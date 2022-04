Trotz Softwareproblemen: Schönholzerswilen mit positiver Rechnung

Schönholzerswilen Stolperstein Informatik: Die Softwareumstellung in Schönholzerswilen schlägt sich auf die Rechnung nieder Das vergangene Jahr schliesst die Gemeinde mit einer fast ausgeglichenen Rechnung ab. Die Verwaltung hatte vor allem mit Systemumstellungen und Personalproblemen zu kämpfen. Auch die Revision der Ortsplanung wird teurer. Mario Testa 21.04.2022, 16.25 Uhr

Gemeindepräsident Ernst Schärrer und Gemeindeschreiber Werner Minder hören Gemeinderat Sandro Körber zu, der bekanntgibt, dass er am 27. November nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Bild: Mario Testa

Die Mehrzweckhalle in Schönholzerswilen ist am Mittwochabend nur mit 32 Stimmberechtigten besetzt, für die kleine Gemeinde mit lediglich 590 Stimmberechtigten bedeutet es dennoch eine ansehnliche Stimmbeteiligung von über fünf Prozent. Gemeindepräsident Erst Schärrer schwärmt in seinen Begrüssungsworten von diversen gelungenen Sanierungen von Privathäusern im Dorf. «Schön, dass sich unser Dorf in dieser Frische präsentieren kann.»