Saurer-Saga: So gerät der Nutzfahrzeughersteller in die Krise

Saurer-Saga - Teil 2 «Stillstand kommt dem Tod gleich»: Wie Fehleinschätzungen und eine überraschende Entlassung zum Untergang der Arboner Saurer-Nutzfahrzeuge beitrugen Der Saurer-Firmenchef und sein Sohn sterben. Die neue Führung verpasst wichtige Chancen und trifft falsche Entscheidungen, gleichzeitig bringt der Zweite Weltkrieg Herausforderungen mit sich – so gerät der grösste Schweizer Nutzfahrzeughersteller in die Krise. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.10 Uhr

Ein Saurer-Militärfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Museumsgesellschaft Arbon

Was bisher geschah Der Deutsche Franz Saurer und seine Söhne haben Ende des 19. Jahrhunderts in Arbon erfolgreich eine Stickerei eröffnet, umgangssprachlich «Saurer» genannt.

Vor allem unter Sohn Adolph Saurer, einem äusserst beflissenen Macher, entwickelte sich das Unternehmen von einer Einzelfirma zu einem industriellen Grossbetrieb. So zählte Saurer vor dem Ersten Weltkrieg insgesamt 2199 Mitarbeitende.

Zuletzt stellte man in den Werken Nutzfahrzeuge her, um die Abhängigkeit von der krisenanfälligen Stickerei-Industrie zu verringern. Adolph Saurers Sohn Hippolyt, ein begnadeter Ingenieur, brachte sich ebenfalls in die Firma ein. Während des Ersten Weltkriegs produzierte das Unternehmen lukrativ Militärfahrzeuge.

Die Betroffenheit war gross. 1920 starb Adolph Saurer nach kurzer Krankheit – die ganze Schweizer Presse berichtete über den unermüdlichen Schaffer, der die Arboner Stickmaschinen- und Nutzfahrzeugfirma Saurer gross gemacht hatte. Im besagten Jahr betrug die Mitarbeiterzahl knapp 3000, während es in den Anfängen bloss eine Handvoll war.

Die Zwischenkriegszeit war gekennzeichnet durch ein Auf und Ab. Parallel zum Schweizer Generalstreik verweigerten auch die Saurer-Mitarbeiter ihre Leistung und forderten wegen Teuerungen Lohnanpassungen. Gleichzeitig lief die Produktion in Arbon auf Hochtouren. Adolph Saurers Sohn Hippolyt übernahm die Firma in einem grundlegenden Umbau und in einer schweren Nachkriegskrise. Er wandelte sie in eine Aktiengesellschaft mit grosszügigem Kapital von 30 Millionen Franken, wovon 22 Millionen in den Händen der Erbgemeinschaft verblieben.

1929 wurde Saurer Mehrheitspartner der Oltner Motorwagenfabrik Berna AG, dem zweitgrössten Fahrzeugbauer der Schweiz. Berna suchte technischen Rückhalt und Saurer wollte mit der Übernahme einen Konkurrenten auf dem Auslandsmarkt ausschalten.

Hohe Zölle – nach dem Krieg schwächelt der Export

Die Schweizer Automobilindustrie war aufgrund des verhältnismässig kleinen Absatzgebietes von Beginn an auf Export ausgerichtet. 1920 betrug der Exportanteil der Saurer-Nutzfahrzeuge 64,8 Prozent. Wegen restriktiver Importbestimmungen und hoher Zölle in anderen Ländern ging der Wert aber innert kurzer Zeit auf einen Fünftel zurück; das Ausland wollte nach dem Krieg die eigene Wirtschaft ankurbeln. Für Saurer bedeutete das eine radikale Umstellung auf den Inlandmarkt.

1933 gelang es der Schweizer Automobilindustrie den Bundesrat zum Erlass einer Kontingentierung von Lastwageneinfuhren zu bewegen, was sie vor dem internationalen Wettbewerb schützte. Insbesondere der Schutz betreffend Dieselmotoren kam Saurer zugute. In den Zwischenkriegsjahren entwickelte die Firma fleissig neue Technologien. 1934 glänzte die Forschungs- und Entwicklungsabteilung durch das sogenannte Doppelwirbelungsverfahren mit direkter Einspritzung, welches wegweisend war für die Konstruktion neuer und moderner Dieselmotoren und eine noch nie dagewesene Fahrzeugleistung bei geringerem Treibstoffverbrauch erlaubte.

