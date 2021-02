Schnitzeljagd Der Fuchs wird über die Grenze gejagt: Konstanz und Kreuzlingen erhalten einen Foxtrail Die beliebte Schnitzeljagd durch Städte gibt es ab Herbst auch am Bodensee. Als grenzüberschreitendes Projekt ist es eine Europa-Premiere. Urs Brüschweiler 01.02.2021, 16.55 Uhr

An jedem Posten erwartet die Jäger ein Rätsel und ein Hinweis auf den Verbleib des «Fuchses». (Bild: PD)

Zuletzt gab es wegen der Pandemie vermehrt Trennendes von der Landesgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen zu vernehmen. Nun steht wieder einmal ein verbindendes Projekt in den Startlöchern. Die beiden Städte werden voraussichtlich ab Herbst ein touristisches Highlight erhalten: einen «Foxtrail».

In rund zwanzig Schweizer Orten wird die bei Jung und Alt beliebte Schnitzeljagd bereits angeboten. In Deutschland sei der Begriff noch nicht so bekannt, sagt Nicole Esslinger von Thurgau Tourismus. Die Idee, eine solche Fuchsjagd in die Grenzregion zu holen, existiere schon seit einiger Zeit.

Nach dem Dachstrail, der Foxtrail

Nicole Esslinger

Projektmanagerin Region Kreuzlingen-Untersee

Thurgau Tourismus (Bild: Andrea Stalder)

«Der Wunsch war immer, es grenzüberschreitend zu machen.» Für Velofahrer gibt es mit dem Dachstrail bereits seit 2018 eine Entdeckungstour für Hobby-Detektive, die durch Kreuzlingen und Tägerwilen führt. «Den Foxtrail kennt in der Schweiz fast jeder», sagt Esslinger.

«Für Gäste von ausserhalb ist das wie ein Magnet.»

Die Stadtrally werde vorwiegend zu Fuss absolviert, für einzelne Abschnitte sollen die Teilnehmer auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

«Mit dem europaweit ersten grenzüberschreitenden Foxtrail realisieren die beiden Städte in diesem Jahr gemeinsam ein Topprojekt.»

Das schreiben die Stadt Kreuzlingen und die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH in ihren Mitteilungen. Beide Seiten zeigen sich stolz, «in einer Zeit, in der Grenzen eher wieder an Bedeutung zunehmen», eine partnerschaftliche Zusammenarbeit verkünden zu können.

Firmen als Postensponsoren

Die Vorbereitungen für die interaktive Schnitzeljagd durch Konstanz und Kreuzlingen liefen derzeit auf Hochtouren. Einen ersten Entwurf des Foxtrails mit möglichen Stationen gebe es bereits. Nun werden die Grundeigentümer der vorgesehenen Posten für eine Zusammenarbeit kontaktiert, die Stationen dann endgültig festgelegt und schliesslich installiert. Für einige Stationen hat man bereits Partner gefunden. Auf Schweizer Seite etwa die Firma Ifolor, die Velofabrik Tour-de-Suisse, die Chocolat Bernrain und das Restaurant Schloss Seeburg. Wahrscheinlich also, das dort Posten aufgestellt werden. Ziel sei immer, erklärt Esslinger, die Route so zu legen, dass besondere Objekte und Orte angelaufen werden. «Vielleicht auch solche, die in weiten Kreisen noch nicht so bekannt sind.»

Zwei Städte, eine Spielwiese

Eröffnen will man den Foxtrail im kommenden Herbst. Wir gehen natürlich davon aus, dass der Grenzübertritt bis dahin wieder uneingeschränkt möglich sein wird, erklärt Nicole Esslinger.

«Bei diesem Outdoor-Erlebnis werden die beiden Bodensee-Städte zur Spielwiese», heisst es in der Mitteilung. In Teams begeben sich die Teilnehmer bei einem Foxtrail – in der Regel während etwa zwei oder drei Stunden – auf die Suche nach geheimen Botschaften oder Codes. So gelangen die Jäger von einem Posten zum nächsten, um am Ende, wenn alle Rätsel gelöst worden sind, den «Fuchs» zu erwischen.