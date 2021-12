Salmsacher Gemeindepräsident im Lohnstreit nicht erfolgreich

Salmsach Martin Haas in der Misere: Der Salmsacher Gemeindepräsident war mit dem Rekurs im Lohnstreit nicht erfolgreich Der Salmsacher Gemeinderat hat Gemeindepräsident Martin Haas das jährliche Salär von 150'000 auf 130'000 Franken gekürzt. Dagegen hat sich dieser beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) gewehrt - allerdings vergeblich. Jetzt will er den DIV-Entscheid ans Thurgauer Verwaltungsgericht weiterziehen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 16.12.2021, 04.20 Uhr

Martin Haas will die Thurgauer Zeitung nicht wie vereinbart mit Informationen beliefern. Reto Martin

Die Querelen rund um den Lohn des Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas beschäftigen weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Nachdem ihm die Budgetgemeinde letztes Jahr das Salär kürzte, weil der Gemeinderat ihm wegen Kritik aus der Bevölkerung und einer Anzeige das Bauressort entzogen hatte, handelt es sich mittlerweile um einen Fall für die Juristen.

Kurze Rückblende: Im Zuge einer Stimmrechtsbeschwerde entschied das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV), dass die Zuständigkeiten beim Gemeinderat lägen. Dieser kürzte Haas das Salär allerdings ebenfalls, namentlich um 20'000 Franken jährlich der insgesamt 150'000. Martin Haas hat sich dagegen mit einem Rekurs beim DIV gewehrt.

Haas definiert den Publikationstermin neu und sagt dem Gemeinderat nichts

Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, wollte sie den Entscheid des DIV gestern Mittwoch kommunizieren. Am Dienstag liess Gemeindepräsident Haas aber über die Gemeindeschreiberin verlauten, dass er zuerst das amtliche Publikationsorgan mit den Informationen beliefern wollte und unsere Zeitung die Medienmitteilung erst nach Erscheinen des Blattes am Freitag erhalten würde. Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass der Gemeinderat davon nichts gewusst hat.

Dem Vernehmen nach war Haas mit seinem Rekurs beim DIV nicht erfolgreich. Er dürfte den Entscheid des Kantons ans Thurgauer Verwaltungsgericht weiterziehen.

