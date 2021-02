Schönholzerswilen Niederschmetternde Diagnose: Sandra Dei Cas erzählt, wie sie sich nach einem Hirntumor ins Leben zurückkämpfte Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde Sandra Dei Cas ein tennisballgrosser Hirntumor entfernt. Einer geregelten Arbeit kann sie derzeit nicht nachgehen, dafür profitieren ihre Haustiere von ausgefallenen Gehegen. Monika Wick 16.02.2021, 18.00 Uhr

Sandra Dei Cas mit ihrem Hund Camillo. Seit ihrer Hirntumor-OP fertigt sie Tiergehege aus alten Möbeln. Bild: Kevin Roth (Schönholzerswilen, 1. Februar, 2021)

Der Augenblick, in dem Sandra Dei Cas die Diagnose Hirntumor erhielt, gehört zu den schlimmsten Momenten ihres Lebens. «Es hat mir buchstäblich den Boden unter den Füssen weggezogen», sagt die 48-jährige Schönholzerswilerin. Gleichzeitig fühlte sie so etwas wie Erleichterung. «Die Diagnose bestätigte, dass ich nicht an einer psychischen Störung leide. Diese Ungewissheit bescherte mir qualvolle Jahre», erzählt Dei Cas.

Lange Zeit vermuteten nämlich verschiedene Fachärzte, dass ihre Beschwerden, die sich durch extreme Allergien, einem veränderten Geschmackssinn oder andauernder Müdigkeit zeigten, psychischen Ursprungs sind. Nach der ersten Diagnose Burn-out folgten Besuche beim Psychologen, Verschreibung von Antidepressiva und Konsultationen von Hautarzt und Allergologe.

«Intuitiv ahnte ich aber immer, dass meine Beschwerden nicht psychischer Natur sind und fühlte mich oft nicht ernst genommen. Je länger die Behandlungen dauerte, umso mehr glaubte ich aber den Ärzten.»

Nach einem epileptischen Anfall kam die Diagnose Hirntumor

Ihren Beruf als Kochkursleiterin für einen Küchengerätehersteller musste Sandra Dei Cas aufgrund der Veränderung ihres Geschmackssinns aufgeben. Keiner Arbeit nachzugehen kam für sie aber nicht in Frage. Mit Hilfe eines Job-Coaches fand sie eine, ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechende Stelle als Gästebetreuerin in einem Spital, was einer glücklichen Fügung gleichkam. «Eines Tages fühlte ich mich während der Arbeit, als hätte ich kleine Stromschläge bekommen. Ich konnte plötzlich die Schrift auf dem Bildschirm nicht mehr lesen und verlor meine Stimme», erklärt Sandra Dei Cas.

Sofort wurde sie auf die Notfallstation gebracht, wo sie einen epileptischen Anfall erlitt. Noch heute hört sie die Stimme des behandelnden Arztes, der ihr und ihrem Mann Fabio die niederschmetternde Diagnose überbrachte. «So einen grossen Hirntumor habe ich noch nie gesehen», sagte er. Nach erfolgreicher Reduktion des Gehirndrucks wurde die tennisballgrosse Geschwulst in einer siebenstündigen Operation entfernt.

Sandra Dei Cas hatte einen Hirntumor. Bild: Kevin Roth

«Vor dem Eingriff kreisten meine Gedanken. Ich fragte mich, ob ich die Operation überlebe oder was mit meinen Kindern, meiner Familie oder meinen Tieren passiert, falls nicht. Letztendlich hatte ich aber keine andere Wahl, als den Eingriff über mich ergehen zu lassen.»

Mittlerweile sind seit der Operation über zwei Jahre vergangen. Die grosse Narbe am Kopf ist verheilt, die Haare sind nachgewachsen. Was geblieben ist, sind Belastungs- und Konzentrationsstörungen sowie ein häufiges Erschöpfungsgefühl. «Der Tumor hat grössere Schäden hinterlassen, als ich mir oftmals eingestehen möchte», sagt die Mutter zweier Töchter.

