Salmsach «Der Rekurs ist nach wie vor hängig»: Verwirrung um die Lohnkürzung von Gemeindepräsident Martin Haas per Anfang diesen Jahres Die Salmsacher Gemeindeversammlung hat ihrem Gemeindepräsidenten im November zwanzig Prozent des Salärs gestrichen. Ein Stimmbürger sieht aber die Behörde zuständig. Im Zuge des laufenden Verfahrens steht gerade alles in der Schwebe. Tanja von Arx 08.01.2021, 16.50 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas will nicht von sich aus auf seinen Lohn verzichten. Reto Martin

Die Verwirrung ist gross. Im November haben die Salmsacher an der Gemeindeversammlung eine Lohnkürzung von Gemeindepräsident Martin Haas beschlossen, um rund 30’000 Franken oder zwanzig Prozent seines Salärs, nachdem ihm im Zuge behördeninterner Querelen das Bauressort entzogen wurde (unsere Zeitung berichtete). Und zwar per 1. Januar, also vor mittlerweile über einer Woche; allerdings steht dagegen ein Rekurs im Raum, den ein Stimmbürger beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) eingereicht hat (TZ vom 1. Dezember). Gemäss Gemeindeordnung sei für eine Kürzung der Gemeinderat zuständig, so der Einwand. Es kommt aber noch verzwickter: Dieser ist momentan gar nicht beschlussfähig, da im Zuge von gleich drei Rücktritten und nicht erfolgreichen Ersatzwahlen nur drei von eigentlich fünf Räten amtieren. Träte Haas in den Ausstand, würden die verbleibenden zwei in der Angelegenheit keine Mehrheit bilden.