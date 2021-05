Scherzingen Kindergarten verdrängt Kindertreff: Dieser soll dafür jetzt einen Neubau erhalten Der Kindergarten braucht das Sünnestübli ab kommenden Sommer wieder für eigene Zwecke. Mittagstisch, Hort und Spielgruppe müssen deshalb weichen. Innert kürzester Zeit wollen Gemeinde und Schule für sie deshalb eine eigene Lösung realisieren. Gleich zweimal muss der Souverän nun innert knapp 100 Tagen dazu abstimmen. Urs Brüschweiler 20.05.2021, 16.50 Uhr

«Wenn wir den Neubau nicht realisieren können, müssen wir den Betrieb des Kindertreffs ab dem Schuljahr 2022/23 einstellen.»

Das sagt René Walther, Gemeindepräsident von Münsterlingen. Doch so weit soll es natürlich nicht kommen. Ein entsprechendes Projekt ist aufgegleist und soll nun in zügigem Tempo bewilligt und umgesetzt werden.

Aber der Reihe nach: Ab August 2022 rechnet die Primarschule Münsterlingen mit 60 Kindergartenkindern. Eine dritte Abteilung muss eröffnet werden. Und sie wird in den Räumen des Kindergartens Sunnestübli auf dem Schulareal in Scherzingen untergebracht werden. Dort ist jedoch seit dem Schuljahr 2017/18 der Verein Kindertreff eingemietet. Er bietet einen Mittagstisch und eine Hortbetreuung für die Kindergarten- und Schulkinder sowie eine Spielgruppe für Kinder ab drei Jahren an.

Eine andere Mietlösung wurde nicht gefunden

Das sich anbahnende Platzproblem hatten die Schule und die Gemeinde schon länger im Fokus. Die Verantwortlichen prüften Varianten und entwickelten schliesslich ein Konzept für den Neubau eines Kindertreffs, ebenfalls auf dem Schulgelände in Scherzingen. Auf dem Boden der Primarschulgemeinde am südwestlichen Ende der grossen Spielwiese. Eine attraktive Lösung sei entstanden für ein wichtiges Vorhaben, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Ein Vorprojekt des Büros Klein + Müller Architekten sieht einen zweistöckigen Holzbau vor. Man geht derzeit von Kosten von rund zwei Millionen Franken aus.

Betont wird unisono die Bedeutung des Kindertreffs, welcher derzeit von rund 100 Kindern genutzt werde. Er unterstütze die Berufstätigkeit von Müttern, übernehme eine Integrationsfunktion und sei ein Begegnungsort für Familien, Schule und Gesellschaft und steigere somit die Attraktivität der Gemeinde nachhaltig. In der Mitteilung heisst es von Seiten der Schule und Gemeinde gar:

«Mittlerweile ist der Kindertreff nicht mehr wegzudenken.»

Zwei Abstimmungen innert knapp 100 Tagen

Nun fehlt zur Realisierung der nachhaltigen Lösung noch die Bewilligung des Volkes. Damit alles seine Richtigkeit hat, werden die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Münsterlingen innert kurzer Zeit gleich zweimal befragt. Am 13. Juni folgt bereits eine Urnenabstimmung zum Planungskredit über 106'000 Franken. Gemeindepräsident René Walther findet:

«Es ist richtig, die Bürger zuerst zum Planungskredit zu befragen und nicht direkt mit dem Baukredit zu kommen.»

Bei einer Zustimmung werde man über den Sommer mit Vollgas die Botschaft ausarbeiten. Und auch das Baubewilligungsverfahren wird bereits in Angriff genommen. Noch bevor dann voraussichtlich am 26. September schon über den Baukredit abgestimmt werden wird.

Als Bauherrin fungiert die Primarschulgemeinde, allerdings unterstützt die politische Gemeinde das Projekt ebenfalls tatkräftig und finanziell.

«Die Schulbehörde sowie der Gemeinderat empfehlen das Projekt zur Annahme.»

Der Verein Kindertreff würde den Neubau künftig von der Schulgemeinde mieten. Dessen sich dadurch erhöhendes Betriebsdefizit wird wiederum von Schule und Gemeinde als gemeinsamer Trägerschaft des Vereins hälftig übernommen. So finanzieren das Projekt zumindest indirekt beide Körperschaften gemeinsam.