Technologischer Vorsprung sichert langfristige Einnahmequellen

Die Studie der Hochschule St.Gallen (HSG), welche Aufstieg und Niedergang der Saurer-Nutzfahrzeuge untersucht, hält fest:

«Der Saurer Dieselmotor war auf dem Markt höchst erfolgreich und trug zur internationalen Anerkennung des Unternehmens als Technologieführer bei.»

Bis 1936 wurden ganze 7773 Dieselmotoren verkauft, wodurch sich Saurer einen technologischen Vorsprung verschaffen konnte, der gross genug war um mit den marktführenden Automobilkonzernen zu konkurrieren. Mehrere Lizenzabkommen mit Fahrzeugherstellern sicherten der Firma langfristige Einnahmequellen.

Albert Dubois, Generaldirektor von Saurer. Schweizer Sozialarchiv

Noch vor Kriegsbeginn, 1936, verstarb indes Hippolyt Saurer. Dies bedeutete das Ende einer Familiendynastie, und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Defizite in der Organisations- und Kostenstruktur des Unternehmens augenfällig wurden. Nach einer zweijährigen Übergangsphase wurde Albert Dubois zum Generaldirektor gewählt. Laut den HSG-Studierenden liess das Wachstum des Unternehmens während und nach dem Krieg die Dringlichkeit zur Behebung der Defizite verfliegen.

Keine ausserordentlichen Erfolge

Wie im Ersten Weltkrieg lief bei Saurer auch im Zweiten die Lastwagenproduktion auf Hochtouren. Doch trotz guter Auftragslage konnten durch besondere Umstände wie Lieferengpässe und von der Armee mobilisierte Mitarbeiter keine ausserordentlichen Erfolge erzielt werden.

Ein Saurer-Lastwagen, ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg. Museumsgesellschaft Arbon

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem Nachkriegsboom, und der Beschäftigungsgrad bei Saurer stieg kontinuierlich. Plötzlich war der Absatz kein Problem mehr, aber dafür die immer länger werdenden Lieferfristen: Obwohl die Firma wegen der grösseren Nachfrage Anlagen und somit Produktionszahlen hätte erweitern können, blieb man in Arbon tatenlos. Saurer lag beim Wachstum verglichen mit der Schweizer Metall- und Maschinenindustrie unter dem Durchschnitt.

Das Wachstum wurde mehrheitlich durch Produktentwicklungen vorangetrieben. Neue und bessere Fahrzeuge konnten angeboten werden, wodurch der Kundenstamm wuchs. Die HSG-Absolventen:

«Trotz der sehr günstigen Lage war die Führung nicht bereit, ein mittelgrosses europäisches Unternehmen zu werden, und fokussierte auf den inländischen Markt.»

Als die Wirtschaft Ende der 50er Jahre an Tempo aufnahm, blieb die Arboner Direktion vorsichtig und skeptisch. Laut der HSG-Studie eine Fehleinschätzung - und der Ausgangspunkt des Abschwungs. «Saurer konnte während des Nachkriegsbooms gute und solide Ergebnisse erzielen, doch hat das Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Mitbewerbern eingebüsst.» Die Wirtschaft entwickelte sich nach einer kleinen Rezession 1958 weiter prächtig und befand sich am Anfang einer langen Wachstumsphase.

Zu Hunderten entlassen und dann sehnlichst vermisst

Saurer sah sich einer weiteren Herausforderung gegenüber, der Personalfluktuation. Viele Schweizer Fachkräfte, welche die Firma ausbildete, wanderten ab und konnten lediglich durch ungelernte ausländische Arbeitskräfte ersetzt werden, das in allen Unternehmensbereichen. Hohe Wechselkosten und ein Abfluss von Know-how waren die Folge. Trotzdem war die Führung nicht bereit, der Problematik mit höheren Löhnen entgegenzuwirken. Hinzu kamen Masseneinstellungen und -entlassungen durch konjunkturelle Schwankungen, beispielsweise wurden im kurzen Abschwung 1958 über 200 Mitarbeitende entlassen, die man bereits ein halbes Jahr später sehnlichst vermisste und die in einem stark umkämpften Arbeitsmarkt nur schwer zurückzuerlangen waren.

