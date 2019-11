Schüler aus Berg sammeln für den guten Zweck Eine Projektwoche weckt Interesse für soziales Engagement. Die Bevölkerung profitiert: Sie kann Früchtespiesse, Hotdogs und Pizza geniessen. Sarina Kihm

Rahel, Samira, Elvira und Naomi sammeln mit schokoladenbezogenen Fruchtspiessen Geld für den WWF. (Bild: Andrea Stalder)

«Oh nein! Daran haben wir nicht gedacht», sagt Rahel Häberlin, Schülerin der Sekundarschule Berg. Mit ihren drei Mitschülerinnen, muss sie kurzfristig ein Fonduecaquelon organisieren. Der Grund: Der Schokoladenbrunnen für die Früchtespiesschen funktioniert in der Kälte nicht.

Eigentlich hätte er die Hauptattraktion beim Verkaufsstand werden sollen. «Zu Hause hat immer alles geklappt. Es können aber immer Dinge dazwischenkommen, die wir bei der Planung nicht voraussehen konnten»,sagt Samira Zanini. «Da brauchen wir nun einfach einen Plan B.»

Für die Gesellschaft oder die Umwelt

Die drei Schülerinnen der dritten Oberstufe aus Berg bilden eine von mehreren kleineren Gruppen, die im Rahmen der Projekttage ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Bereits in den Wochen vor dem Beginn der Projekttage wurde im Unterricht fleissig besprochen, wie eine mögliche Idee erfolgreich umgesetzt wird.

«Die Wahl des Themas war den Gruppen jeweils selbst überlassen»,

sagt Klassenlehrerin Sarah Müller. «Es gab die einzige Bedingung, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Ideen etwas zur Gesellschaft oder der Umwelt beitragen.» So gibt es Gruppen, die Hilfe im Altersheim leisten und andere, die Gartenarbeit anbieten.

Drei Projekte fallen besonders auf

Nebst den drei Mädchen, die ihre Früchtespiesschen im Weinfelder Zentrum verkaufen, gibt es eine weitere Gruppe Jugendlicher, die auf dem Marktpaltz einen Hotdogstand organisierten. «Wir müssen mindestens 50 Hotdogs verkaufen, damit wir unsere Ausgaben wieder ausgeglichen haben», sagt Andri Pingera. Dank aufgeteilten Arbeitsbereichen sind die vier Schüler bereit für den erwarteten Ansturm am Mittag.

Zur gleichen Zeit in der Berger Schulküche steckt eine weitere Gruppe in den letzten Vorbereitungen. Sie müssen Bestellungen von insgesamt 40 Pizzen nachgehen. «Dank den Wärmeboxen kommen die Pizzen nie kalt an», sagt Mauro Gwerder. Das gesammelte Geld der Projekte spenden die Gruppen an unterschiedliche Hilfsorganisationen, was neben dem Aufstellen eines eigenen Projekts ein wichtiger Bestandteil der Woche ist.