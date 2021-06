Am Grümpelturnier in Schönholzerswilen geben kleine Kicker alles

Schönholzerswilen Rundes Leder rollt trotz Hitze: Am Grümpelturnier kämpfen kleine Kicker um den Sieg Dreizehn Kinder-Fussballmannschaften haben am Samstag am Schönholzerswiler Grümpelturnier teilgenommen. Der Motivation konnte auch die Hitze keinen Abbruch tun. Monika Wick 20.06.2021, 16.30 Uhr

Die kleinen Kicker geben alles auf dem Fussballfeld. Bild: Monika Wick

«So ihr Rasesprenger, da chunt guet», motiviert ein Vater die Fussballmannschaft aus Neukirch an der Thur, die am Samstag am 42. vom Kultur- und Sportverein (Kuspo) Schönholzerswilen organisierten Grümpelturnier antreten. Begleitet von weiteren Zurufen jagen die kleinen Kicker über den Sportplatz auf der Schulanlage in Schönholzerswilen und versuchen, den Fussball im gegnerischen Tor zu versenken, um wertvolle Punkte zu sammeln.