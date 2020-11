Schimmel in Weinfelder Sporthalle bleibt jahrelang unentdeckt – denn beschwert hat sich niemand

Im Frühjahr 2021 geht es los

Am 6. April 2012 soll die zweite Bauetappe der Sporthallen­sanierung Güttingersreuti losgehen. Das sagte Stadtrat Thomas Bornhauser an einer Medienorientierung am Dienstag. Hauptaugenmerk liegt dann zum einen auf dem Umbau der Garderoben und Duschen, zum anderen auf der neuen Heizung. «Künftig werden die Sport-, die Eis- und die Tennishalle zusammen mit einer Grundwasser­wärmepumpe beheizt, sie bilden quasi einen kleinen Wärmeverbund», sagt Ivo Zillig, Leiter Technik bei den Technischen Betrieben Weinfelden. Der Verbund soll künftig auch ausgebaut werden können. Die Pumpe werde mit Strom aus der Solaranlage auf dem Dach der Eishalle betrieben. Der Umbau dauert bis Ende der Sommerferien 2021 und kostet voraussichtlich 1,6 Millionen. In der ersten Etappe, die Ende August abgeschlossen wurde, wurden der Hallenboden, die Lüftung und die Fenster ersetzt. Zudem wurden Brandschutzmassnahmen getätigt und die Trainergarderoben sowie die Toiletten von Grund auf erneuert. Die erste Etappe kostete rund 1,9 Millionen Franken. (sba)