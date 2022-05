Köbi Auer verliert nach 45 Jahren bei Saurer den Job

Schicksalsschlag Nach drei Herzinfarkten, einer Fussamputation und einer Nierentransplantation verliert Köbi Auer jetzt auch noch seine Stelle bei Saurer in Arbon Über 40 Jahre lang war der SP-Kantonsrat und Gewerkschafter bei der Traditionsfirma tätig, die den Betrieb in Arbon nach der Übernahme durch einen Konkurrenten schliesst. Für den 61-jährigen Macher ein Schlag ins Gesicht – aber kein Grund, nun auf der faulen Haut zu liegen. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Köbi Auer in der leer geräumten Arboner Werkhalle. Bild: Reto Martin

«I chum scho z'Schlag», sagt der ab Sommer arbeitslose Köbi Auer, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht. Trotzdem macht er einen betroffenen Eindruck, wenn er von seinem Büro aus in die leer geräumte Werkhalle in Arbon blickt.

«Hier habe ich die letzten 45 Jahre gearbeitet. Jetzt wirkt es wie ausgestorben.»

Sein Einsatzgebiet war vielseitig. Speditionsleiter, Materialeinkäufer, Sicherheitsbeauftragter, Lehrlingsausbildner, Präsident der Betriebskommission, Präsident der betriebseigenen Pensionskasse. Bis Ende Juni ist Auer noch bei Saurer angestellt. In den restlichen zwei Monaten kümmert er sich um den Rückbau seines Büros und weiterer Räumlichkeiten sowie um die Wartung von Kranen.

Direkte Konkurrenz sorgt für Saurer-Ende in Arbon

Die Franz Lässer AG in Diepoldsau übernimmt die ganze Stickmaschinen-Sparte «Embroidery» von Saurer. Betroffen davon sind in Arbon 45 Angestellte. Einer von ihnen ist Köbi Auer.

Der Präsident der Betriebskommission hatte gehofft, den Standort Arbon halten zu können. Schnell hat Auer aber gemerkt, dass die Saurer-Manager im fernen China kein Interesse an den Plänen der Betriebskommission zeigen:

«Ihnen ging es nur um Marke und Name.»

Das Geld stehe zu fest im Vordergrund, die Wertschätzung nach langjähriger Diensttätigkeit sei gleich null.

Infobox Ende der Saurer-Ära in Arbon 1863 baute Franz Saurer, der Vater von Adolph, eine mechanische Werkstatt in Arbon auf. Zudem verlegte er die 10 Jahre früher gegründete Eisengiesserei von St.Georgen an den Bodensee. Aus diesen beiden Unternehmen entstand in Arbon eine Stickerei mit dem Namen «Saurer». Zwei Jahre später konnte das Unternehmen bereits die erste Handstickmaschine ausliefern. Anfang des 20. Jahrhunderts lancierte Saurer zusätzlich den Bau von Autobussen und Lastwagen. Bis 1983 – dann lieferte Saurer den letzten zivilen Lastwagen aus. Fortan konzentrierte sich das Unternehmen auf die Textilbranche. Als jedoch 2012 die chinesische Jinsheng-Gruppe Saurer kaufte, wurden Befürchtungen um den Standort Arbon laut. Diese erwiesen sich als zunächst unwahr. Im Dezember 2021 war es dann aber soweit: Die Übernahme Saurers durch die Rheintaler Firma Franz Lässer AG besiegelte das endgültige Ende der über 150-jährigen Saurer-Ära in Arbon. Die Werkhallen stehen ab Anfang Juli leer.

Zur Konkurrenz wechseln? Für Auer kein Thema

Bei einem Verkauf einer Firma gehen sämtliche Vermögenswerte inklusive Personal an den neuen Besitzer über. Einige Saurer-Angestellte haben eingewilligt, für die Franz Lässer AG zu arbeiten. Viele entschieden sich aber dagegen. So auch Köbi Auer:

«Ich kann nicht 45 Jahre bei Saurer tätig sein und dann zur Konkurrenz wechseln.»

Hinzu komme, dass er sein ganzes Leben lang einen zweiminütigen Arbeitsweg gehabt habe.

In seiner Funktion als Präsident der Betriebskommission konnte Auer zusammen mit der Kommission ein Spezialprogramm auf die Beine stellen. Von diesem profitieren Angestellte von Saurer, die mit über 58 Jahren ohne neue Stelle sind. Konkret: Ein Härtefall-Fonds zahlt die Beiträge an die Krankentaggeldversicherung und Pensionskasse. Zudem werden aus diesem Topf Rentenzuschüsse im Falle einer Frühpensionierung finanziert.