Manche stempeln sie als Simulantin ab

Äusserlich sieht man ihr ihre Leidensgeschichte nicht mehr an. «Oftmals höre ich: Du siehst so gut aus, dir geht es doch gut. Diese Vorverurteilungen sind schmerzhaft», erklärt sie. Andere stempelten sie als Simulantin ab oder ihnen fehlte schlichtweg das Verständnis für ihre Situation. Etliche Freundschaften sind dadurch auf der Strecke geblieben, andere haben sich dafür vertieft.

«Manchmal wünschte ich mir eine offensichtliche Behinderung, damit die Spekulationen aufhören», sinniert sie. Mit dem Erzählen ihrer Geschichte möchte Sandra Dei Cas eine Lanze brechen für all ihre Leidensgenossinnen und Leidensgenossen.

Ein von Sandra Dei Cas selbstgebautes Tiergehege. Bild: Kevin Roth

Auch die kleinen Treppen und Geländer fertigt Dei Cas in Handarbeit. Bild: Kevin Roth

Anstatt Mitmenschen hinter vorgehaltener Hand als «faule Sieche» zu bezeichnen, würde sie sich wünschen, dass man auf betroffene Menschen zugeht, offen ist und Fragen stellt. Ihr selber haben auch unzählige Gespräche mit der Familie, Freunden und einer Gesprächsgruppe geholfen. «Wenn Du mich heute fragst, ob ich je wieder einer regulären Arbeit nachgehen kann, müsste ich nein sagen. Aber ich arbeite mit grossem Einsatz daran, dass ich es bald wieder kann», erklärt sie.

Die Tiere sind ihr eine grosse Stütze

Mit ihrem Schicksal hadert Dei Cas öfters. Dennoch versucht sie sich an das Motto zu halten, dass ihr eine Tafel, die in der Küche steht, immer wieder vor Augen hält. «Konzentriere dich auf die Dinge, die du ändern kannst und lasse die Dinge los, die du nicht kannst», steht da in englischer Schrift geschrieben.

Eine grosse Stütze bei der Bewältigung ihrer Krankheit sind Sandra Dei Cas' Tiere. Sie besitzt einen Hund, drei Katzen, je zwei Hamster, Degus und Schildkröten sowie ein Aquarium. Die Tierfreundin legt grossen Wert auf eine artgerechte Haltung ihrer Tiere. «Handelsübliche Gehege entsprechen oft nicht den Anforderungen und gefallen mir optisch nicht», sagt sie.

Aus diesem Grund hat Dei Cas begonnen, die Gehege für ihre Lieblinge selber zu bauen und so zu gestalten, dass sie gut zu ihrem stilvollen zu Hause passen. Dazu nutzt sie bestehende Möbelstücke aus dem Brockenhaus oder einer Internetplattform, restauriert sie nach ihren Wünschen und funktioniert sie zu wahren Tierparadiesen um. Darin platziert sie Schlaf- und Rückzugsorte, Futterstellen und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Vierbeiner. «Mein Bruder meinte einmal, dass ich da, wo der Tumor einmal war, viele Ideen habe», sagt sie lachend.

Auch ihr Hund Camillo darf in einem selbstgebauten Bettchen liegen. Bild: Kevin Roth

Das Bauen der Gehege sieht Sandra Dei Cas auch als eine Art Beschäftigungstherapie. Einen grossen Vorteil ihres Hobbys sieht sie darin, dass sie sich die Arbeit je nach Tagesform und Kräften selber einteilen kann. «Es gibt gute Tage, an denen ich mehr schaffe, und schlechte, an denen ich gar nichts machen kann», sagt sie.

Aktuell geht es Sandra Dei Cas recht gut. Nichtsdestotrotz wird sie von ihren Ärzten engmaschig untersucht. Ein Grund dafür ist auch, dass sich in ihrem Hirn ein weiterer Tumor gebildet hat.