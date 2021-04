Schifffahrt Eine Elektrofähre und ein Konzertschiff: Wie die Stadt Arbon und ein Egnacher mit den TKB-Millionen Schweizer, Deutsche und Österreicher einander näher bringen wollen Die Initianten möchten den Bodensee als verbindendes Element nutzen und die Region touristisch entwickeln. Die politischen Chancen auf Verwirklichung der Pläne sind unterschiedlich gross. Vor allem stellen sich praktische Probleme. Markus Schoch 29.04.2021, 05.10 Uhr

Der Solarkatamaran MobiCat auf dem Bielersee: Ein ähnliches Schiff will die Stadt Arbon auf dem Bodensee in Betrieb setzen.

Bild: PD

Die 127 Millionen Franken aus dem Verkauf der Partizipationsscheine der Thurgauer Kantonalbank (TKB) beflügeln die Fantasie. Auch die Stadt Arbon ist ins Träumen geraten. Auf ihrem Wunschzettel steht eine Elektrofähre, die ihren Strom von einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Schiffes bezieht und von April bis Oktober zwischen Arbon und Langenargen auf der direkt gegenüberliegenden Seite am deutschen Ufer verkehrt. In der übrigen Zeit würde das Schiff in Leichtbauweise mit Platz für 100 bis 150 Personen gemäss Grobkonzept für Ausflüge und Anlässe oder als Restaurant zur Verfügung stehen.

Für den Kauf des Bootes hätte die Stadt gerne 2 Millionen Franken aus dem TKB-Topf. Allfällige Mehrkosten sollen Spender und Gönner übernehmen. Die Stadt würde im Hafen den Liegeplatz kostenlos zur Verfügung stellen und eine Stromtankstelle installieren, damit die Batterien geladen werden können und der überschüssige Solarstrom ins Netz gespeist werden kann. Der Grüne Stadtrat Didi Feuerle sagt:

Stadtrat Didi Feuerle. Bild: Andrea Stalder

«Die Idee ist uns spontan gekommen.»

Sie ist vom Katamaran Mobicat inspiriert, der auf dem Bielersee unterwegs ist und 2019 den Schweizer Solarpreis gewonnen hat. Betreiberin ist die Bielersee Schifffahrt. Ein ähnliches Modell mit einem privaten Partner ist auch für die Elektrofähre am Bodensee angedacht. Feuerle könnte sichg beispielsweise gut die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) vorstellen.

Touristen in den Thurgau holen

Das touristische Potenzial sei insbesondere auf der Schweizer Seite des Bodensees bei weitem nicht ausgeschöpft, sagt Feuerle. Die meisten der jährlich 4,6 Millionen Gäste würden heute in Deutschland übernachten. «Das neue Angebot könnte zusätzliche Besucher in den Thurgau locken», heisst es in den Projektunterlagen. Insbesondere auch für Velotouristen wäre die seequerende Verbindung interessant, sagt Feuerle.

«Sie eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei der Tourenplanung.»

Auf dem Hafendamm soll es ein Containerdorf geben mit dem Namen Pier-Treff. Bild: Manuel Nagel

Die Solarfähre würde nach Meinung von Feuerle auch gut zur Entwicklung von Arbon mit den neuen Gastroangeboten am See passen. An der Spitze des Hafendamms bei der Anlegestelle der Kursschiffe soll es bekanntlich auf einer Fläche von 750 Quadratmetern das Containerdorf «Pier-Treff» geben, das sich vom Konzept her an «Frau Gerolds Garten» in der Stadt Zürich anlehnt. Geplant ist eine Mischung aus Streetfoodfestival, Strandbar, mediterranem Restaurant und Hafencafé.

Eine andere Verbindung kommt nicht in Frage

Langenargen sei Partnerstadt von Arbon und biete sich deshalb als Destination an, sagt Feuerle. Was die Verantwortlichen dort von der Idee halten, weiss er nicht. «Wir hatten noch keine Gelegenheit, ihnen das Projekt zu präsentieren. Es musste am Schluss alles sehr schnell gehen.» Andere Hafenstädte anzulaufen, komme eher nicht in Frage. Feuerle sagt:

«Lindau ist zu weit weg.»

Friedrichshafen sei von der Schweizer Seite her schon über die Fähre von Romanshorn aus sehr gut erschlossen. Allerdings verkehrt auch bereits heute das Kursschiff im Sommer zwischen Arbon und Langenargen. «Wenn die SBS die Elektrofähre betreiben würde, wäre das kein Problem», sagt Feuerle. Andernfalls wären sicher Absprachen nötig, nicht zuletzt auch mit der deutschen Schifffahrt (BSB).

