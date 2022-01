Amir Behrouz kandidiert für die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen

«Ich kann Erfahrungen aus einer völlig anderen Welt in die Schule miteinbringen»: Amir Behrouz wäre gerne Vermittler zwischen den Kulturen

Am 13. Februar wählen die Stimmberechtigten ein neues Mitglied in die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen. Zur Wahl stehen drei Männer. Amir Behrouz tritt als parteiloser Kandidat an.