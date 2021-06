Lohnstreit: Martin Haas bezieht Stellung zu den Anwaltskosten

Salmsach Lohnstreit zwischen Salmsacher Gemeinderat und Martin Haas: Wer den Anwalt des Gemeindepräsidenten bezahlt, bleibt unklar Der Salmsacher Gemeinderat hat Gemeindepräsident Martin Haas das Salär um jährlich 20'000 Franken gekürzt. Dagegen hat Haas Rekurs eingelegt. Im Raum steht die Frage nach der Entlöhnung seines Anwalts. Tanja von Arx 17.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindepräsident Martin Haas spricht an der Gemeindeversammlung vom letzten November zu den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Bild: Reto Martin

Eine Frage beschäftigt die Thurgauer nachhaltig. Wer zahlt den Anwalt des Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas? Zwischen ihm und dem Gemeinderat ist denn ein Rechtsstreit hängig, nachdem sich Haas geweigert hat, eine Lohnkürzung zu akzeptieren – die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhielten an der letzten Gemeindeversammlung keine Antwort (unsere Zeitung berichtete).

Auf Anfrage sagt Martin Haas jetzt:

«Wie üblich bezahlt der Auftraggeber!»

Diese Aussage lässt Interpretationsspielraum offen; am naheliegendsten ist, dass Haas seinen Anwalt selbst zahlt. Aber das mag er auf Nachfrage nicht bestätigen. Genauso wenig mag er beantworten, wieso er denn an der letzten Gemeindeversammlung nichts gesagt hat, wenn es denn so wäre.

An der Gemeindeversammlung blieben ausserdem Fragen dazu offen, bei welcher Stelle die juristische Auseinandersetzung nun hängig ist. Ursprünglich landete das Verfahren im Zuge einer Stimmrechtsbeschwerde beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Generalsekretär Andreas Keller sagt: «Im Moment ist der Fall bei unserem Departement pendent.» Der Rechtsmittelweg führe vom Gemeinderat zum Departement für Inneres und Volkswirtschaft und dann weiter ans Verwaltungsgericht.

Schweigen um die Abwahlversicherung

Seit einiger Zeit stehen bei der dürftigen Kommunikationslage zudem weitere Fragen im Raum. Verfügt die Gemeinde Salmsach über eine Abwahlversicherung? Sie würde es Haas im Falle einer Nicht-Wiederwahl in gut anderthalb Jahren ermöglichen, weiterhin entlohnt zu werden. Und: Falls ja, wie hoch sind diesbezüglich die Prämien? Wenn nicht, verfügt Martin Haas selbst über eine entsprechende Versicherung oder schliesst womöglich eine ab?

Haas sagt zu diesen Fragen gegenüber unserer Zeitung lediglich: «Eine Anfrage diesbezüglich wurde vor einiger Zeit durch den Gemeinderat beantwortet und so bringe ich diese Anfrage in die Gemeinderatssitzung.» Wenig später: «Der Gemeinderat hat diesbezüglich keine offene Pendenz aus einer öffentlichen Veranstaltung, dazu Stellung zu nehmen.» Sollten aus der Bevölkerung solche Fragen im Raum stehen, so sei der Gemeinderat die Anlaufstelle dafür.

«Es kann deshalb seitens Presse, sollten direkt Fragen dort platziert werden, an den Gemeinderat verwiesen werden.»

Auf Nachfrage, wieso sich der Gemeinderat nicht zu diesen Fragen äussert, obwohl die Thurgauer Bevölkerung erst vor Kurzem mit 80 Prozent Ja-Stimmen das Öffentlichkeitsprinzip gutgeheissen hat, sagt Martin Haas nichts.

Bürger tun sich zusammen und stellen dem Gemeinderat Fragen

Recherchen der Thurgauer Zeitung fördern zutage, dass die IG Salmsach besagte Anfrage dem Gemeinderat vor einiger Zeit gestellt hat. Die IG hat sich laut eigenen Aussagen zum Ziel gesetzt, nach den politischen Querelen das Vertrauen in die Behörden wiederherzustellen, eine positive, konstruktive Schulumgebung zu erarbeiten und für die Wahlen 2023 valable Kandidatinnen oder Kandidaten vorzustellen. IG-Mitglied Patrik Forrer sagt auf Anfrage:

«Die Gemeinde Salmsach hat eine Abwahlversicherung.»

Allerdings hätte die Gemeinde auch der IG keine detaillierte Auskunft geben wollen betreffs Finanzierung oder Umfang der Versicherung.

Das meint der Verband Thurgauer Gemeinden

Kurt Baumann, Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden.

Bild: Donato Caspari

Kurt Baumann, Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden (VTG), sagt auf Anfrage:

«Ich mache mir Sorgen und bedaure die Situation, wie sie in Salmsach ist.»

Allerdings habe der VTG «keine Möglichkeit, Empfehlungen abzugeben». Die Begründung: Dieser sei nicht involviert und erachte es darüber hinaus nicht als seine Aufgabe. «Der Zweck des Verbandes ist es, die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Kanton sowie anderen Körperschaften zu vertreten, Vernehmlassungen durchzuführen und Weiterbildungen zu organisieren.»

Baumann verweist darauf, dass die Entwicklung in anderen Gemeinden eine ähnliche sei, so in Steckborn und Märstetten. Im Sinne einer Hilfestellung habe der VTG nun eine Anlaufstelle für Behördenkonflikte ins Leben gerufen. «Es handelt sich um einen Pool von Fachleuten aus Politik und Verwaltung.»