Salmsach Rekursentscheid liegt vor: Gemeindeversammlung hat nichts zum Lohn des Gemeindepräsidenten zu sagen Zuständig in dieser Frage ist allein der Gemeinderat, sagt das Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Der Beschluss der Stimmbürger im letzten November zur Kürzung des Gehaltes von Martin Haas um 30'000 Franken ist demnach nicht verbindlich. Jetzt ist die Behörde am Zug. Und es ist gut möglich, dass sie die alten Verhältnisse wieder herstellt. Markus Schoch 23.03.2021, 04.30 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas an der Gemeindeversammlung im letzten November, als ihm die Stimmbürger den Lohn kürzten. Bild: Reto Martin

Es ist so, wie der von der Gemeinde zugezogene Anwalt immer behauptet hat: Die Gemeindeversammlung ist nicht zuständig, um über den Lohn des Gemeindepräsidenten zu bestimmen. Das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) hat diese Auffassung nun in einem Entscheid zu einem Rekurs eines Stimmbürgers bestätigt. Dieser hatte beantragt, die Abstimmung an der letzten Gemeindeversammlung am 26. November für nichtig zu erklären. Eine knappe Mehrheit der 155 anwesenden Salmsacher sagte damals mit 76 gegen 69 Stimmen Ja zu einem Antrag von vier Einwohnern, die verlangt hatten, Haas das Gehalt um 20 Prozent beziehungsweise um 30'000 Franken zu kürzen, weil er das Ressort Bau nicht mehr führt.

Die damaligen Gemeinderäte hatten es ihm im letzten Juni entzogen, da die Behörde mit Beschwerden, Rekursen und einer Anzeige konfrontiert war. «So kann es nicht weitergehen», begründete Marina Bruggmann als damalige Vize-Gemeindepräsidentin die Kaltstellung von Haas. Die Anzeige gegen den Gemeinderat wegen Kompetenzüberschreitung im Zusammenhang mit der Zentrumsüberbauung neben dem Volg sei immer noch hängig, sagt Alfred Wüst, der Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission.

Entscheid der Stimmbürger ist nicht verbindlich

Der Beschluss der Salmsacher vor vier Monaten ist nach Angaben des DIV zwar entgegen der Meinung des Rekurrenten gültig, aber eben nicht verbindlich. Im Urteil des DIV heisst es:

«Mit der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Budgetanpassung 2021 betreffend die Besoldung des Gemeindepräsidenten wird dessen Lohn nicht rückwirkend ab Januar 2021 von 150'000 auf 120'000 Franken reduziert. Hierzu bräuchte es einen entsprechenden Entscheid des Gemeinderates, der in Rechtskraft erwächst.»

Denn der Gemeinderat allein sei für die Regelung der Anstellungsbedingungen des Gemeindepräsidenten zuständig, eingeschlossen seine Besoldung. Und die Behörde sei nicht verpflichtet, die vom Volk beschlossene Lohnkürzung zu bestätigen. Es sei ihr überlassen, welche Schlüsse sie aus der Abstimmung im November ziehe.

Der Gemeinderat hat sich noch nicht festgelegt. «Nach Vorliegen des Rekursentscheides werden wir die Frage der Besoldung des Gemeindepräsidenten sorgfältig prüfen», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Durchaus denkbar ist, dass die Behörde die Uhr zurückstellt und Haas wieder die volle Verantwortung fürs Bauen gibt, womit sie einen guten Grund hätte, sich über den Volksentscheid hinwegzusetzen. Dieses Szenario ist deshalb nicht abwegig, weil der heutige Gemeinderat nicht mehr derjenige ist, der Haas seinerzeit das Vertrauen entzogen hat. Drei der vier damaligen Mitglieder sind Ende November zurückgetreten, nachdem sich Haas geweigert hatte, selber den Hut zu nehmen, was ihm seine Ratskollegen nahelegten. Ein Indiz für die Rückkehr zur alten Normalität ist auch, dass sich die neu zusammengesetzte Behörde in ihrer Stellungnahme an den Kanton dafür aussprach, den Rekurs zu schützen beziehungsweise den Entscheid der Gemeindeversammlung für nichtig oder zumindest für unverbindlich zu erklären.

Gemeinderat stellt die heutige Lösung auf den Prüfstand

Die Behörde ist seit der Ersatzwahl Mitte Januar wieder komplett. Bezeichnenderweise liess sie bei der Ressortverteilung im Februar die Frage offen, wer künftig fürs Bauen zuständig sein soll. Wörtlich heisst es in der Mitteilung zum weiteren Vorgehen:

«Gleichzeitig wird der Gemeinderat auch untersuchen, wieweit der frühere Gemeinderatsbeschluss, jedes einzelne Baugesuch unabhängig von den damit verbundenen technischen und rechtlichen Problemen einem auswärtigen Ingenieurbüro zur Beurteilung und Antragstellung zuhanden des Gemeinderates zu unterbreiten, sinnvoll ist, zumal die ganze Verfahrensleitung und Administration bis zum Entscheid über Baueingaben nicht delegiert werden kann und von der Gemeinde wahrzunehmen ist, bisher stets vom Gemeindepräsidenten.»

Will heissen: Faktisch ist Martin Haas auch nach seiner Teilentmachtung fürs Bauen weitgehend zuständig geblieben. Und vielleicht wäre es besser, zum alten Modell ohne Arbeitsteilung zurückzukehren.

Der Gemeinderat habe sich selbstverständlich Gedanken darüber gemacht, wie es künftig laufen könnte, sagt Haas. «Es ist aber zu früh, um etwas zu kommunizieren.» Die Öffentlichkeit werde zu gegebener Zeit über die Ergebnisse orientiert.