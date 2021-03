SCHULBEHÖRDE Von Amriswil bis Wilen: Dem Thurgau stehen etliche Kampfwahlen bevor - die Übersicht Am 7. März wählen viele Schulbürgerinnen und Schulbürger im Kanton ihre neue Behörde. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Gemeinden, in denen eine Kampfwahl bevorsteht ‒ wo es also mehr Kandidaten als verfügbare Sitze gibt. Sabrina Bächi/Samuel Koch 01.03.2021, 06.05 Uhr

Wahltag ist Zahltag. So blicken viele dem 7. März entgegen, wenn bei den Gesamterneuerungswahlen die Schulbehörden für die Legislatur bis 2025 neu bestellt werden. Wahlen stehen in den meisten der insgesamt 87 Körperschaften im Thurgau (46 Primarschulgemeinden, 20 Volksschulgemeinden, 15 Sekundarschulgemeinden, fünf in politische Gemeinden integrierte Primarschulen und eine in die politische Gemeinde integrierte Volksschule - Stand: 2019) auf dem Programm. Besonders brisant ist die Ausgangslage in zwei Schulgemeinden mit einer bevorstehenden Kampfwahl ums Präsidium:

Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Nach vier Jahren tritt Christoph Kohler (Oberaach, parteilos) nicht mehr zur Wiederwahl an, nachdem es in den letzten eineinhalb Jahren rumort hat und zwei Schulverwalter die VSG verlassen haben. Neu treten an: Andreas Müller (Schocherswil, parteilos), Kulturbeauftragter der Stadt Amriswil, und Michael Stäheli-Engel (Amriswil, parteilos), Schulevaluator beim Kanton TG im Amt für Volksschule (AV).

Volksschulgemeinde Horn

Horns Schulpräsidentin Margrit Schrepfer tritt dieses Jahr zurück. Es gibt je eine Kandidatur der FDP (Conny Jenni) und der CVP (André Mathis).

Nebst den Präsidien sind in vielen weiteren Schulgemeinden die Wahlen um die restlichen Behördensitze umstritten. Die «Thurgauer Zeitung» gibt ihren Leserinnen und Lesern hier einen Überblick, aufgeteilt in die fünf Bezirke.

Primarschule Romanshorn:

Für die sechs Behördensitze kandidieren die vier Bisherigen Mike Deutschle, Nicole Ebe (beide parteilos), Katja Germann und Bettina Güntensperger (beide SP) sowie vier Neue: Nadja Bolliger (FDP), Tobias Braun (parteilos), Nicole Felix (CVP) und Walter Scherrer (SVP).

Sekundarschule Romanshorn:

Für die vier Sitze kandidieren die zwei Bisherigen – Adrian Bachmann (CVP) und Jörg Fischer (parteilos) - sowie drei Neue: Rahel Fischer (EVP), Arno Germann (FDP), Florian Sauer (SP).

Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri:

Die Behörde der VSG besteht inklusive Präsident, der ebenfalls in einer Kampfwahl ermittelt wird, aus neun Mitgliedern. Von den acht übrigen Behördemitgliedern treten sechs zur Wiederwahl an. Anita Länzlinger (parteilos) und Bernard Gertsch (parteilos) hören auf. Gertsch war bis vorletzten Sommer oberster Schweizer Schulleiter. Mit ihm geht viel pädagogisches Know-how verloren. Zudem verlieren die kleinen Gemeinden Sommeri (Gertsch) und Hefenhofen (Länzlinger) einen Vertreter in der Behörde, weil sämtliche drei neuen aus Amriswil kommen. Somit verbleibt von den beiden kleinen VSG-Gemeinden nur noch der Vizepräsident übrig.

Erneut kandidieren Vizepräsident Samuel Oberholzer (Hefenhofen, parteilos), Cornelia Kuster-Rohner (Oberaach, parteilos, aber von den Grünen portiert), Silvia Brunner (Amriswil, parteilos), Melanie Lüthi (Amriswil, parteilos), Severin Gutjahr-Preisig (Amriswil, SVP) und Renate Koch (Amriswil, SVP). Neu kandidieren Sascha Angehrn (Amriswil, FDP), David Stucki (Amriswil, SP) und Claudio Zaffonato (Amriswil, parteilos).

Volksschulgemeinde Horn:

Auch in Horn steht nebst der Kampfwahl im Präsidium auch eine Kampfwahl um die restlichen Behördensitze auf dem Programm. Für die vier Sitze kandidieren die zwei Bisherigen Urs Bodenmann (FDP) und Christoph Egli (FDP) sowie drei Neue mit Tamara Hochreutener (parteilos), André Mathis (CVP, auch als Präsident) und Markus Moos (GLP).

Volksschulgemeinde Bischofszell:

Nebst Präsidentin Corinna Pasche-Strasser, die wieder antritt, gibt es vier Behördensitze. Dafür kämpfen mit Andreas Forrer (parteilos), Susanne Frey (CVP) und Judith Zimmermann (GP) drei Bisherige sowie mit Walter Grütter (parteilos) und Jonas Seiterle (SP) zwei Neue.

