Saurer-Saga: Die Arboner Firma lebt im Herzen weiter

Saurer-Saga - Teil 4 «Wir erhalten ein gutes Stück Industriegeschichte»: Saurer lebt im Herzen weiter – ein Club organisiert Treffen, erhält ein Depot und führt ein Museum Der bedeutendste Schweizer Nutzfahrzeughersteller begräbt 1982 sein Kerngeschäft. Vor Kurzem hat zudem die Firma Lässer die vorderhand übrig gebliebene Stickmaschinensparte übernommen. Doch zahlreiche Fans sorgen für den Erhalte des Saurer-Erbes und lassen die alten Zeiten wieder aufleben. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 03.02.2022, 04.40 Uhr

Ruedi Baer, Präsident des Oldtimer Club Saurer, im Bistro des Saurer-Museums in Arbon. Reto Martin

Was bisher geschah Der Deutsche Franz Saurer und seine Söhne haben Ende des 19. Jahrhunderts in Arbon erfolgreich eine Stickerei eröffnet. Schweizweit führend wurde «Saurer» allerdings in der Nutzfahrzeugbranche.

Eine neue Leitung lässt in der konjunkturellen Hochphase der 1950er viele Chancen ungenutzt. Wenig später rutscht Saurer als Folge der Liberalisierung des Marktes in eine Absatzkrise.

1982 stellt Saurer sein Herzstück ein: die Fahrzeugproduktion.

Etwas ist bemerkenswert: Die Begeisterung ist bis heute geblieben. Obwohl die Geschichte der Arboner Firma Saurer ein jähes Ende genommen hat respektive nehmen dürfte.

Nach dem Untergang des Nutzfahrzeug-Geschäfsbereichs verblieben im Städtli gerade einmal 937 Stellen rund um die Stickmaschinensparte. 2013 übernahm die chinesische Jingsheng Group die Firma, die weiterhin in der Textilmaschinenindustrie tätig ist, sogar in führender Position. Allerdings wurde kürzlich bekannt, dass die langjährige St.Galler Konkurrentin Lässer den Bereich aufgekauft hat (unsere Zeitung berichtete).

Fans zelebrieren die illustre Geschichte

Saurer lebt im Herzen weiter. Einerseits im Saurer Club, ein Verein für Saurer-Fahrer und -Eigner, und andererseits im Oldtimer Club Saurer (OCS), der unmittelbar nach dem Untergang der Saurer-Nutzfahrzeuge gegründet wurde (siehe Kasten). Dessen Zweck ist der Erhalt des Saurer-Depots und die Unterstützung des Saurer Museums, das sich nah dem Bodensee in den Hallen des ehemaligen Werk I befindet.

Das Museum zeigt zwanzig historische Fahrzeuge, ausserdem hat der OCS im hinteren Teil eine Werkstatt für deren Instandhaltung eingerichtet. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden denn im Werk I Stickmaschinen und Fahrzeuge gebaut, bevor die Hauptproduktion ins Werk II hinter dem Bahnhof ausgelagert wurde. Die Administration und Konstruktion verblieben am Ort.

Das eigentliche Leben des OCS bilden insgesamt 84 Freiwillige, die Besucher im Museum herumführen, Maschinen und Fahrzeuge präsentieren, sich um die Revision wie Unterhalt kümmern und die Leitung sowie Administration von Verein und Museum übernehmen. Die Mitglieder leisten Hunderte, wenn nicht Tausende Stunden Arbeit.

«Wir sind ein richtiges KMU»

OCS-Präsident Ruedi Baer sieht den Verein als ein richtiges KMU, einfach ohne ausbezahlte Löhne und ohne Spesen «Wir erhalten ein gutes Stück Industriegeschichte.» Industrie sei über Hundert Jahre der Lebensnerv in der Bodenseeregion gewesen. «Innovativ, energisch, weit vorausblickend, so entstand Saurer.» Baer:

«Das ging gut, bis zu viel Wohlstand und zu viel Erfolg die Köpfe vernebelten und der Rest des Kontinents aufwachte oder neu entstand nach den zwei Weltkriegen.»

Die Freiwilligen des OCS versammeln sich einmal die Woche und machen, worauf sie gerade Lust haben. Ganz ohne Vorgaben. Sie erfüllen diese historische Aufgabe nicht verbissen, sondern mit Freude und bei vorzüglicher Kameradschaft.

Saurer prägt bis heute die städtische Entwicklung

Unmittelbar neben dem Saurer-Museum wurde aus der alten Mitarbeiter-Kantine das Hotel und Restaurant «Wunderbar», beliebt und rege besucht. Hinter dem Saurer-Museum haben Private das sogenannte ZIK realisiert, ein Gebäudekomplex, der Institutionen wie das Bezirksgericht oder die Primarschule beherbergt. Südlich am Quai erinnert ein Monument von Adolph Saurer an den unermüdlichen Schaffer, der die Firma mit seinem Sohn zum Erfolg geführt hat.

Auf dem Gelände des Saurer Werk II ist ausserdem massenhaft Wohnraum entstanden. Die HRS hat das Gebiet vom Bahnhof bis und mit eines Teils von Steinach gekauft und zur Realisation verschiedener Projekte nach und nach wieder veräussert. So haben die Zürcher Baufreunde eine Wohnsiedlung geschaffen, das Kulturzentrum Presswerk ist entstanden und das Altersheim Senevita. Weitere, insbesondere Wohnbauten, sind geplant oder schon am Entstehen.

Der Baumarkt Jumbo ist in eins der historischen Gebäude gezogen und hat es restauriert, in einem weiteren wickelt MS Direct Zalando-Retouren ab. Hinter der Musikschule haben die Bauunternehmer im Andenken an die Saurer-Geschichte einen kleinen Park mit dem Firmen-Logo geschaffen. Auch ein bedeutendes kantonales Projekt soll auf dem Gelände Einzug halten: Das Historische Museum Thurgau, dessen Hauptsitz die Verantwortlichen in der alten Webmaschinenhalle angedacht haben. Bis heute ist die Geschichte rund um Saurer, die Saurer-Saga, somit prägend für die Entwicklung der Stadt.

Tausende Saurer-Fans treffen sich jährlich Der Oldtimer Club Saurer (OCS) schafft Beachtliches. Die Aktiven halten mit den rund 600 Mitgliedern Kontakt über eine vierteljährliche Zeitung, die «Gazette». Das Blatt informiert über Aktuelles und Historisches zu den Firmenzweigen Web- und Stickmaschinen sowie Nutzfahrzeuge. Jedes Jahr wird ein international bekanntes Saurer-Treffen organisiert, bei dem Tausende Saurer-Fans mit Hunderten Saurer-Fahrzeugen aufeinandertreffen.

OCS-Präsident Ruedi Baer im Gespräch mit HSG-Professor Johann Peter Murmann, an dessen Lehrstuhl Studierende den Aufstieg und den Untergang der Saurer-Nutzfahrzeuge untersucht haben. PD

