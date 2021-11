Salmsacher Gemeindepräsident bleibt Budgetgemeinde fern

Salmsach Lohnkürzung für den Abwesenden: Salmsacher Gemeindepräsident bleibt der Gemeindeversammlung fern – es ist nicht das erste Mal Bereits an der Rechnungsgemeinde im September letzten Jahres fehlte der Salmsacher Gemeindepräsident. Laut eigenen Angaben krankheitsbedingt. An der Budgetgemeinde am vergangenen Donnerstag war es dasselbe. Dabei ging es vor allem um ein Thema, das ihn betraf: seine Lohnkürzung. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.15 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas spricht an der letzten Budgetgemeinde in der katholischen Kirche Romanshorn zu den Salmsacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Bild: Reto Martin (26. November 2020)

Es war einmal mehr ein denkwürdiger Abend. An der Salmsacher Budgetgemeinde vom Donnerstag in der Mehrzweckhalle des Berglischulhauses fehlte das bekannteste Gesicht: Gemeindepräsident Martin Haas. Die kurze Erklärung von Vizepräsident Walter Schumacher, der deshalb die Leitung der Gemeindeversammlung übernahm, an die 67 anwesenden Stimmbürger: Haas sei krank.

Damit wiederholt sich die Geschichte. Bereits an der Versammlung vor gut einem Jahr, als gleich drei Gemeinderäte wegen behördeninterner Querelen ihren Rücktritt bekanntgaben, war Haas ohne nähere Erklärung abwesend (unsere Zeitung berichtete).

Lohnkürzung abermals gutgeheissen

Der Voranschlag 2022 als zentrales Traktandum wurde denn mit 64 Ja-Stimmen grossmehrheitlich gutgeheissen. Wie Gemeindeschreiberin Nicole Haas erläuterte, beinhaltet dieser die Lohnkürzung von Gemeindepräsident Haas.

Rückblende: Die Gemeindeversammlung kürzte an der letzten Budgetgemeinde sein Salär auf Anfang diesen Jahres von 150'000 auf 120'000 Franken, nachdem ihm der Gemeinderat wegen Kritik aus der Bevölkerung und einer Anzeige das Bauressort entzogen hatte. Ein Bürger reichte allerdings Stimmrechtsbeschwerde ein, wonach laut der Gemeindeordnung für eine Lohnkürzung der Gemeinderat zuständig sei. Der Kanton hiess diese gut.

Schliesslich hat der Gemeinderat Haas’ Salär um «lediglich» 20’000 Franken gekürzt und erst per 1. April 2021, wovon das aktuelle Budget nun ausgeht. Gegen diesen Entscheid hat Haas sich jedoch mit einem Rekurs gewehrt.

Eine Frau fragte an dem Abend nach dem aktuellen Stand des Rekursverfahrens. Laut Auskunft des Vizegemeindepräsidenten wurde ein Entscheid gefällt, die Gemeinde will sich aber noch nicht äussern. Schumacher sagte, bis zur nächsten Information der Bevölkerung würde man die Rekursfrist des Rekurrenten abwarten. Ablauf der Frist sei denn am 1. Dezember. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der für den Entscheid verantwortlich zeichnenden Staatskanzlei teilt Andreas Keller, Generalsekretär des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, mit:

«Ich kann dazu keine Aussagen machen.»

Steuerfuss gibt zu reden

Weiter bewegte die traktandierte Steuerfusssenkung der politischen Gemeinde über fünf Prozent, namentlich von 64 auf 59 Prozentpunkte. Laut der Gemeindeschreiberin entspricht ein Steuerprozent 20’000 Franken. Nicole Haas, die seit 12 Jahren die Finanzen der Gemeinde betraut, sagte, dies sei verkraftbar.

Ein Mann warf aber ein, dass Salmsach zu den elf meistverschuldeten Gemeinden des Kantons gehöre und zudem betreffend die Steuerkraft auf dem letzten Platz rangiere. «Zuerst sollten wir investieren, bevor wir den Steuerfuss senken.» Namentlich in Bauprojekte, die Feuerwehr oder die Infrastruktur, um Salmsach für steuerkräftige Neuzuzüger attraktiver zu machen. «Fünf Prozentpunkte machen denn für den durchschnittlichen Steuerzahler sehr wenig aus.» Vizegemeindepräsident Schumacher sagte indes, die Gemeinde habe keinen Einfluss auf die meisten Faktoren, die für Neuzuzüger entscheidend seien.

«Wir können keine Industrieflächen zaubern.»

Fredy Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, gab zu bedenken, dass vor dem Hintergrund der Coronapandemie in Zukunft noch Kosten für die Gemeinde anfallen könnten. «Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.» Gemeinderat Patrizio De Rosa sagte allerdings: «Das können wir nicht genau budgetieren.»

Schliesslich wurde der neue Steuerfuss gutgeheissen mit 48 zu 16 Stimmen. Ebenso winkte die Gemeindeversammlung das neue Hafenreglement durch, allerdings nach einiger Diskussion. Gemeinderat Sandro Pacchioni, der aus gesundheitlichen Gründen nach kurzer Amtsdauer zurücktritt, wurde verabschiedet.

