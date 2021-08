Philipp Siedentopf ist ein Ritter mit Herz für Mensch und Tier

Schönholzerswilen Ein Thurgauer erzählt, weshalb er sich für Flüchtlinge engagiert – und wie er zum Ritter wurde Für den Schönholzerswiler Philipp Siedentopf ist der Dienst an Menschen eine Passion. Neben seiner Arbeit beim UNHCR engagiert er sich im Dorf und für den Malteserorden. Monika Wick 20.08.2021, 16.55 Uhr

Philipp Siedentopf mit seiner Dalmatinerhündin Lotte. Bild: Andrea Stalder

«Es ist für mich erfüllend, helfen zu können», sagt Philipp Siedentopf. Und wer den 46-jährigen Schönholzerswiler kennt, weiss, dass das nicht nur eine Floskel ist. Sowohl in seiner Freizeit als auch im Berufsleben engagiert sich Philipp Siedentopf unter anderem für jene, die Hilfe und Schutz bedürfen.

Andere zum Helfen animieren

Seit rund einem Jahr arbeitet er für «Switzerland for UNHCR», einer Stiftung, die von UNHCR, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, gegründet wurde, um die Arbeit der Organisation in der Schweiz und in Liechtenstein zu unterstützen und zu fördern.

«Das Ziel von ‹Switzerland for UNHCR› ist es, die Schweizer Bevölkerung für die Anliegen von Flüchtlingen, Zwangsvertriebenen und Staatenlosen auf der ganzen Welt zu sensibilisieren», erklärt er. Philipp Siedentopfs aktuelle Aufgabe ist es, mit Firmen, Stiftungen oder Privatpersonen, die sich engagieren wollen, Partnerschaften aufzubauen.

Dienstsitz in Genf UNHCR heisst ausgeschrieben United Nations High Commissioner for Refugees was übersetzt soviel bedeutet wie Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. Das UNHCR ist mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen (Flüchtlingsrecht) beauftragt und auch im Bereich der humanitären Hilfe tätig. Es hat seinen Dienstsitz in Genf. (red)

Unterwegs in der Welt

Der zweifache Vater ist aber nicht nur in den Büros in Schönholzerswilen, Zürich oder Genf anzutreffen, sondern leistete auch schon Einsätze in Krisengebieten.

Das UNHCR feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Ursprünglich wurde die Organisation gegründet, um sich während drei bis fünf Jahre um die Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges zu kümmern.

Philipp Siedentopf, UNHCR-Angestellter Bild: Andrea Stalder

«Heute fällt eine erschreckende Anzahl von über 80 Millionen Menschen weltweit unter das Mandat des UNHCR», sagt der ehemalige Marinesoldat.

Wenn er über Flüchtlinge spricht, die teils jahrzehntelang in überfüllten Auffanglagern festsitzen oder unter extremsten Bedingungen aus ihrem Heimatland fliehen müssen, spürt man, wie sehr ihm diese Menschen am Herzen liegen.

Als besonders wichtig erachtet Philipp Siedentopf die Ausbildung von jungen Flüchtlingen. «Nur so haben sie die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag in ihrem Gastgeberland zu leisten oder in ihr Land zurückzukehren und beim Wiederaufbau zu helfen. Aktuell fehlt in vielen Ländern eine ganze Generation», erklärt er.

Ein Ritter der heutigen Zeit

Die Nächstenliebe wurde Philipp Siedentopf bereits in die Wiege gelegt. Die Familie seiner Mutter gehört dem Malteserorden an, der sich weltweit auf humanitäre und vor allem karitative Hilfe konzentriert. So kam es, dass sich Philipp Siedentopf von Kindesbeinen an ehrenamtlich für seine Mitmenschen engagierte.

Das Abzeichen des Malteserordens. Bild: Andrea Stalder

Heute ist er Mitglied des Malteser Hilfsdienstes in Deutschland, des Malteserordens und des Malteser Hospitaldienstes in der Schweiz. Seit 2011 ist er zudem Mitglied des zweiten Standes des Ordens. «Dies bedeutet, dass ich als Ritter des Ordens das besondere Versprechen des Gehorsams abgelegt habe, nach dem Verständnis der evangelischen Räte», erklärt Philipp Siedentopf.

Gegründet wurde der Souveräne Ritter- und Hospitalorden vom Hl. Johannes zu Jerusalem von Rhodos und von Malta, wie der Malteserorden mit vollem Titel heisst, im Jahre 1048 und ist der älteste und allein noch durchgängig existierende Ritterorden der Welt. «Staatenrechtlich ist der Malteserorden als Souverän anerkannt, was bedeutet, dass er offiziell ein Staat ist, aber ohne Staatsterritorium», erklärt er.

Als Philipp Siedentopf kürzlich eine Autopanne erlitt, erregte ein Wegweiser mit der Aufschrift «Komturei Tobel» seine Aufmerksamkeit. Seine Recherchen bestätigten, dass, wie bereits vermutet, die Komturei von Johannitern gegründet wurde, der ursprünglichen Bezeichnung der Malteser. «Auf dem Areal habe ich auch mehrmals das achtspitzige Kreuz vom Wappen der Malteser gefunden», sagt Philipp Siedentopf.

Philipp Siedentopf arbeitet für das UNHCR auch mal von Zuhause aus. Bild: Andrea Stalder

Im Einsatz für Vierbeiner und Zweibeiner

Neben den Menschen liegen Philipp Siedentopf auch die Tiere am Herzen. Während seiner früheren Arbeit bei der Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» wurde er in der Grosstier- und Wasserrettung ausgebildet, um bei Naturkatastrophen auf der ganzen Welt eingesetzt werden zu können.

Im Rahmen seiner Arbeit war er massgeblich am Bau des Bärenlandes in Arosa und am Transport des ersten geretteten Bären aus Serbien in die Schweiz beteiligt. «Der Transport war sehr spannend, zumal die Fahrt 28 Stunden dauerte und der Bär wach war», sagt der Besitzer von zwei Dalmatinern.

Vom grossen Engagement des gebürtigen Deutschen können auch die Einwohner Schönholzerswilens profitieren. Philipp Siedentopf präsidiert den ortsansässigen Kultur- und Sportverein, der das Grümpelturnier, einen Chlaus-Anlass oder den Liechtli-Umzug organisiert. Zudem initiierte er den Bücherschrank, der sich in der ehemaligen Telefonkabine befindet, und kümmert sich um dessen Ordnung.