Plakatdebakel in Salmsach hat Konsequenzen

Salmsach «Der Aufwand wäre schwer einzuschätzen»: Plakatdebakel hat Konsequenzen – die Gemeinde will künftig keine Ständer mehr für politische Zwecke zur Verfügung stellen Queer Thurgau und die örtliche SP warfen Gemeindepräsident Martin Haas im Abstimmungskampf zur «Ehe für alle» Parteilichkeit vor. Namentlich, indem er den Befürwortern im Dorf keinen Plakatständer zur Verfügung stellte. Der Disput hat eine grundlegende Diskussion im Gemeinderat ausgelöst. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 01.10.2021, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um solche Aushänge drehte sich der Konflikt zwischen Queer Thurgau, der örtlichen SP und dem Gemeindepräsidenten. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Einmal mehr reibt man sich bei Neuigkeiten zu Salmsach die Augen. Wie im Amtsblatt steht, will offenbar die Gemeinde, die zuständig ist für politische Belange, keine Plakatständer mehr für politische Zwecke zur Verfügung stellen. Dies im Nachgang an den kürzlichen Streit, bei dem Queer Thurgau und die örtliche SP Gemeindepräsident Martin Haas vorwarfen, sich unzulässig in den Abstimmungskampf über die «Ehe für alle» einzumischen (unsere Zeitung berichtete).

In der amtlichen Begründung heisst es von Seiten des Gemeinderates:

«Der Aufwand wäre schwer einzuschätzen, je nach Anzahl Abstimmungen und interessierter Parteien.»

Zudem verfüge die kleine Gemeinde nicht über viele gleichwertige Standorte, was eine «faire Verteilung erschweren» würde. Es wird verwiesen: «Für die künftige Plakatierung vor Abstimmungen gelten somit die kantonalen Vorschriften sowie die ‹Richtlinien über Strassenreklamen in Salmsach›.»

Martin Haas: «Es gibt keinen direkten Zusammenhang zum Streit»

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach. Bild: Reto Martin

Auf Nachfrage verneint Martin Haas indes einen direkten Zusammenhang zum Disput mit Queer Thurgau und SP. «Da gibt es keinen.» Dieser sei einfach der Auslöser der Diskussion im Gemeinderat gewesen, dass man sich über den Umgang mit dem mobilen Plakatständer unterhalten habe.

Auf die Frage, ob es der Gemeinderat nicht als Aufgabe der politischen Gemeinde erachte, die freie politische Meinungsbildung respektive Meinungsäusserungsfreiheit zu fördern, sagt Haas: «Genau deshalb hat sich der Gemeinderat entschieden, in Zukunft den Plakatständer nur noch für Anlässe von Vereinen innerhalb der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.» Mit lediglich einem verfügbaren Plakatständer könne man nichts zur freien politischen Meinungsbildung beitragen. «Aus diesem Grund gilt für das Gemeindegebiet Salmsach die kantonale Regelung für Plakatierung, welche es ermöglicht, an den erlaubten Orten die Meinungsbildung und -äusserung zu fördern.»

Auf die Nachfrage, ob sich die Gemeinde im vorliegenden Fall nicht überlege, mehr Plakatständer anzuschaffen, sagt Haas nichts.

Queer Thurgau und SP redeten von «falschem Spiel»

Queer Thurgau und SP schrieben im Vorfeld der Abstimmung in einem Leserbrief, der Salmsacher Gemeinderat habe ihnen zuerst erlaubt, einen der beiden gemeindeeigenen Plakatständer zu benutzen. Sie hätten der Gemeinde dann wie in einem solchen Fall üblich die Plakate geliefert mit dem Ergebnis, dass Haas die Bewilligung zurückgezogen habe. «Dies mit der Begründung, dass sich die Gemeinde nicht in politische Prozesse einmische.»

Queer Thurgau und die SP unterstellten Haas ein falsches Spiel. Die Begründung wäre denn ein Witz. Haas hätte den Befürwortern der «Ehe für alle» offensichtlich einfach keine Werbemöglichkeit bieten wollen, weil ihm die Vorlage gegen den Strich gehe, liessen sie durchblicken. Diese Vermutung würde durch die Tatsache gestützt, dass ein Plakat der Gegner in der Landwirtschaftszone stünde, was Haas in anderen Fällen nicht tolerieren würde.

«Ein Schelm, wer Böses dabei denkt oder gar eine versuchte Einflussnahme vermutet.»

Haas wies den Vorwurf der Parteilichkeit vehement zurück. Sein Entscheid hätte überhaupt nichts mit seiner eigenen Meinung zu tun. Er hätte sich auch nicht über einen Beschluss des Gemeinderates hinweggesetzt. Richtig wäre, dass die Gemeinde den mobilen Plakatständer offiziell für politische Werbung zur Verfügung stellen würde, wenn die ortsansässigen Vereine gerade keinen Bedarf hätten. In einem solchen Fall dürfte er aber nicht auf gemeindeeigenem Land stehen.

Die Befürworter der «Ehe für alle» dürften wie versprochen den Plakatständer nutzen, sie müssten aber einen geeigneten Standort dafür finden. Falsch wäre auch die Unterstellung, er würde bei den Gegnern der Vorlage beide Augen zudrücken. Politische Plakate in der Landwirtschaftszone aufzustellen wäre verboten. Doch: «Wenn jemand gegen die Vorschriften verstösst, müssen wir davon Kenntnis haben, um einschreiten zu können.» Ihm wäre nichts zu Ohren gekommen oder aufgefallen.