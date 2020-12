Schönenberg Tagtäglich eine Gratwanderung Mario Bischof leitet seit einem Jahr die Berufsbeistandschaft Region Bischofszell mit Sitz in Schönenberg. Zeit für eine erste Bilanz. Georg Stelzner 10.12.2020, 17.00 Uhr

Mario Bischof, der neue Leiter, in seinem Büro in Schönenberg. Bild: Georg Stelzner

«Es reizt mich, in dieser Funktion Menschen nachhaltig helfen zu können und Verantwortung zu tragen», sagt Mario Bischof. Der 32-Jährige hat seit diesem Jahr die Leitung der vereinsmässig organisierten Berufsbeistandschaft Region Bischofszell inne. Sie ist Teil der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Weinfelden und in Schönenberg ansässig. Zu Bischofs Team gehören sieben Berufsbeistände und vier Sachbearbeiterinnen. Es ist eine interdisziplinäre Gruppe mit Kenntnissen in sozialen, psychologischen und rechtlichen Fragen. Der Zuständigkeitsbereich umfasst ausser der Stadt Bischofszell die Gemeinden Erlen, Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen, Kradolf-Schönenberg, Schönholzerswilen, Sulgen, Wuppenau und Zihlschlacht-Sitterdorf. Die Arbeit geht Mario Bischof nie aus, leben in diesem Gebiet insgesamt doch 24000 Einwohner.

Bischof war früher Kantonspolizist. In diesem Beruf sei das Helfen zwar auch eine zentrale Aufgabe gewesen, aber in der Regel eben nur punktuell und zeitlich begrenzt, quasi im Sinne eines Feuerwehreinsatzes. Als Berufsbeistand sei es für ihn sehr wichtig, zu den Menschen, mit denen er zu tun hat, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Nur so seien dauerhafte, allseits akzeptierte Lösungen möglich.

Belastbarkeit ist eine wichtige Voraussetzung

Die Berufsbeistandschaft bekommt ihre Aufträge von der Kesb. Dabei werden zwei Be- reiche unterschieden: Beim Erwachsenenschutz geht es um sogenannte Vertretungsbeistandschaften (Personen- und Vermögenssorge sowie Rechtsverkehr), die Kinderschutzmandate betreffen das Wohl von Minderjährigen und die Regelung des Besuchsrechts. Es liegt in der Natur der Materie, dass die Berufsbeistandschaft nicht umhinkommt, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Die Problematik besteht darin, dass die Selbstbestimmung des Menschen ein unbestritten hohes Gut ist, Eingriffe bisweilen aber trotzdem unumgänglich sind. Wer damit beauftragt ist, muss bestimmte Kompetenzen besitzen, und zwar nicht nur fachliche, wie Bischof ausführt: «Geduld und Belastbarkeit, gepaart mit einem ausgeprägten Einfühlungsvermögen, sind wichtige Voraussetzungen, um bei dieser Tätigkeit Erfolg zu haben.» Dennoch sei eine Mandatsführung immer eine Gratwanderung, gibt Bischof zu bedenken. Die Berufsbeistandschaft arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, doch Fehlentscheide könnten nie völlig ausgeschlossen werden, selbst dann nicht, wenn man sich auf die gesetzlichen Grundlagen abstütze.

Dies führt zur Frage, ob die Arbeit als Berufsbeistand gefährlich ist. «Einem gewissen Risiko ist man natürlich schon ausgesetzt», räumt Bischof ein. Verglichen mit seiner Tätigkeit bei der Polizei sei dieses jedoch eher klein. Dazu trage auch ein Sicherheitskonzept bei. Es könne allerdings zu «grenzwertigen Situationen» inklusive verbalen Auseinandersetzungen kommen. Tätliche Angriffe habe er am neuen Arbeitsplatz aber noch nicht erlebt. «Ein Grossteil der Betroffenen ist ja froh um unsere Arbeit und macht keine Probleme», erklärt Bischof. Sein Rezept:

«Man muss die Betroffenen ernst nehmen; sie sollen sich verstanden fühlen.»

Obwohl sein Einstieg in Schönenberg vom Ausbruch der Coronapandemie mit ihren in der Tragweite noch gar nicht abschätzbaren Folgen überschattet war, zieht Mario Bischof eine positive Bilanz über sein erstes Jahr als Leiter der Berufsbeistandschaft Region Bischofszell: «Ich bin stolz auf die stabile Personalsituation und das grosse Vertrauen, das ich geniesse.» Bischof ist zuversichtlich, den Auftrag mit dem bestehenden Team gut erfüllen zu können.

Zur Person Mario Bischof erblickte am 5. Mai 1988 das Licht der Welt und wuchs im st.gallischen Jonschwil auf. Nach einer kaufmännischen Ausbildung machte er die Berufsmatura und trat in die Polizeischule Amriswil ein. Bis 2017 gehörte Bischof der Kantonspolizei St. Gallen an. Vor seinem Wechsel nach Schönenberg arbeitete er in Wattwil für die Berufsbeistandschaft und die Sozialen Dienste, deren stellvertretender Leiter er 2019 war. Mario Bischof ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt mit der Familie in Gähwil SG. Sein Hobby, den Fussballsport, übt er in der Seniorenmannschaft des FC Niederstetten (Gemeinde Uzwil) aus. (st)

Erleichtert ist auch Vereinspräsident Heinz Keller. Ein Dreivierteljahr war die Position der Leitung vakant, nachdem man das Arbeitsverhältnis mit einer früheren Stelleninhaberin aufgelöst hatte. Keller, hauptberuflich Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, übte die Funktion vorübergehend interimistisch aus, unterstützt von den Mitarbeitenden, die in dieser schwierigen Übergangsphase ebenfalls einen grossen Effort zu leisten hatten «Mario Bischof macht hier einen absolut professionellen Job. Er hat es ausgezeichnet verstanden, das Team hinter sich zu scharen», streut Heinz Keller dem neuen Leiter bereitwillig Rosen.