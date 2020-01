Schönenberger Familiendoppelvierer

An der 57. Ruderregatta in Bad Waldsee, einer süddeutschen Stadt im Landkreis Ravensburg, nahmen Ende September über 450 Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Prominentester Starter war der in Schönenberg aufgewachsene Nico Stahlberg vom Ruderclub Kreuzlingen. Er nahm bereits zweimal an Olympischen Spielen teil und war 2017 Gewinner des Gesamtweltcups im Einer. (st)