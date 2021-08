Informationsveranstaltung Ortsplanungsrevision Schönholzerswilen

Schönholzerswilen Eine neue Dorfzone mit der Ortsplanungsrevision Am Mittwochabend hat die Gemeinde Schönholzerswilen zur Infoveranstaltung über die Ortsplanungsrevision eingeladen. Ein Vortrag zeigte, wie sich die Zonen verändern. Sabrina Bächi 27.08.2021, 16.30 Uhr

Thomas Tschopp (blaues Hemd) von der NRP Ingenieure AG erklärt den Interessierten die neuen Pläne aus der Ortsplanungsrevision. Bild: Sabrina Bächi

Der Mehrzwecksaal in Schönholzerswilen ist schnell gefüllt. Denn der Andrang zur Informationsveranstaltung zur Ortsplanungsrevision ist gross. Über 50 Personen finden sich ein. Das freut Gemeindepräsident Ernst Schärrer, der die Anwesenden begrüsst. Zu Beginn gibt es eine theoretische Einführung in das Thema und in die verschiedenen Pläne und auch die Begrifflichkeiten. «Als zweiter Teil können sie an drei Stationen die Pläne anschauen und persönliche Fragen stellen», sagt Schärrer. Es sei der Beginn der Mitwirkung der Bevölkerung zum Ortsplan, betont er.