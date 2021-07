Salmsach «Unangenehme Dinge äussern»: Wie der neue Schulleiter René Aebi die Schule Salmsach wieder in ruhiges Fahrwasser bringen will Nach Querelen verlässt Schulleiterin Monika Sauder die Primarschule Salmsach. Nun kommt einer, der sein Rentnerleben geniessen könnte: Doch René Aebi (65), denkt nicht an den Ruhestand. Zusammen mit seinem Hund Filou will er den Zwist zwischen Eltern und Schulführung beenden – mit offenen Gesprächen und Streicheleinheiten. Annina Flaig 13.07.2021, 15.29 Uhr

Der neue Salmsacher Schulleiter René Aebi mit seinem Hund Filou zu Hause in Kreuzlingen. Ralph Ribi

Herr Aebi, wieso wollen Sie die Leitung der Schule Salmsach übernehmen, die seit Monaten in einer Krise steckt?

Ich wusste anfangs nichts davon. Ich empfinde die Situation auch nicht als Krise. Das sind Schwierigkeiten, die gelöst werden können. Nach dem Erfassen der Situation fand ich die Aufgabe spannend.

Warum?

Weil ich Herausforderungen mag. Ich bringe eine grosse Erfahrung als Schulleiter mit und habe bereits sehr anspruchsvolle Situationen im schulischen Umfeld erlebt, aus denen wir gestärkt hervorgehen konnten. Ich weiss, was ich mache und denke, dass wir auf einem guten Weg sind in Salmsach.

Was waren das für anspruchsvolle Situationen?

Es war eine Gefahr von aussen, die unsere Schule betraf, die aber nichts mit mir als Schulleiter zu tun hatte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil es wichtig ist, Personen zu schützen.

Eltern brachten vor rund einem Jahr gravierende Missstände zur Sprache. Schülern sei Verleumdung vorgeworfen und Eltern seien beleidigt worden. Ausserdem würden sie keine Antworten auf ihre Fragen erhalten, erzählten sie an einem Elternabend. Die Kritik richtete sich an die Schulleitung und den Schulpräsidenten. Die Rede war von Intransparenz und fehlender Führung. Wie wollen Sie das ändern?

Ich will mich zu dem was war nicht äussern, sondern unvoreingenommen an meine Aufgaben herangehen. Was ich sagen kann, ist, dass ich den systemischen Ansatz verfolge. Dieser sagt, dass alle, die ein Kind begleiten, gleichberechtigte Partner sind. Dazu gehören zum Beispiel Lehrkräfte, Logopäden, Schulpsychologen und natürlich die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern. Bei mir wird es viele gemeinsame Gespräche am runden Tisch geben. Ich pflege eine offene Kommunikation und Transparenz ist mir wichtig.

Kürzlich fand in Salmsach wieder ein Elternabend statt, an dem Sie zu Gast waren. Welchen Eindruck hatten Sie?

Einen positiven. Ich glaube in Salmsach gibt es viele starke Eltern. Starke Eltern haben meistens starke Kinder, und das ist doch erfreulich. Ich führe nach dem System der neuen Autoritäten. Damit kann die Schule die Eltern noch besser begleiten und Vertrauen schaffen.

Wie denn?

Kurz gesagt geht es dabei unter anderem darum, auch unangenehme Dinge zu äussern, ohne die Beziehung zueinander in Frage zu stellen.

Sind Eltern in Salmsach bereits auf Sie zugekommen?

Ja, ganz viele Eltern bringen mir sehr viel Vertrauen entgegen. Das gilt übrigens auch für die ganze Schule: Schulkommission, Lehrkräfte, Hauswart und Schulsekretärin begegnen mir mit grossem Engagement und einem starken Willen, für die Schule Salmsach das Beste zu geben. Am Elternabend war ja witzig, wie sich viele auch nach Filou erkundigten.

Filou ist ihr Hund

Ja, Filou ist ein portugiesischer Wasser- und ausgebildeter Schulbegleithund. Er kann Kindern beispielsweise bei Prüfungsstress helfen.

Wie denn?

Die Kinder beruhigen sich, wenn sie Filou streicheln, weil dadurch Oxytocin im Gehirn freigesetzt wird. Das kann auch bei ADHS oder in schwierigen Situationen eine gute Wirkung erzielen. Filou und ich werden die Schüler immer mal wieder in die Pause begleiten oder in ihren Klassenzimmern besuchen. Die Älteren können vielleicht auch mal mit ihm spazieren gehen, wenn sie das möchten.

Sie sind 65, normalerweise wird man in diesem Alter pensioniert.

(lacht) Ja, ich bin 65, aber ich fühle mich nicht so. Ich bin noch nicht bereit mich in den Ruhestand zu begeben. Ich habe mich aber entschieden, etwas kürzer zu treten. Das Teilzeitpensum in Salmsach ist für mich deshalb ideal.

Sie wohnen in Kreuzlingen. Wie oft wird man Sie in Salmsach antreffen?

Sehr oft. Ich habe eine 45-Prozent-Stelle. Aber ich werde hier keine Stunden zählen, sondern versuchen, so oft wie möglich im Schulhaus präsent zu sein.

Wie lange dürfen Sie denn überhaupt noch arbeiten?

Der Kanton Thurgau schreibt vor, dass Arbeitsverträge nach Erreichen des Pensionsalters auf zwei Jahre befristet werden. Sie sind aber verlängerbar.

Werden Sie auch unterrichten?

Nein. Aber ich bin Schulmusiker und dirigiere unter anderem auch den Belcanto Chor in Frauenfeld. In Salmsach würde ich gerne einen Kinderchor gründen, wenn dafür Interesse besteht. Es ist auch möglich,dass ich spontan eine Vertretung übernehme, wenn jemand kurzfristig ausfällt. Ich glaube, das wäre für alle eine lustige Erfahrung, wenn ich im Kindergarten einspringe.