Ein Lichtblick: Als 1956 die Lieferzeiten neue Höchststände erreichten, lagerte Saurer einen kleinen Teil der Produktion nach Deutschland an Drittunternehmen aus, die man kurze Zeit später übernahm. Dubois und die Saurer-Führung widersetzten sich jedoch dem Branchenstandard einer Auslagerung der Produktion, so die Studierenden der HSG. Und die einzige Möglichkeit, um in der Branche Kosten zu sparen, wäre eine Volumensteigerung gewesen.

Das Lobbying versagt

In den 1950er Jahren trafen staatliche Aufträge für Militärfahrzeuge nicht mehr so zahlreich ein und Lobbyismus wurde zu einer zentralen Führungsaufgabe. Trotz Saurers Lobbying fielen 1964 die Kontingente der Fahrzeugimporte dahin, denn die Aufrechterhaltung der LKW-Industrie war aus militärpolitischer Sicht immer weniger erforderlich. Immerhin konnte sich Saurer Anfang der 60er nochmals einen grösseren Auftrag für Lastwagen sichern, was allerdings als eine Art Abfederung des Übergangs zum offenen Markt betrachtet wird.

Saurer konnte in diesen Jahren grosse finanzielle Polster anlegen. «Doch ein Unternehmen befindet sich immer in einer dynamischen Umwelt, in der Stillstand dem Tod gleichkommt», heisst es in der Studie.

Eine graue Garde leitet die Geschicke

Zu Beginn der 60er hatte Saurer ein Führungsproblem. Die Firma wurde von einer «grauen Garde» geleitet, die durch fehlende Wechsel zu einem beachtlichen Durchschnittsalter fortgeschritten war. Der junge Jost von Fellenberg übernahm 1968 das Amt des Generaldirektors und brachte neuen Schwung; durch einen Ausbau der Produktionskapazität sollte die Vormachtstellung auf dem Schweizer Markt zurückgewonnen und die Stückkosten sollten durch Skaleneffekte gesenkt werden. Fellenberg war sich laut den HSG-Absolventen auch der Konsolidierung innerhalb der Nutzfahrzeugbranche bewusst.

Saurer war Ende der 60er im europäischen Vergleich nur noch ein kleiner Akteur. Für die Jahresproduktion der Firma benötigte der grösste Nutzfahrzeughersteller Daimler-Benz gerade einmal fünfeinhalb Tage. Um gegen die Konkurrenz vor allem aus Deutschland zu bestehen, waren Partnerschaften unerlässlich. Generaldirektor Fellenberg erzielte Anfang der 70er Jahre eine enge Zusammenarbeit mit dem Fiat-Konzern, der besonders die Ostschweizer Entwicklungsarbeit zu schätzen wusste. Diese Zusammenarbeit wäre für die angeschlagenen Saurer-Nutzfahrzeuge von grosser Bedeutung gewesen, indem man neue Märkte hätte erschliessen können und eine profitablere Produktion in grösserem Umfang realisieren.

Undurchsichtig und überraschend gekündigt

Der neue Schwung wurde jedoch jäh ausgebremst mit einer undurchsichtigen und überraschenden Entlassung von Fellenberg durch Albert Dubois, der nun Verwaltungsratspräsident war. Die HSG:

«So wurde die Chance zur Entwicklung eines neuen Marktes ausserhalb der Schweiz schon fast kategorisch ausgeschlossen.»

1974 wurde der internationale Nutzfahrzeugkonzern IVECO gegründet, ein Zusammenschluss mehrerer Hersteller. Doch auch da verweigerte die Saurer-Führung jegliche Zusammenarbeit. «Dies war rückblickend wohl die letzte Chance, um das langfristige Überleben der Saurer-Nutzfahrzeuge zu sichern», so die Studierenden.