Volksschulgemeinde Region Diessenhofen (VSGDH):

VSGDH-Präsident Hans Rudolf Stör stellt sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Für die fünf weiteren Behördensitze stellen sich sechs Kandidierende zur Wahl, vier Bisherige mit Gabriela Brütsch, Markus Bürgi, Lida Rohner, Margaretha Schmid Ivankovic sowie zwei Neue mit Roger Birk und Karin Rüttimann. Allesamt sind sie parteilos.

Sekundarschulgemeinde Feldbach Steckborn:

Eine weitere Kampfwahl im Bezirk Frauenfeld steht in Steckborn bevor für die Behörde der Sekundarschulgemeinde Feldbach. Fürs Präsidium stellt sich einzig die bisherige Präsidentin Monika Ribi Bichsel (FDP) zur Wahl. Von den insgesamt sieben Sitzen (inklusive Präsidentin) gibt es am 7. März nur zwei Behördensitze zu vergeben, weil Bettina Gasser, Primar Steckborn, Bruno Meister, Primar Gündelhart-Hörhausen, Jolanda Lenherr, Primar Berlingen, und Philipp Engel, Primar Mammern, alle als Delegierte in der Schulbehörde mittun. Um die zwei zu bestellenden Sitze streiten sich drei Kandidatinnen: Aleksandra Lindner (bisher, parteilos) sowie Dzemile Fetaji (neu, SP) und Mirela Vucicevic (neu, parteilos).

Primarschulgemeinde Wilen:

Barbara Jaeger will Präsidentin bleiben. Dafür kämpfen für die weiteren vier Behördensitze fünf Personen. Nebst den Bisherigen Monika Schafroth und Bruno Schuster steigen Marcel Huber, Karin Scherrer und Marie Schildknecht (alle neu) ins Rennen.

Schulgemeinde Bichelsee-Balterswil:

Nebst dem Präsidium mit Andrea Schwager als einziger Kandidatin sind in Bichelsee-Balterswil vier Behördensitze neu zu bestellen. Darauf spienzeln insgesamt sieben Kandidaten: Rubina Sturzenegger (SVP, bisher), Mirjam Graf-Wullschleger (CVP, bisher), Philipp Federer (CVP, bisher) sowie Kostas Lapsanidis, David Rupper und Edgar Schneider (alle neu, alle parteilos).

Schulgemeinde Fischingen:

Eine Kampfwahl gibt's um die vier Behördensitze, um die sich insgesamt fünf Kandidaten rangeln: Peter Büttiker, Daniel Siegrist (beide bisher und parteilos) sowie Ramona Büchi-Gamper, Rolf Strässle und Myriam Kägi (alle neu und parteilos). Der bisherige Schulpräsident Godi Siegfried tritt ohne Gegenkandidatur wieder an.

Schulgemeinde Münchwilen:

Der bisherige Präsident Lukas Weinhappl ist der einzige Kandidat fürs Präsidium. Für die vier weiteren Behördenmitgliedschaften bewerben sich fünf Kandidaten: Tatjana Meillaud (bisher, Grüne), Florinda Sabatino (bisher, parteilos) und Daniel Lüthi (bisher, CVP) sowie Noëmi Jacober, Marianne Obrist (beide neu und parteilos).

Primarschulgemeinde Lommis:

Für die vier Behördensitze kommen fünf Kandidaten in Frage. Nebst den drei Bisherigen Nicole Berg, Roger Fischer und Susanne König (alle parteilos) wollen Mike Fürst und Alex Müller (beide neu und parteilos) in der Schulbehörde mitarbeiten. Der bisherige Präsident Peter Haas tritt ohne Gegenkandidatur erneut an.

Primarschule Kreuzlingen:

Nebst Präsidentin Seraina Perini (FDP, bisher) gibt es acht Behördensitze und zehn Kandidaten. Sechs davon sind Bisherige. Es sind dies Markus Blättler (FDP), Christine Graeser (SP), Franziska Lioi (CVP), Silvia Meier (Freie Liste), Cvjetko Miljic (FDP), Andreas Schreiber (FDP). Neu kandidieren Judith Hutterli (Grüne), Fatmire Ibraimi-Ljoki (SP), Mechthild Täschler (parteilos) und Martin Lorenz (Freie Liste).

Primarschule Münsterlingen:

Beim Schulpräsidium ist es eine klare Sache. Dort kandidiert die bisherige Schulpräsidentin Catherine Rutishauser. Um die sechs Behördensitze bewerben sich sieben Kandidaten. Es sind Daniel Flum, Marcel Kuhn, Kathy Neuenschwander, Vania Fenners. Neu mit im Rennen dabei sind Rahel Baumann, Sabine Welpe, Manuel Garzi.

Primarschule Altnau:

Nebst Präsident Harry Lüthi-Gantenbein (bisher) gibt es vier Behördensitze und sieben Kandidaten. Bisherige: Madelaine Tunesi-Künzi, Andreas Meyer, Christian Barth. Neu: Roland Baumann, Thomas Gsell, Wendel Mazenauer, Reto Eberle.