Die SBS kann sich im Moment eher nicht vorstellen, bei der Stadt Arbon als Partner einzusteigen und damit neue unternehmerische Risiken einzugehen, lässt Verwaltungsratspräsident Hermann Hess durchblicken. Sie hätten wegen Corona mehr als genug damit zu tun, irgendwie über die Runden zu kommen. Im letzten Jahr schrieb die Schifffahrtsgesellschaft einen Verlust von 1,7 Millionen Franken. «Und dieses Jahr dürfte es nicht besser werden», sagt Hess. Der Investitionsbedarf bleibt aber hoch: Die Motorschiffe Thurgau und Zürich müssen in den nächsten Jahren von Grund auf überholt und neu motorisiert werden, was die SBS rund 8 Millionen kosten wird, die sie im Moment nicht erwirtschaften kann.

Grosse Anstrengungen nötig

Der finanzielle Spielraum für Experimente sei in dieser Situation gleich null, gibt Hess zu verstehen. Zudem zweifle er daran, dass sich mit der Elektrofähre genügend Geld für einen nachhaltigen Betrieb verdienen lassen würde. Er lasse sich aber gerne vom Gegenteil in einem Businessplan überzeugen. Hess sagt:

Hermann Hess, Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS). Bild: Reto Martin

«Es stellen sich viele Fragen. Schon mit der existierenden Flotte ist das Geschäft sehr anspruchsvoll.»

Es seien grosse Anstrengungen nötig, damit jeweils am Schluss des Jahres Geld für Erneuerungsinvestitionen in der Kasse bleibe. Wenn aber ein Dritter sein Glück versuchen wolle, seien sie die Letzten, die sich querstellen würden, sagt Hess.

Aus den gleichen Gründen ist der Amriswiler Unternehmer skeptisch gegenüber einem zweiten Projekt, das die Menschen am Bodensee näher zusammenbringen soll. Der Egnacher Dominik Lauchenaucher hat ein Konzept für ein Konzertschiff mit Wasserstoffantrieb und 600 Sitzplätzen entworfen, für dessen Verwirklichung er gerne 20 Millionen Franken aus dem TKB-Topf hätte.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten gemäss Betriebskonzept auf 23 Millionen Franken. Es gebe bereits Eventschiffe wie die Sonnenkönigin, die Hohentwiel oder die Oesterreich, die teilweise schon lange am Markt seien und bis heute zu kämpfen hätten, sagt Hess. Warum es das Konzertschiff leichter haben sollte, sehe er nicht.

Konzertschiff: Projektplaner spricht von «grosser Chance»

Dient ein Stück weit als Vorbild: das Motorschiff Diamant auf dem Vierwaldstättersee. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Lauchenaucher teilt die Bedenken nicht. Das Problem der Sonnenkönigin sei ihre viel zu kleine Bühne, warum sie auch keine Konkurrenz wäre. Der Egnacher spricht von einer «einmaligen Chance», die es jetzt zu packen gelte. Das Bedürfnis sei ausgewiesen. «Es gibt im Thurgau keinen richtigen Konzertsaal», sagt Lauchenauer. Diverse Orchester und Chöre wären deshalb mehr als glücklich, wenn das Konzertschiff dereinst in See stechen könnte, sagt Lauchenauer. Diverse Empfehlungsschreiben im Bewerbungsdossier belegen diese Aussage. Im Brief des Sinfonischen Orchesters Arbon heisst es:

«Wir sind begeistert von der innovativen Idee und sind überzeugt, dass damit ein echter kultureller Leuchtturm des Thurgaus geschaffen werden könnte.»

Grosses Interesse bekunde insbesondere die Philharmonie Konstanz, sagt Lauchenauer. Ihr stehen weder ein guter Saal für die jährlich rund 30 Konzerte noch geeignete Übungsräume zur Verfügung.

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

Bild: Dominik Wunderli

Das Schiff soll aber auch für diverse andere Veranstaltungen wie Seminare, Bankette und Ausstellungen genutzt werden können. Das Betriebsrisiko sei klein, weil die Kosten aufgeteilt werden könnten, argumentiert Lauchenauer. Er geht von Einnahmen und Ausgaben von jährlich 1,25 Millionen Franken aus. 500'000 Franken soll allein jeweils der Kanton über eine Leistungsvereinbarung beitragen. Von Romanshorn und den umliegenden Gemeinden erhofft er sich je 200'000 Franken jährlich und von Konstanz 100'000 Franken. Als Träger schlägt Lauchenauer eine Stiftung vor und für den Betrieb eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt, die gegen Entgelt das nautische Personal stellen soll.