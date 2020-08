Schlossfestspiele Hagenwil: Der Löwe musste vor dem Fototermin noch schnell zum Coiffeur Die Schlossfestspiele Hagenwil beginnen. Am Sonntag feiert auch noch das Kinderstück Premiere. Ramona Fattini spielt beide Hauptrollen. Manuel Nagel 05.08.2020, 04.10 Uhr

Marcel Zehnder als Blechmann, Ramona Fattini als Dorothy, Rahel Roy als Vogelscheuche und Mischa Löwenberg als Löwe spielen im Kinderstück «Der Zauberer von Oz» auf der Bühne. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 27. Juli 2020)

Mit lautem Gebrüll stürmt Mischa Löwenberg auf die Bühne und faucht und rudert mit seinen Armen und zeigt seine Krallen. Löwenberg – nomen est omen – spielt den Löwen im «Zauberer von Oz», dem diesjährigen Kinderstück der Schlossfestspiele Hagenwil.

Doch nach kurzer Zeit unterbricht Regisseur Florian Rexer. Das Problem ist die Mähne des Löwen, der nicht auf den ersten Blick als solcher erkennbar sei, wie Rexer vermutet und bei den Anwesenden nachfragt. «Ich bin voreingenommen, ich weiss, dass es ein Löwe ist», sagt der Regisseur.

«Aber wie seht ihr das?»

Schnell stellt sich heraus, dass die blonde Hochsteckfrisur im Rokoko-Stil nicht so wirklich passt. Und weil an diesem Tag Fotoprobe mit der ganzen Kostümierung ist, sieht sich Rexer gezwungen, jetzt die optische Reissleine zu ziehen, «denn sonst hat der Löwe auf all unseren Fotos eine andere Frisur als nachher im Stück», sagt Rexer. So zeigt sich, dass Improvisation im Theater auch bei der Maske wichtig ist. Tatjana Mahr eilt auf die Bühne und nach ein paar ihrer Handgriffe wird schliesslich aus der Hochsteckfrisur eine wuschlige Löwenmähne.

Drei Hauptrollen parallel spielen

Zwei lange Zöpfe trägt hingegen Dorothy, gespielt von Ramona Fattini. «Sie hat nach der Schauspielschule bei mir vorgesprochen und dann eines ihrer ersten Engagements gehabt», erinnert sich Florian Rexer. «Sie war meine Julia in ‹Romeo und Julia› hier in Hagenwil.»

Aktuell ist Fattini eine der angesagtesten Schauspielerinnen des Landes für Kinderstücke. Erich Vock hat die 30-Jährige entdeckt, die – nebst ihrem Engagement in Hagenwil – auf der Zürcher Märlibühne die Pippi Langstrumpf spielt. Rexer ist fasziniert, wie Fattini zur selben Zeit gleich drei Hauptrollen spielt – mit Pippi in Zürich sowie der Dorothy, aber auch der Christine im Erwachsenenstück «Die schwarze Spinne» hier in Hagenwil. Regisseur Rexer sagt:

«Das sind drei gewaltige Rollen.»

«Viele Schauspieler spielen nur eine. Diese Rollenvielfalt muss man sich mal vorstellen», sagt Florian Rexer voller Bewunderung.

Die Wahl sei ihm deshalb leicht gefallen, so Rexer, als es um die Besetzung der beiden Hauptrollen für die diesjährigen Schlossfestspiele ging. «Nachdem ich Ramona Fattini schon als Julia besetzt hatte, dachte ich, die Christine wäre nochmals eine Herausforderung für sie und täte ihrer Karriere als Schauspielerin sehr gut», sagt Rexer. Aber auch in der «Kleinen Niederdorfoper» im Zürcher Bernhardtheater habe sie sich inzwischen einen Namen gemacht.

Diese Reputation besitzt Hans Rudi Spühler schon längst. Der erfahrene Schauspieler, der nebst anderen an den Häusern in St.Gallen, Basel und Tübingen gearbeitet hat, gibt in Gotthelfs Stück den Teufel – aber nicht nur. Er ist auch der Verfasser der Hagenwiler Textversion und habe viel Herzblut hineingesteckt, erzählt Florian Rexer. Der Regisseur verspricht:

«Wir haben deshalb eine Fassung der ‹Schwarzen Spinne›, wie man sie noch nie gesehen hat.»

Zwei Teufel als Besonderheit

Dabei wird die ganze Geschichte aus Sicht des Teufels erzählt. Ausserdem haben Spühler und Rexer aus dem Teufel Mann und Frau gemacht. «Der Teufel ist bei uns zweigeteilt, was er ja auch kann», sagt Rexer. Mehr will er jedoch nicht verraten.

Somit hat es Ramona Fattini also nicht nur mit zwei Teufeln im Erwachsenenstück zu tun, sondern auch mit zwei Hexen im Kinderstück. Und mit einem Blechmann, einer Vogelscheuche und einem Löwen, bei dem nun auch die Frisur stimmt.