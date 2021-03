SCHIFFFAHRTSGESCHICHTE Tausend Arbeitsstunden für die «Greif»: Wie die Güttinger Langhans Innotec GmbH eine historische Dampfmaschine von 1895 auf Vordermann bringt René und Marco Langhans haben von der Stiftung Dampfschiff Greif einen anspruchsvollen Auftrag erhalten: Sie generalüberholen das Herzstück eines Meilensteins in der Geschichte der Schweizer Schifffahrt. Hana Mauder Wick 18.03.2021, 05.10 Uhr

Marco und René Langhans stecken viel Engagement, Fachwissen und Herzblut in das Projekt. (Bilder: Kevin Roth)

Sie ist ein technisches Bijou mit langer Geschichte: In der Werkstatt der Firma Langhans Innotec GmbH steht derzeit eine Dampfmaschine aus dem Jahr 1895. Sie ist das historische Herzstück der «Greif», des ältesten, öffentlich fahrenden Dampfschiffes der Schweiz, das auf dem Greifensee verkehrt. Die einzelnen Teile der anspruchsvollen Konstruktion mit ihren Hebeln, Kolben und Zylindern glänzen nach einer Generalüberholung wieder wie neu.

Die Teile der Maschine glänzen wieder.

33 Jahre sind seit der letzten Überholung vergangen. René Langhans sagt:

«Wir sind sehr stolz, dass die Stiftung Dampfschiff Greif uns für dieses anspruchsvolle Projekt ausgewählt hat.»

Er und sein Sohn Marco haben in den letzten Monaten viel Zeit mit dem Meilenstein der Schweizer Technik verbracht. Ende August 2020 wurde die Maschine angeliefert. In einer ersten Etappe zerlegten Vater und Sohn sie in sämtliche Einzelteile.

Einziges kohlebefeuertes öffentliches Dampfschiff In den Hallen der Escher-Wyss wurde im Jahr 1895 ein Meilenstein in der Geschichte der Schweizer Schifffahrt hergestellt: das schmucke, von einer Schraube angetriebene Dampfschiff Greif. Es besitzt eine bewegte Geschichte und entging nur knapp der Verschrottung. Die Stiftung zum Betrieb des Dampfschiffs hält das Schiff weiter auf Kurs und bietet auf dem Greifensee Rund- und Charterfahrten an. (mau)



www.dampfschiff-greif.ch

Im Einsatz als Heizer und Maschinist auf dem Greifensee

So ein Auftrag verlangt Fachwissen und Fingerspitzengefühl: René Langhans ist Maschinentechniker TS und Geschäftsleiter der Langhans Innotec. Die Firma ist international in der Metallverpackungsindustrie aktiv und regional für die Entwicklung und Konstruktion im Sondermaschinenbau tätig. Sohn Marco hat als Schiffsmechaniker die Meere befahren und sich im Familienunternehmen zum Produktionsmechaniker und Instandhaltungsfachmann Eidg. FA weitergebildet. Mit dem historischen Schiff verbindet ihn eine tiefe Passion.

«Ich habe bei der Stiftung Dampfschiff Greif die Ausbildung absolviert und fahre dort seit 2019 als Heizer und Maschinist.»

In ihrer Werkstatt widmeten sich Vater und Sohn seit Anfang Oktober dem geschichtsträchtigen Prachtstück. Marco Langhans sagt:

«Wir haben jedes blanke Bauteil und jede Mutter wieder auf Hochglanz poliert.»

Die Kurbelwelle wurde rundum erneuert, alle Gleitlager wurden überholt, die Weissmetalllager neu gegossen und eingepasst. Rund tausend Arbeitsstunden stecken in diesem Kraftakt. Zum Einsatz kam ein breites Sortiment an Werkzeugen. Eine Herausforderung war, für all die Schrauben und Muttern, sowohl in der gängigen metrischen als auch in der alten Abmessung nach Zolleinheiten die notwendigen Werkzeuge zu finden. «Beim Bau des Dampfschiffes Greif wurden beide Masseinheiten angewendet», erklärt der 35-Jährige.

Das neue Schild wurde in einer Kunstgiesserei detailgetreu angefertigt.

Die Schönheit liegt im Detail

Auf dem Dampfregler steht wie früher «Hülfsdampf» zu lesen.

Technik trifft auf Ästhetik: Ins Auge fallen beim 450 Kilo schweren Stück Schweizer Ingenieurskunst die Details. So prangt neu auf der Front ein Maschinenschild mit dem Namen der Erbauer Firma Escher-Wyss + Cie. und der Jahreszahl 1895. «Das Schild haben wir in einer Kunstgiesserei detailgetreu und gemäss Angaben aus der Entstehungszeit anfertigen lassen», erklärt Marco Langhans.

Die Maschine ist bis Ende Monat in Güttingen zu bestaunen

Gläserne Tropföler in Reih und Glied.

Auf dem Dampfregler steht in alter Schrift «Hülfsdampf» zu lesen. Gläserne Tropföler sorgen dafür, dass die Maschine für die nächsten 30 Jahre gut geschmiert läuft. Am Ölerglas wurde der originale Schriftzug des Herstellers «Gebrüder Sulzer» eingelasert.

Alle Teile sind mit Blick auf den historischen Hintergrund restauriert oder teilweise erneuert worden. «So etwas macht man nur einmal im Leben», ist Marco Langhans überzeugt. Die Zweizylinder-Maschine erstrahlt in neuem Glanz. Bis Ende März bleibt sie in der Güttinger Produktionshalle.

«Mit Voranmeldung dürfen Interessierte sie gerne anschauen.»