180 Wienerli und viele Liechtli am Umzug in Schönholzerswilen

Schönholzerswilen 180 Paar Wienerli und viele Liechtli in der nebligen Nacht Am Freitagabend hat in Schönholzerswilen wieder ein Liechtliumzug stattgefunden. Viele Kinder und ihre Begleitpersonen zogen durch die Strassen und sangen Lieder. Monika Wick 21.11.2021, 16.45 Uhr

Die Kinder der Primarschule Schönholzerswilen warten mit ihren Räbeliechtli auf den Start des Umzugs. Bild: Michel Canonica

Als kurz nach dem Eindunkeln in Schönholzerswilen am Freitagabend die Strassenbeleuchtung erlischt, geht ein Raunen durch die Menge, die sich auf dem Schulhausplatz versammelt hat. Rufe wie «Juhui, etz gots denn los» oder «Endlich isches sowiit» sind zu hören. Andere erinnert die Dunkelheit daran, noch rasch die Kerzen in ihren Räbeliechtli und selbst gebastelten Laternen anzuzünden.