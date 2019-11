Sanfter Einstieg für die neue Langrickenbacher Gemeindepräsidentin

Grundsolide sind die Finanzen der Primarschule Langrickenbach: Mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 60 Prozent wird im kommenden Jahr ein Aufwand von rund 1,9 Millionen Franken finanziert. Das Defizit soll rund 30'000 Franken betragen.

Die Defizite der kommenden Jahre, so Schulpräsident Mathias Roth, würden eher grösser. Aber dank dem Eigenkapital, so sei zu hoffen, komme man vielleicht auch in den nächsten vier Jahren mit diesem Steuerfuss zurecht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Primarschulgemeinden müsse Langrickenbach aufgrund des neuen Beitragsgesetzes jedenfalls den Steuerfuss nicht erhöhen. Die Schule plant, bei der Anlage Loowisen zusätzliche Parkplätze zu erstellen; ein entsprechender Kredit über circa 80'000 Franken soll im kommenden Mai eingeholt werden.

Schulpräsident Mathias Roth und Aktuarin Tamara Rimml werden auf die nächste Legislatur zurücktreten. Franzisca Eberle würde bereits ein Jahr vorher aufhören, um einer am Präsidium interessierten Person ein Jahr Einarbeitung mit Mathias Roth zu ermöglichen.

Schneller braucht es Ersatz in der Gemeindebehörde: Andreas Ferraro ist bereits zurückgetreten.