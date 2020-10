165'000 Franken Gewinn: Hagenwiler Schlossfreunde stehen auf finanziell solider Basis Bei der Jahresversammlung der Unterstützer des Schlosses Hagenwil gab es grosse Zustimmung für die Rechnung. Manuel Nagel 21.10.2020, 16.35 Uhr

Die Schlossfreunde, hier die Vorstandsmitglieder Bernhard Koch und Andi Angehrn, finanzieren wichtige Renovationen des Wasserschlosses Hagenwil. Hier der Rittersaal, in dem künftig die «Hagenwiler Tafelrunde» speist. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 29. Juni 2020)

Wählt ein Verein seinen Vorstand an der Jahresversammlung, so ist die Teilnahme und somit die Stimmbeteiligung für gewöhnlich eher tief. Doch in der aktuellen Situation ist vieles aussergewöhnlich – so auch beim «Verein der Freunde des Wasserschlosses Hagenwil».