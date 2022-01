Saurer-Saga (3): Der Arboner Nutzfahrzeughersteller geht unter

Saurer-Saga - Teil 3 «Die Strategie hat versagt»: Saurers Defizite sind zu gross – der bedeutendste Schweizer Nutzfahrzeughersteller stellt seine Produktion ein Ende der 70er verzeichnet die Arboner Firma Saurer einen drastischen Rückgang der Fahrzeugbestellungen. Die Führung reagiert, doch es ist schon zu spät. Der Entwicklungsstand, das technische Know-how und somit die Wettbewerbsfähigkeit sind nicht mehr ausreichend, um das Ruder noch herumzureissen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.05 Uhr

Der letzte, zivile Saurer-Lastwagen geht an die Luzerner Firma Zumbühl. Im Bild Chef Philipp Zumbühl und Chauffeur Alfred «Fredu» Bitzi. Bild: PD

Was bisher geschah Ende des 19. Jahrhunderts eröffnen Franz Saurer und seine Söhne in Arbon eine Stickerei. Bald weitet «Saurer» den Tätigkeitsbereich auf Fahrzeuge aus, und die Firma wird zum bedeutendsten Hersteller von Nutzfahrzeugen in der Schweiz.

In der konjunkturellen Hochphase der 1950er lässt die neue Führung viele Chancen ungenutzt. Insbesondere ist sie nicht bereit, Saurer zu einem mittelgrossen europäischen Unternehmen zu machen.

Während der 60er rutscht Saurer im Zuge der Liberalisierung des inländischen Marktes in eine Absatzkrise.

«Der Handlungsspielraum war zu eng, um noch einen Turnaround zu erreichen.» Das schreiben Studierende der Hochschule St.Gallen (HSG) in ihrer Analyse, die sich mit dem Aufstieg und dem Niedergang der Saurer-Nutzfahrzeuge beschäftigt. Und zwar bezogen auf die 70er-Jahre. Denn als sich die Firma der Missstände und Versäumnisse bewusst geworden sei und versucht habe, das Ruder herumzureissen, seien die «Verluste schon gross» gewesen und die «Rentabilität ungenügend».

Fast ein Drittel weniger Bestellungen

In den späten 70ern verzeichnete Saurer einen Bestellrückgang von rund 29 Prozent, dies nach langjähriger Überbeschäftigung. Die inländische Hochkonjunktur war vorbei und öffentliche Aufträge gab es nur noch begrenzt. Viele Betriebe stiegen ohne den staatlichen Schutz für Schweizer Unternehmen auf ausländische Fabrikate um, vorderhand von Mercedes.

Saurer reagierte, indem die Produktionskapazität etwas ausgebaut wurde. Die Firma exportierte zudem umgehend die Hälfte der produzierten Fahrzeuge und stieg wieder in ausländischen Märkten ein. Darüber hinaus gründete sie eine Österreicher Vertretung.

Die Preise standen in keinem Verhältnis

Allerdings: Der Aufwand, um nach langer Abwesenheit neue Auslandsbeziehungen aufzubauen, war für den Schweizer Hersteller enorm. Ausserdem standen die Preise in keinem Verhältnis zu jenen der Konkurrenz, und ohne einen Qualitätsvorsprung wie in früheren Jahren konnten sie nur schlecht durchgesetzt werden.

Die HSG-Absolventen sprechen von Problemen struktureller Art. Im Einzelnen:

«Jeder verkaufte Wagen verursachte erhebliche Verluste.»

Die Defizite der Vergangenheit sollten das Unternehmen einholen. Innovationen, technisches Know-how und der Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz reichten nicht mehr aus, um die Mängel in der Strategie, bei den Herstellungskosten und in Bezug auf die Marktbeschränkung auszugleichen. «Die nötigen strategischen Entscheide kamen erst, als die Handlungsmöglichkeiten bereits beschränkt und die Krise in einem fortgeschrittenen Stadium war», hält die Studie fest. «Die langfristige strategische Planung von Saurer hatte versagt.»

Die Öffentlichkeit sollte nichts erfahren

Das alles konnte die Firma zum fraglichen Zeitpunkt noch weitgehend verbergen. Die üppigen, angehäuften Reserven machten Verluste im zweistelligen Millionenbereich wett. Wie Recherchen der Thurgauer Zeitung ergeben, konnte ausserdem die florierende Webmaschinensparte die Nutzfahrzeuge subventionieren, allem voran die Lastwagen. Doch die Liquidität schwand. Die Führung drängte die Webmaschinenabteilung zu neuen Produkten, die zu früh auf den Markt kamen und den Qualitätsansprüchen nicht genügten. Ein Abnehmer: «Die Maschinen zerfallen schon bei der Montage.» Mehr und mehr thematisierten die Medien die Frage, wie es Saurer tatsächlich ging.

Nach einem langen Kampf mit grossen Verlusten stellte Saurer die Produktion der Fahrzeuge schliesslich ein. 1982 gab der Verwaltungsrat bekannt:

«Die Aktiengesellschaft Adolph Saurer Arbon wird die eigene Produktion von Nutzfahrzeugen aufgeben. In einer neuen Gesellschaft, an der Saurer, Oerlikon-Bührle und die deutsche Daimler-Benz beteiligt sind, sollen künftig in Arbon Nutzfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Saurer und FBW unter Verwendung von Mercedes-Bestandteilen montiert werden.»

Tausend Arbeitsplätze wurden abgebaut

Es war das Ende einer Ära. Rund Tausend Arbeitsplätze wurden praktisch sofort abgebaut. Selbst die Studierenden, welche die Entwicklung im Nachhinein gut abschätzen können, sagen: «Eindrücklich, wie schnell es auf einmal gehen kann.»

Ihre Bilanz: «Die letzten zwanzig Jahre der Saurer-Nutzfahrzeuge wirken ein bisschen wie Hans im Schneckenloch: War die Möglichkeit zur Expansion vorhanden, wollte man nichts davon wissen, und war man in der Not, versuchte man verzweifelt, die verflogenen Möglichkeiten einzuholen.»

Der letzte Lastwagen

1983 lieferte Saurer den letzten zivilen Lastwagen aus, ein sogenannter Vierachser. Dieser ging an das Luzerner Transportunternehmen Zumbühl, ein Stammkunde, der seit 1926 über fünfzig «Saurer» gekauft hatte. Eine Delegation des Saurer- und Mercedes-Benz-Kaders übergab Chef und Chauffeur die Schlüssel. Das allerletzte Saurer-Fahrzeug war indes ein Armeelastwagen, den man 1986 der Gruppe für Rüstungsdienste lieferte.

Saurer hatte sein Herzstück verloren. Die gravierenden Veränderungen in der Produktepalette trafen die Firma nicht nur wirtschaftlich, sondern auch betreffend das Image; die Stickmaschinen blieben als wichtigste Produkte. Der Standort Arbon war angezählt.

