Der Salmsacher Gemeindepräsident äussert sich zum Plakatdebakel

Salmsach «Der Gemeinderat hat sich gegen zusätzliche Ständer entschieden»: Im Nachgang an den Artikel über das Plakatdebakel meldet sich der Gemeindepräsident zu Wort Nach einem Streit zwischen dem Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas und der Queer Thurgau sowie der örtlichen SP hat der Gemeinderat entschieden, keine Plakatständer mehr für politische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Gemeindepräsident Haas erklärt die Hintergründe. Tanja von Arx 01.10.2021, 16.50 Uhr

Der Disput zwischen Martin Haas und der Queer Thurgau sowie der örtlichen SP drehte sich um Abstimmungsplakate zur «Ehe für alle». Anthony Anex / KEYSTONE

Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas meldet sich im Nachgang zum Artikel vom 1. Oktober betreffend die Handhabung der gemeindeeigenen Plakatständer. Er wolle sehr wohl auf die Frage antworten, warum die Gemeinde sich nicht überlege, mehr Plakatständer zur Förderung der politischen Meinungsbildung anzuschaffen. Die zweite Anfrage der Thurgauer Zeitung in diesem Zusammenhang am Vormittag des Vortages habe er nicht beantworten können, da er an einer Tagung gewesen sei.