Vielseitig engagiert

Köbi Auer hat vieles in seinem Leben angepackt. Er präsidiert den Arboner Schwimmclub, ist Gründer des Hallen-Flohmarkts und gehörte zu den Initianten für den Skaterpark am See. Auch politisch war er sein Leben lang aktiv. Aktuell sitzt er noch für die SP im Grossen Rat. Zudem gehört Auer dem Stadtparlament an, dem er sogar zweimal als höchster Arboner vorstand. Ein paar Jahre war er ausserdem Vertreter der SP im Stadtrat.

Abseits der Politik vertritt Köbi Auer als Aktiver der Gewerkschaft Unia die Interessen verschiedenster Arbeitnehmenden in der Region Ostschweiz-Graubünden. Dass Sohn Lukas als Präsident des kantonalen Gewerkschaftsbundes in seine Fussstapfen tritt, freut den Vater enorm: «Das ist ideal. Lukas sagt auch immer, dass ich sein Mentor sei.»

Im Sommer 2020 übergibt Köbi Auer (r.) seinem Sohn Lukas (l.) das Amt des Parlamentspräsidenten. Bild: Helio Hickl

Lange Leidensliste

Auer macht sich keine allzu grossen Hoffnungen, mit 61 Jahren eine neue Stelle zu finden. «Ich treffe zwar immer wieder Lieferanten oder Autohaus-Besitzer, die ich gut kenne. Sie sagen mir dann, dass sie sich bei mir melden, wenn sich etwas ergeben sollte». Doch zu mehr als solchen Gelegenheitsjobs werde es vermutlich nicht reichen. Mit ein Grund sei sein Engagement als Gewerkschafter, und vor allem auch seine angeschlagene Gesundheit. Vor zwei Jahren hat Auer den dritten Herzinfarkt erlitten. Wegen Blutvergiftungen musste er sich zudem eineinhalb Füsse amputieren lassen. Damit nicht genug: Seit dem 17. Juli 2014 lebt Auer mit einer fremden Niere, die ihm eine ehemalige Arbeitskollegin spendete. Den Blutzuckerspiegel zu halten, ist seither eine ständige und überlebenswichtige Herausforderung für ihn.

100-Prozent-Pensum als grosser Fehler

Schon nach dem ersten Herzinfarkt rieten die Ärzte Auer dringend, sein Arbeitspensum zu reduzieren. Doch Köbi Auer konnte nicht. Weil er sein Geschäft nicht im Stich lassen wollte. Weil er ein Macher ist.

«Es gab Tage, da war ich um 10.30 Uhr todmüde. Dann legte ich mich zwei Stunden hin und arbeitete wieder den ganzen Nachmittag.»

Stolz darauf ist er nicht: «Das war der grösste Fehler während der 45 Jahre als Arbeiter bei Saurer.» In zu vielen Phasen seines Lebens habe er die Gesundheit hinter den Job gestellt.

Ab Juli ändert sich der Alltag von Köbi Auer markant. Kann ein Mensch, der sein ganzes Leben auf Trab war, einfach so einen Gang zurückschalten? «Das wird schon schwierig. Ich muss einfach einen geregelten Tagesablauf schaffen», sagt Auer. Wie er die Tage seines Lebens bis zur Pension ausfüllt, wird sich zeigen müssen. Was ihn reizt, weiss er bereits: «Ich würde gerne für das Rote Kreuz fahren.» Er ziehe auch soziale Projekte in Betracht, bei denen er kein Geld verdienen werde. Schliesslich gehe es in der ersten Phase darum, etwas tun zu können. Auer wird zudem zur Wiederwahl in den Grossen Rat Thurgau kandidieren. Er möchte nämlich die Thematik rund um den Mindestlohn und weitere sozialpolitische Themen ansprechen.

Vor drei Jahren gratuliert Riquet Heller (l.) seinem Nachfolger Köbi Auer (r.) zum Amt des Parlamentspräsidenten. Bild: Donato Caspari

Nicht nur auf Sozialprojekte und Politik will Auer sich künftig fokussieren. Auch der Familie will er mehr Platz gewähren. Etwas, das in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. «Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich mit meinen Enkeln mehr Zeit verbringen kann. Als Familienmensch freue ich mich auf diese Tage.»

Leider fühlt es sich nur wie ein Sonntagsdienst an

Bis dahin ist Köbi Auer noch mit dem Rückbau der Arboner Werkhalle beschäftigt. Die Arbeit fällt ihm nicht einfach. Er demontiert all das, was ein grosser Teil seines Lebens war. «Ich höre jedes Geräusch. Es kommt mir vor, als ob ich Sonntagsdienst hätte oder auf Pikett bin.» Der Kopf sagt ihm zwar etwas anderes. Doch sein Herz blutet.

«Die Halle und das Büro waren wie mein zweites Zuhause.»

Auf welchen Gegenstand wird er nach 45 Jahren Saurer nicht verzichten können?

«Der Stapler. Den möchte ich kaufen.»

Von vielem muss sich Köbi Auer trennen. Nicht aber von diesem Stapler. Das Gefährt möchte er mitnehmen. Bild: Reto Martin

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen