Schliessung «Die Post kommt immer mehr zu einem nach Hause»: Ab November hat Ermatingen voraussichtlich keine Poststelle mehr Nach Tägerwilen verliert dieses Jahr auch noch Ermatingen seine Poststelle. Künftig werden die Dienstleistungen im Kiosk am Bahnhof angeboten. Der Ermatinger Gemeindepräsident Urs Tobler kann der Änderung aber auch Positives abgewinnen. Rahel Haag 04.06.2021, 12.08 Uhr

Die Poststelle in Ermatingen wird geschlossen und zieht als Agentur in den Kiosk am Bahnhof ein. Bild: Reto Martin

«Wir haben die Poststelle nicht einfach aufgegeben», sagt der Ermatinger Gemeindepräsident Urs Tobler. Doch die Schliessung habe sich am Ende nicht mehr verhindern lassen. Im vierten Quartal dieses Jahres wird die Post AG ihre Dienstleistungen im Kiosk am Ermatinger Bahnhof anbieten. Diesen Schritt hatte Tobler bereits am Montagabend an der Gemeindeversammlung angekündigt.