Auslaufender Weiher in Esserswil führt zu Fischsterben

Schlammlawine Baggerarbeiten ohne Bewilligung in einem Weiher führen zum grossen Fischsterben in Roggwil Vor zwei Wochen gelangten grosse Mengen Schlamm in den Esserswilerbach. Zehntausend Fische und andere Kleinlebewesen fanden den Tod. Jetzt kommen immer mehr Einzelheiten zum Unglück ans Tageslicht. Markus Schoch Jetzt kommentieren 08.04.2022, 04.30 Uhr

Der Weiher in Esserswil ist vor zwei Wochen ausgelaufen und liegt jetzt trocken. Bild: Markus Schoch

Mit einer Art riesigem Staubsauger holen zwei Bauarbeiter derzeit Schlamm aus dem Esserswilerbach. Die Arbeit tief unten im Tobel sei sehr streng, sagen sie. Die beiden sind froh, eine kurze Pause einlegen zu können. Der Lastwagen ist voll, auf dessen Ladefläche sie die grau-braune Brühe mit einem Schlauch pumpen. Die Männer werden noch ein paar Tage zu tun haben. Vor ihnen liegen rund eineinhalb Kilometer, die sie reinigen müssen. Die Rechnung ihres Arbeitgebers wird vermutlich in die Zehntausende von Franken gehen.

Mit diesem Schlauch holen Bauarbeiter den Schlamm aus dem Bach. Bild: Markus Schoch

Der Schlamm war vor zwei Wochen ins kleine Fliessgewässer gelangt. Zehntausend Fische und unzählige Kleinlebewesen verendeten. Die Tiere erstickten, weil die Ablagerungen ihre Kiemen verklebten oder sie zudeckten. Mittlerweile ist auch klar, woher das todbringende Material stammt: aus dem Weiher in Esserswil. Wie das Unglück passieren konnte, ist Gegenstand von Abklärungen. Zum Stand der Ermittlungen war am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft keine Auskunft erhältlich.

Beim Baggern dürfte etwas schiefgelaufen sein

Schieber im Weiher. Bild: Markus Schoch

Wie verschiedene Personen gegenüber der «Thurgauer Zeitung» bestätigten, waren vor zwei Wochen Arbeiter damit beschäftigt, den Weiher auszubaggern. Dabei muss irgendetwas schiefgelaufen sein, sodass der Schieber aufging und sich das Wasser zusammen mit grossen Mengen Schlamm in den Bach ergoss. Der Vorfall blieb drei Tage unentdeckt. Erst am Samstag meldete sich eine Privatperson bei der Polizei, weil der Esserswilerbach voller toter Fische war.

Dass die Verursacher des Unglücks sich still verhielten, hat möglicherweise damit zu tun, dass sie keine Bewilligung der Gemeinde hatten, Schlamm aus dem Weiher zu holen. «Es war vorgängig kein Baugesuch bei uns eingegangen, das in einem solchen Fall nötig gewesen wäre», sagt Gemeindepräsident Gallus Hasler.

Der Schlamm ist nicht mit Gift belastet

Der Weiher liegt im Moment trocken, nachdem er vor zwei Wochen vollständig ausgelaufen ist. Der Mettlenbach - so heisst das Gewässer bis zum Weiher - fliesst in einer langen Plastikröhre darum herum. Der Kanton wollte auf Nummer sicher gehen. Denn etwa ein Kilometer oberhalb des Weihers im Gebiet Watt-Lutzentobel hatte unter anderem früher auch die Stadt Arbon Kehricht deponiert, sodass nicht ganz auszuschliessen war, dass der Schlamm im Weiher mit Giftstoffen belastet ist. Beim Sägiweiher an einem anderen Ort in Roggwil ist dies der Fall.

Der Mettlenbach fliesst in Plastikröhren am Weiher vorbei. Bild: Markus Schoch

Die Befürchtungen wegen der Altlasten haben sich nicht bewahrheitet. Sie hätten keine problematischen Rückstände gefunden, sagt Martin Eugster, der Leiter des kantonalen Amtes für Umwelt. Der Schlamm aus dem Esserswilerbach wird deshalb in ein Kompostwerk geliefert, das ihn trocknet und dem übrigen Material beimischt.

Weiher gehört Roggwiler Firma

Der Weiher gehört der Roggwiler Imhotep AG, deren Verwaltungsratspräsident Karl Müller ist, der Besitzer der Firma Kybun (Schuhe und Matten). Er ist seit Mittwoch nicht erreichbar für die «Thurgauer Zeitung».

Dämme halten Wasser und Schlamm zurück. Bild: Markus Schoch

Im Esserswilerbach kam es im vorletzten Sommer bereits einmal zu einem Massensterben. Bei einem Starkregen waren Algen eingeschwemmt worden. Diese senkten den Sauerstoffgehalt so stark ab, dass der Bach für Fische und Krebse zur Todeszone wurde.

