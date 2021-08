Unterricht im Rittersaal - Schule Bürglen hat ihr eigenes Schloss

Sommerserie Schlösser und Burgen Die Schulgemeinde Bürglen leistet sich ein Schloss – bis nach dem zweiten Weltkrieg beherbergte es nebst der Primarschule auch ein Gefängnis Das Schloss Bürglen thront seit rund 800 Jahren auf seinem Fels. Erbaut von den Freiherren zu Bürglen wechselten die Besitzer im Verlaufe der Jahrhunderte achtmal. Seit bald 150 Jahren ist es ein Schulhaus. Mario Testa 04.08.2021, 04.10 Uhr

Das Schloss Bürglen mit der evangelischen Kirche im Hintergrund. Bild: Mario Testa

Begonnen hat alles mit dem Bergfried. Diesen liessen die Freiherren von Bürglen gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichten, erstmals erwähnt in einer Urkunde wird er im Jahr 1176. Zur Burg gehörte auch eine Burgmauer und ein Wassergraben. Um trotzdem auf Nummer Sicher zu gehen, befand sich der Eingang zum zweistöckigen Wohnbereich im Turm in gut fünf Metern höhe. «Die Burgherren mussten also jeweils zuerst eine Leiter hinauf, um in die Burg zu gelangen», sagt Roman Pretali. «Der einzige Komfort für sie war ein Abort, der in die Mauer eingelassen war. Das Geschäft plumpste von dort also einfach in den Hof.»

Schlossführer Roman Pretali, alias Cicerone. Bild: Mario Testa

Pretali gehört zur vierköpfigen Crew, die seit etwa fünf Jahren Führungen im Schloss anbietet. «Ich bin hier in Bürglen aufgewachsen, ging hier zur Schule und war 20 Jahre lang in der Schulbehörde. Das hat mich motiviert, diese Führungen ins Leben zu rufen», sagt der 56-jährige Reprofotograf. Cicerone steht auf seinem blauen Gilet. Ein Cicerone war ein Stadtführer im Mittelalter. «Mein Kollege Turi Schallenberg heisst Einsäckler, also Finanzmeister. Und unsere beiden Frauen tragen die Namen Hofschenk und Mundschenk, sie sind jeweils für den Apéro zuständig.»

Dass sie Interessierten heute viel mehr als nur den Bergfried zeigen können, liegt an den diversen Ausbaustufen der damaligen Burg zum heutigen Schloss. «Eine Tochter des Bürgler Freiherren Eberhard des V. heiratete Stefan von Sax. Von da an wohnten auch die Herren von Sax hier und sie brauchten natürlich mehr Platz. Also haben sie etwa im Jahr 1300 einen Palais an den Bergfried angebaut», erklärt Pretali. Als Aussenmauer diente die Schlossmauer, aus der Nischen für die Fenster heraus geschlagen wurden.

Schmaler Hofgang zwischen dicken Steinmauern: Links im Bild ist der ursprünglich frei stehende Bergfried zu sehen, rechts die ehemalige Burgmauer, in die eine Fensternische gehauen wurde. Im Verlaufe der Zeit wurde die ursprüngliche Burgmauer zur Aussenmauer für die diversen Erweiterungsbauten. Bild: Mario Testa

Verwalter grosser Ländereien

Die Freiherren von Bürglen waren Gutsverwalter. Im Jahr 1313 setzte sie beispielsweise Kaiser Heinrich VII. als Landvögte über den Thurgau und den Zürichgau ein. «Die Freiherren waren friedlich», sagt Roman Pretali. Auch kriegerisch verwickelt seien sie nie gewesen. «Es gibt zwar Aussagen von Appenzellern, die behaupten, sie hätten Bürglen mal nieder gebrannt. Aber es wurden hier nirgends verkohlte Rückstände gefunden – die Appenzeller wollten wohl einfach angeben.»

