: Die Steuereinnahmen sprudeln kräftiger als erwartet und man muss weniger Geld in den Finanzausgleich abliefern als befürchtet. Bei der Primarschule ist für 2022 ein Ertragsüberschuss von 105'000 Franken budgetiert, bei der Sekundarschule – trotz Steuersenkung – immer noch ein kleiner Gewinn von 53'000 Franken.

Ausgaben zu Gunsten der Kinder

«Wir brauchen aber diese höheren Steuereinnahmen auch», betont Seraina Perini. Verschiedene Mehrausgaben zu Gunsten der Kinder stünden nämlich an, sei es bei zusätzlichem Personal für Förderangebote oder mit zusätzlichen Kindergartenabteilungen. Interessantes Detail: Mit rund einer Viertelmillion Franken Mehraufwand rechnet die Sekundarschule, um pandemiebedingt ausgefallene Schulreisen und Skilager nachzuholen. «Wir wollen, dass die Kinder diese Erlebnisse – wenn irgendwie möglich – machen können.»

Schulraumerweiterung ist knifflige Aufgabe

Der Schülerzuwachs ist nach wie vor das zentrale Thema in der langfristigen Planung. «Die Prognosen bewahrheiten sich», stellt die Schulpräsidentin fest. Mit 100 Primarschülern zusätzlich rechnet sie in den nächsten fünf Jahren. Die grosse Herausforderung sei es zu wissen, welche Schulhäuser es betreffen werde. Handlungsbedarf sieht Perini in den Schulzentren Wehrli und Schreiber in der Stadtmitte. Temporäre Containerlösungen sind schon heute an beiden Standorten unumgänglich. Die «knifflige Aufgabe», bei diesen Schulhäusern mehr Unterrichtsraum zu bauen, will man in den nächsten zwei Jahren mit Machbarkeitsstudien lösen.