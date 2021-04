Sauberkeit Mit Elektroantrieb für mehr Sauberkeit: Bürglen gönnt sich eine E-Wischmaschine Für 225'000 Franken hat sich die Gemeinde Bürglen ein neues Strassenreinigungsfahrzeug angeschafft. Das E-Mobil wurde nötig, da das bisherige Fahrzeug nach 17 Jahren Betrieb störungsanfällig wurde. Hannelore Bruderer 20.04.2021, 11.30 Uhr

Die Mitarbeitenden des Werkhofs, Gemeinderat Peter Egger, Gemeindepräsident Kilian Germann und Robert A. Faas von der Herstellerfirma Marcel Boschung AG bei der Fahrzeugübergabe. Bild: Hannelore Bruderer

Die Farbe Orange dominiert ganz klar die Szene vor dem provisorischen Werkhof in Bürglen. Umringt von den wissbegierigen Mitarbeitenden in ihren orangefarbenen Arbeitskleidern steht da in gleicher Couleur der eigentliche Star des Anlasses: die neue Strassenwischmaschine der Gemeinde. Ihre Anschaffung wurde nötig, da die bisherige Wischmaschine mit 17 Jahren ihre Lebensdauer überschritten hat und reparaturanfällig geworden ist.