Nach dem Knatsch im Gemeinderat nun auch Ärger in der Schule: Salmsach kommt nicht zur Ruhe In der Gemeinde am Bodensee ist nun auch die Schule im Kreuzfeuer. Unter den Schülerinnen und Schülern kursieren Gerüchte über Lehrpersonen – zum Missfallen von Schulleiterin Monika Sauder und Schulpräsident Martin Haas. Zwei Elternbriefe sorgen jedoch für mehr Verwirrung als für Klärung. Manuel Nagel 30.06.2020, 04.30 Uhr

Das Schulhaus Bergli an der Schulstrasse in Salmsach. Doch die Idylle trügt. Es ziehen Gewitterwolken über der Schule auf. Bild: Manuel Nagel (Salmsach, 29. Juni 2020)

«Es ist traurig», sagt Schulleiterin Monika Sauder und fügt an:

«Es geht uns nicht gut.»

Weiter will sie sich aber gar nicht äussern, als sie erfährt, dass die «Thurgauer Zeitung» Fragen stellen möchte. Sie zeigt mit der Hand in Richtung Gemeindehaus, 500 Meter Luftlinie vom Schulhaus Bergli entfernt, und verweist an Gemeindepräsident Martin Haas, welcher in der Einheitsgemeinde zugleich auch Schulpräsident ist.

Zuerst sorgte der Knatsch zwischen Haas und den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates für Gesprächsstoff im Dorf (siehe Kasten unten), und nun muss der Präsident im Doppelamt auch bei der Schule einen Brand löschen. Was ist geschehen?

Wogen glätten ging gründlich schief

Letzten Mittwoch trifft ein von Schulleiterin Sauder und Schulpräsident Haas unterzeichneter Brief bei den Eltern der Salmsacher Schulkinder ein. Darin steht, dass die 1.- und 4.-Klässler die Klasseneinteilung erfahren hätten und einige daraufhin Vermutungen über ihre künftige Lehrperson angestellt hätten. Im Schreiben, das der «Thurgauer Zeitung» vorliegt, heisst es:

«Die Kinder haben Aussagen gemacht, die im Verständnis von Erwachsenen als Verleumdung gelten.»

Man weise alle Behauptungen zurück, sie seien von den Kindern frei erfunden, heisst es weiter im Elternbrief.

Offensichtlich wollten die Schulleitung und das Präsidium mit diesen Zeilen die Wogen glätten – was jedoch gründlich schiefging. Noch am Mittwochabend wurde eine ausserordentliche Schulkommissionssitzung einberufen. Anscheinend erfuhren die Behördenmitglieder erst durch den Elternbrief, dass gewisse Vorwürfe im Raum stehen, ohne aber genauere Kenntnisse zu haben, um welche Vorwürfe es sich dabei handelt.

Nach der Krisensitzung das Kriseninterventionsteam

Zudem soll Martin Haas auch seine Gemeinderatskollegen an der Sitzung vom Dienstagabend mit keinem Wort über diesen besagten Brief informiert haben, als die Schule Thema war. Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann bestätigt das ebenfalls. Sie erfuhr erst im Laufe des Mittwochs von mehreren Eltern davon. Gemäss Gemeindeordnung habe der Gemeinderat jedoch die Oberaufsicht über die Schule, sagt Bruggmann.

Gemeinderäte überwerfen sich mit Martin Haas Der Konflikt zwischen den vier Salmsacher Gemeinderäten und ihrem Präsidenten Martin Haas eskalierte Anfang Mai, als das Quartett keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich mit einem offenen Brief an die Medien zu wenden. Der Vorwurf lautete, Haas liefere unvollständige Informationen und übergehe seine Ratskollegen in wichtigen Entscheidungsprozessen. «Leider ist die Zusammenarbeit durch verschiedentlichen Vertrauensmissbrauch stark getrübt», liessen die übrigen Gemeinderäte damals verlauten.

Es stellte sich heraus, dass die Differenzen sich vor allem um Baufragen drehten. Ende Mai erwägte der Gemeinderat deshalb, Martin Haas, der auch die Funktion des Bauverwalters ausübte, das Bauwesen zu entziehen.

Dieser nächste Schritt erfolgte Anfang Juni und die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellte fest, dass «Sachen aus dem Ruder gelaufen» seien. (man)



Nach der Krisensitzung der Behörde stand bereits am Tag danach ein Kriseninterventionsteam auf der Matte, um mit den Schülerinnen und Schülern über deren Aussagen zu sprechen. Davon, und dass ihre Kinder am Donnerstagmorgen teilweise einzeln und über längere Zeit befragt wurden, erfuhren die Eltern erst am Freitag in einem zweiten Elternbrief, wie mehrere Mütter und Väter bestätigen. Auch von den geäusserten Vorwürfen der Kinder erhielten viele erst aus diesem zweiten Brief Kenntnis, nämlich «übertriebene Strenge» und «Missachtung der Privatsphäre».

Im diesmal von allen Mitgliedern der Schulkommission sowie der Schulleiterin unterzeichneten Schreiben wird jedoch beschwichtigt. Man habe die Sorgen der Kinder aufgegriffen und es sei deutlich geworden. Diese seien unbegründet.

Einige Eltern lassen sich nicht beschwichtigen

Das reicht jedoch einigen Eltern nicht. Zum einen stören sie sich daran, wie sie der TZ schreiben, dass es im ersten Brief hiess, die Kinder hätten alles frei erfunden – noch bevor überhaupt seriöse Abklärungen getroffen worden seien.

Andere Eltern prangern den «Maulkorb» für Schülerinnen und Schüler an. Angeblich sei ihnen gesagt worden, sie dürften in Zukunft keine Aussagen mehr machen, in denen sie den Lehrpersonen eine Missachtung der Privatsphäre vorwerfen. «So wird den Kindern signalisiert, dass sie bei einem allfälligen Übergriff nichts erzählen dürfen», schreibt eine Mutter, deren Name der «Thurgauer Zeitung» bekannt ist. Mit Namen möchte sie jedoch nicht in der Zeitung stehen. Die Mutter sagte am Montagnachmittag am Telefon:

«Ich befürchte, dass meinem Kind dadurch Nachteile in Form schlechter Noten entstehen»,

Die Antwort von Martin Haas traf am Montagabend erst bei Redaktionsschluss ein. Er wird in der «Thurgauer Zeitung» vom Mittwoch, 1. Juli, Stellung zu den Vorwürfen nehmen können.