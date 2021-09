Ehe für alle: Streit um Plakatständer in Salmsach

Salmsach Streit um Plakatständer: Queer Thurgau und die SP werfen dem Gemeindepräsidenten Parteilichkeit vor Die Befürworter der «Ehe für alle» fühlen sich von Martin Haas an der Nase herumgeführt. Dieser versteht die Aufregung nicht. Alles laufe ganz normal wie immer. Markus Schoch Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.20 Uhr

Um ein solches Plakat dreht sich der Streit. Bild: Markus Schoch

«Service public geht anders, Herr Gemeindepräsident!», schreiben Queer Thurgau sowie die Vorstände der SP des Bezirks Arbon und der SP Romanshorn in einem Leserbrief. Gemeint ist Martin Haas aus Salmsach, der sich ihrer Meinung nach in unzulässiger Weise in den Abstimmungskampf über die «Ehe für alle» einmischt und eigene politische Überzeugungen in den Vordergrund stellt.

Was ist passiert? Der Gemeinderat habe ihnen zuerst erlaubt, einen der beiden gemeindeeigenen Plakatständer zu benutzen, schreiben die Organisation und die SP. Sie hätten der Gemeinde dann wie üblich in einem solchen Fall die Plakate geliefert mit dem Ergebnis, dass Haas die Bewilligung zurückgezogen habe. «Dies mit der Begründung, dass sich die Gemeinde nicht in politische Prozesse einmischt», heisst es im Leserbrief.

Haas weist Vorwürfe von sich

Queer Thurgau und die SP unterstellen Haas ein falsches Spiel. Die Begründung sei ein Witz:

«Eine politische Gemeinde soll nicht politisch sein?»

Hass wolle den Befürwortern der «Ehe für alle» offensichtlich einfach keine Werbemöglichkeit bieten, weil ihm die Vorlage gegen den Strich gehe, lassen sie durchblicken. Diese Vermutung werde durch die Tatsache gestützt, dass seit über einer Woche ein Plakat der Gegner in der Landwirtschaftszone stehe, was Haas in anderen Fällen nicht toleriere. «Ein Schelm, wer Böses dabei denkt oder gar eine versuchte Einflussnahme vermutet», heisst es dazu im Leserbrief.

Bild vom Plakat, das neben einer Obstanlage an einer Strasse steht. Bild: Markus Schoch

Haas weist den Vorwurf der Parteilichkeit vehement zurück. Sein Entscheid habe überhaupt nichts mit seiner eigenen Meinung zur «Ehe für alle» zu tun. Er habe sich auch nicht über einen Beschluss des Gemeinderates hinweggesetzt, stellt Haas klar.

Richtig sei, dass die Gemeinde den mobilen Plakatständer offiziell für politische Werbung zur Verfügung stelle, wenn die ortsansässigen Vereine gerade keinen Bedarf hätten. In einem solchen Fall dürfe er aber nicht auf gemeindeeigenem Land stehen. So seien die Spielregeln. Auch im konkreten Fall. Heisse: Die Befürworter der «Ehe für alle» dürften wie versprochen den Plakatständer nutzen, sie müssten aber einen geeigneten Standort dafür finden. «Abgesehen davon steht es allen frei, selbst für Wahlwerbung besorgt zu sein, ohne auf Gemeinderessourcen zurückzugreifen», sagt Haas.

Gemeinde weiss nichts von Verstoss

Gemeindepräsident Martin Haas. Bild: Reto Martin

Falsch sei auch die Unterstellung, er drücke bei den Gegnern der Vorlage beide Augen zu, indem er zulasse, was nicht erlaubt sei. Politische Plakate in der Landwirtschaftszone aufzustellen, sei verboten. Auch in Salmsach, macht Haas klar. «Wir haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir diesen Grundsatz ernst nehmen. Wenn jemand gegen die Vorschriften verstösst, müssen wir aber davon Kenntnis haben, um einschreiten zu können.»