Schneeräumung In Weinfelden pfaden die Werkhofmitarbeiter mit dem Joystick in der Hand Ein Schneefall wie in den vergangenen zwei Tagen fordert die Werkhofmitarbeiter. Tag und Nacht sind sie mit ihren grossen Pflügen unterwegs. Recht machen können sie's trotzdem nicht allen. Mario Testa 15.01.2021, 17.30 Uhr

Bruno Zahner lenkt sein Fahrzeug durch die Strassen von Weinfelden. Mit dem Joystick in der rechten Hand bedient er den Pflug. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 15. Januar 2021)

Nomen est omen. Seit einem Jahr ist Martin Schneeberger nun Strassenmeister von Weinfelden – und diesen Januar macht ihm das Wetter alle Ehren. Schneeberger hat dann auch alle Hände voll zu tun. Alle paar Minuten klingelt sein Telefon, Meldungen über geknickte Bäume gehen ein, seine Mitarbeiter brauchen neue Anweisungen und auch Bestellungen müssen erledigt werden.

«Wir haben zwei Silos mit je 27 Tonnen Salz. Aber wir haben viel davon verbraucht und deshalb habe ich gestern Abend nochmals bestellt», sagt der Werkhof-Chef. «Ich hoffe, das Salz wird noch heute Freitag angeliefert.» Sicher geholfen beim Winterdienst hätten die beiden neuen Salzstreuer, die er vergangenes Jahr zukaufen durfte.

Tonnenweise Salz rieselte in den vergangenen zwei Tagen aus den Silos im Werkhof in die Salzstreuer der Schneepflüge. Bild: Mario Testa

Unter dem Salzsilo herrscht ein reges Treiben. Immer wieder macht ein Traktor oder Gemeindefahrzeug mit Pflug und Salzstreuer Halt und füllt nach. Schneeberger koordiniert an schneereichen Tagen ein 20 Mann starkes Team. «Zwölf Leute stellt die Stadt, die weiteren acht sind Private, die wir beauftragen», sagt er.

Wohin mit all dem Schnee?

Einer der Werkhofmitarbeiter, die in den vergangenen zwei Tagen nichts anderes als Schneeräumung betrieben haben, ist Bruno Zahner. «Das grösste Problem? Ich weiss bald nicht mehr, wohin mit all dem Schnee», sagt er. Er lenkt seinen «Meili» mit Pflug durch die Weinfelder Strassen und befreit sie vom Schnee. «Wir können den Schnee ja nur zur Seite werfen, nicht wegschaffen. So werden die Haufen einfach immer grösser – gut, hat's endlich aufgehört zu schneien», sagt er am Freitagnachmittag.

Bruno Zahner korrigiert die Höhe seines Pflugs über der Strasse. Bild: Mario Testa

Zahners Tour geht weit, den Ottenberg hinauf über Weerswilen bis zum Stelzenhof und an die Gemeindegrenze zu Berg. Dort wendet er sein Gefährt, steigt aus und dreht die beiden Räder, welche den Pflug auf der richtigen Höhe über der Strasse halten, etwas weiter ein. «So drückt der Pflug noch etwas mehr runter und erwischt mehr vom Schnee und dem Pflotsch», erklärt Zahner, der seit sieben Jahren beim Werkhof arbeitet.

Autofahrer und Fussgänger im Weg

Zügig rumpelt der Pflug vor Zahners Gefährt über die Strasse. Dann muss er bremsen, ein Auto versperrt ihm den Weg. «Es ist schon speziell. Wir haben unsere orangen Drehlichter und sind ja auch kaum zu übersehen, aber leider nehmen längst nicht alle Autofahrer Rücksicht auf uns», sagt Zahner. Von den Fussgängern am Strassenrand erntet er unterschiedliche Reaktionen. Viele schauen dem Pflug lächelnd nach, einige springen aus Angst vor einer Pflotsch-Dusche zur Seite, wieder andere fuchteln wild umher und signalisieren, doch bitte auch ihre Einfahrt «grad noch schnell» zu pfaden.

«Wir pfaden keine privaten Strassen oder Plätze. Dafür bleibt keine Zeit – und wenn wir es am einen Ort machen, weckt das nur bei anderen noch Begehrlichkeiten.»

Den Pflug am Fahrzeug lenkt er mit seinem rechten Daumen über einen kleinen Joystick. Meist steht der Pflug leicht quer, damit der Schnee auf eine Seite abgeht. Kommt eine Einfahrt, stellt Zahner den Pflug kurz gerade, um diese nicht wieder zuzuschütten. Gelegentlich drückt er den Schnee in eine Ecke der Strasse und setzt wieder zurück, meist fliegt die weisse Pracht aber einfach seitlich weg.

Strassenmeister setzt Prioritäten

Martin Schneeberger, Werkhof-Chef Weinfelden. Bild: Mario Testa

Allen recht machen können es Zahner, Schneeberger und die weiteren Winterdienster nicht. Es wird reklamiert, dass ein Trottoir zugeschüttet ist, dass noch nicht gepfadet wurde oder nur schlecht. «Wir müssen Prioritäten setzen», sagt Martin Schneeberger. «Zuerst kommen die Hauptachsen und die Steigstrassen an den Hängen dran. Erst danach die Quartierstrassen – und erst dann die Trottoirs.»

Schneeberger ist zufrieden mit seiner Equipe, aber müde. «In der Nacht auf Freitag hab ich grad mal zwei Stunden geschlafen und dann ging's schon wieder weiter», sagt er. «So ein intensiver Winterdienst ist schon toll. Aber es hängt an. Ich darf keine langen Pausen machen, sonst werde ich zu müde.»