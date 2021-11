Gemeinde Langrickenbach stellt Projekt zur Strassensanierung vor

Langrickenbach Einmal mit und einmal ohne: Die Gemeinde stellt das Strassenprojekt in Eggethof vor Die Gemeindestrasse in Eggethof muss saniert werden. An der Infoversammlung in Langrickenbach stellten die Planer das Projekt vor. Auch aus der Schulgemeinde gibt es einiges zu berichten: Konkret geht es um einen Schulhausneubau, der an zwei Standorten gebaut werden könnte. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 02.11.2021, 17.23 Uhr

Mit einem Trottoir wie in Lanzenneunforn soll die Eggethofer Strasse erweitert werden.

Bereits im 2018 hat der Gemeinderat Langrickenbach die Bevölkerung informiert, dass die Eggethoferstrasse sanierungsbedürftig ist. Jetzt liegt das Bauprojekt des 970 Meter langen Streckenabschnitts vor. Zwei Varianten werden an der Gemeindeversammlung Ende November den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt: Einmal mit und einmal ohne Trottoir - was einer Differenz von 200'000 Franken entspricht.

Die Eggethoferstrasse ist heute rund fünf Meter breit und so breit soll die Fahrbahn auch bleiben. Der Bedarf für die zusätzlichen 1,5 Meter für den Gehwegbereich sei innerhalb der Gemeindeparzelle vorhanden, erklärt Martin Berther vom Ingenieurbüro bhateam an der Informationsveranstaltung am Montagabend.

Rund 200'000 Franken Unterschied

Mit Strasseneinengungen eingangs Dorf und im Bereich Schulhaus soll zudem die Verkehrssicherheit verbessert und mit neuen Regenabwasserkanälen die Entwässerung optimiert werden. Für den Bau der Strasse mit Trottoir werden rund 1,4 Millionen budgetiert, ohne Trottoir 1,2 Millionen Franken. Dazu kommen Investitionen in die Werkleitungen: 483'000 Franken für Elektroversorgung und Strassenbeleuchtung, 390'000 Franken für die Wasserversorgung und 120'000 Franken für die Kanalisation.

In der anschliessenden Diskussion werden der Gehwegbereich und die geplanten Strasseneinengungen nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, es wird von verschiedenen Votanten bezweifelt, dass dies ausreiche und ob eine 30er-Zone nicht schlauer sei. «Eine 30er-Zone ist ein separates Verfahren», sagt Martin Berther. Dies könne man auch nachträglich mit dem Kanton prüfen, sollten die geplanten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung nicht ausreichen. Zu Bedenken sei, dass dies keine Quartierstrasse, sondern eine Durchgangsstrasse ist, ergänzt Gemeindepräsidentin Denise Neuweiler.

Bleibt der Schulstandort Eggethof bestehen?

An der Gemeindeversammlung stellt die Schulbehörde vier Varianten zur Schulraumerweiterung vor. Mit einer Konsultativabstimmung sollen die Stimmberechtigten dann den weiteren Planungsweg vorgeben. Dabei geht es auch darum, ob der Schulstandort Eggethof erhalten bleibt oder nicht.

Das neue Schulhaus soll in Herrenhof entweder auf der schuleigenen Parzelle mit Umlegung der Strasse gebaut werden oder ohne Strassenumlegung in der Landwirtschaftszone südlich des bestehenden Schulhauses.

Zahlen gibt es erst in der Botschaft

Bei der Variante mit Strassenumlegung könnte man mit einem zwei-, statt einstöckigen Gebäude auf das Schulhaus Eggethof verzichten. Bei der Variante «Neubau auf der grünen Wiese» gibt es ebenfalls Versionen mit und ohne Eggethof. Bei dieser Variante müsste ein Teil der öffentlichen Zone von Eggethof in die Landwirtschaftszone nach Herrenhof verlegt werden, der Sportplatz in Eggethof würde dazu ausreichen.

An der Informationsveranstaltung wurden zu den einzelnen Varianten keine Zahlen bekanntgegeben. «In der Botschaft, die in den kommenden Tagen in die Haushalte verschickt wird, sind die Kostenschätzungen abgebildet», sagt Rebecca Keller, zuständig für die Liegenschaften der Schulgemeinde, nach der Infoversammlung.