Ihr Schloss erweiterten die Freiherren von Bürglen immer weiter. Auf den Palais folgte der Südflügel und kleinere Bauten für die Badstube, eine Bäckerei oder die Burgkäserei, sowie die Kapelle. Unterhalb des Schlosses, auf der anderen Seite des Wassergrabens und der damaligen Zugbrücke, wuchs auch das Städtlein Bürglen in den Jahren 1275 bis 1325.

«Bürglen hatte einen Markt und somit das Stadtrecht damals.»

Die Ostansicht des Schloss Bürglen im Jahr 1810. Ganz rechts ist der Bergfried zu sehen, daran der Angebaute Palais. Links innerhalb der Schlossmauer die Kapelle. Bild: PD

Im Jahre 1579 – die Freiherren von Bürglen hatten keine Nachkommen mehr – kaufte die Stadt St. Gallen das Schloss. Sie behielt es danach zwei Jahrhunderte in ihrem Besitz. «Grund für den Kauf war wohl die Kontrolle der Textilwege», sagt Roman Pretali. «Der einzige Handelsweg über die Thur in Richtung Konstanz führte damals über eine Furt hier in Bürglen. Und so konnten die St. Galler Textilhändler der Konkurrenz aus der Region Wil-Toggenburg zumindest Zölle abknöpfen.»

Der Maurermeister trank zu viel

1633 zerstörte eine Feuersbrunst den Ostflügel des Schlosses. Im Zuge des Wiederaufbaus wurden die Räume umgestaltet und ein Wendeltreppenturm angebaut – zweimal. «Der Überlieferung nach war der Maurer damals ein Säufer. So passte der Turm am Schluss nicht zur Treppe – und man musste ihn komplett abreissen und neu aufbauen.»

Dieses Bett aus Nussbaumholz leistete sich der Schlossherr. Geschreinert hat es der St. Galler Möbelschreiner David Friedrich im Jahr 1691. Bild: PD/Schweizer Landesmuseum

Zu jener Zeit empfingen die Schlossherren ihre Gäste jeweils im Schlafzimmer. «Es war das Empfangszimmer. Mit dem Bett zeigten sie damals ihren Reichtum. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass das Bett aus Bürglen mittlerweile im Landesmuseum in Zürich steht.»

Die St. Galler versuchten ab dem Jahr 1801 das Schloss wieder zu verkaufen. Der Preis für das langsam verlotternde Anwesen sank und sank und in den folgenden Jahrzehnten wechselte es mehrmals den Besitzer. Bis ins Jahr 1874, als die Schulgemeinde Bürglen das Schloss für 12'000 Franken kaufte.

Ein Schulzimmer, das im ehemaligen Rittersaal entstanden ist. Die Decke stammt noch aus dem Jahr 1666. Bild: Mario Testa

«Die Schule wollte das Schloss abbrechen und an seiner Stelle ein Schulhaus errichten», sagt Roman Pretali. Da just in dieser Zeit aber sehr viele Kinder neu in die Schule kamen, brauchte man schnell Platz und so begann man, das Schloss zu sanieren und als Schulhaus zu nutzen. «Die Sanierung des ersten Schulzimmers kostete mit 22'000 Franken mehr als der Kauf des ganzen Anwesens.»

Ein Gefängnis im Schulhaus

Noch heute beherbergt das Schloss die Primarschule Bürglen. Sie errichtete 1950 auch einen zusätzlichen Flügel im Südwesten, um zusätzliche Räume für die Hauswirtschaft und den Kochunterricht zu schaffen. Bis etwa in jene Zeit diente das unterste Gewölbe im Bergfried auch als Gefängnis. «Als meine Mutter hier zur Schule ging, wurden die Leute immer noch hier inhaftiert. In der Pause plauderten die Insassen jeweils mit den Schülerinnen und Schülern im Burghof durch die Gitterstäbe hindurch», sagt Roman Pretali.

Die Schulgemeinde lässt sich ihr Schloss einiges kosten. Die grosse Renovation der Fassade und des Dachs in den Jahren 2001 bis 2002 kostete über eine Million Franken. «Es gab auch schon Kaufangebote für das Schloss, aber viele Bürgler hängen an ihm und zudem bleibt es so auch für die Öffentlichkeit erhalten», sagt Pretali.