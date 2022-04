Pull! in Schönholzerswilen duellieren sich die starken Seilzieher

Schönholzerswilen Seilziehfest in Schönholzerswilen: Thurtalern gelingt Heimsieg Am Seilziehturnier in Schönholzerswilen gingen am Samstag die Lokalmatadoren als Ostschweizermeister vom Platz. Auch Schulkinder und Hobby-Gruppen duellierten sich am langen Seil. Monika Wick 25.04.2022, 16.35 Uhr

Zwei Teams duellieren sich am Seilziehfest in Schönholzerswilen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Seil auf! Spannen! Bereit? Pull!» Auf diese Aufforderung des Schiedsrichters mussten die Seilzieher pandemiebedingt lange Zeit verzichten. Am Wochenende war es aber endlich wieder so weit und sie konnten ihrer Leidenschaft frönen. Mit dem Seilziehturnier in Schönholzerswilen eröffnete der Seilziehclub Thurtal die diesjährige Wettkampfsaison.

Neben vielen weiteren Turnieren wie der Schweizer Meisterschaft, dem Plausch- oder dem Schülerturnier ging am Samstagnachmittag die Ostschweizer Seilziehmeisterschaft über die Bühne. Auf dem Plateau über dem Dorf treten sieben Teams mit je sechs Personen gegeneinander an. Anders als in anderen Kategorien spielen hier weder das Geschlecht noch das Gewicht der Sportler eine Rolle. Immer dabei sind auch ein Coach und eine Kiste, in der sich verschiedenste Utensilien befinden.

Auf dem Platteau oberhalb von Schönholzerswilen duellieren sich die Teams. Bild: Andrea Tina Stalder Ein Helfer reinigt die Schuhe seiner Teamkollegen. Bild: Andrea Tina Stalder Nur ja nicht absitzen: Das gibt Strafen. Bild: Andrea Tina Stalder Trikots wie aus einer anderen Zeit. Das Team wartet aufs nächste Ziehen. Bild: Andrea Tina Stalder Die verschiedenen Teams geben ein farbenfrohes Bild ab. Bild: Andrea Tina Stalder Nach dem «Pull!» legen sich die Teams ins Zeug. Bild: Andrea Tina Stalder Mit Harz an den Händen lässt sich das Seil besser halten. Bild: Andrea Tina Stalder Fairness im Sport: Handshake nach dem Wettkampf. Bild: Andrea Tina Stalder Das Publikum verfolgt die Wettkämpfe. Bild: Andrea Tina Stalder Bild: Andrea Tina Stalder

Während ein Coach mit einem Schaber die Schuhsohlen der Seilzieher vom Dreck befreit, erhitzt ein anderer eine mit Harz gefüllte Blechdose mit dem Bunsenbrenner. Damit erleichtert er das Auftragen der Masse auf die Hände, was einen besseren Halt am Seil gewährleistet. Der Coach ist es auch, der den Sportlern nach getaner Arbeit mit Hilfe einer mit Wasser gefüllten Sprühflasche das Gesicht kühlt oder Trinkwasser reicht.

Harzige Hände kleben an der Bierflasche

An den Seilen wird gekämpft, was das Zeug hält. Die Anstrengung steht den Sportlern ins Gesicht geschrieben. Im Laufe der 21 Begegnungen, die jeweils zwei oder drei Züge beinhalten, zeichnet sich je länger je mehr ab, dass den Gastgebern des SZC Thurtal der Turniersieg gelingen könnte. Kurze Zeit später bewahrheitet sich die Vermutung. Unter Jubelrufen und Glückwünschen des Publikums verlassen sie den Wettkampfplatz als Sieger vor den Teams «Glunggebuure 1» und «Rosenhöckler».

Das Heimteam des SZC Thurtal gewinnt am Samstag den Ostschweizer Seilziehwettbewerb. Bild: Monika Wick

Dank des Harzes an den Händen findet auch die Bierflasche guten Halt, die ihnen ein Zuschauer offeriert.

Sandra Frehner, Seilzieherin aus Istighofen. Bild: Monika Wick

«Am Seilziehen fasziniert mich der Teamgeist. Zudem hilft man sich untereinander aus, um beispielsweise eine Mannschaft bilden zu können», erklärt die Istighoferin Sandra Frehner, die normalerweise beim Team Altnau-Scherzingen zieht, dieses Mal aber für das Team «Fors» am Start ist.

Und Ursula Schürpf-Schädler, die im Jurywagen die Ergebnisse in die Liste einträgt, sagt: «Es wurde Zeit, dass die Sportler wieder ziehen können. Man merkt, dass es ihnen gefehlt hat».