70-jähriger Mammutbaum auf dem Arenenberg wird gefällt

Am Mittwoch musste auf dem Arenenberg ein 35 Meter hoher Mammutbaum fallen. Er war in den 1950er-Jahren zu nah an die Schlosskapelle heran gepflanzt worden. Sein Wurzelwerk stellte eine Bedrohung für das Fundament des historischen Bauwerks dar.

Rahel Haag 26.01.2022, 16.40 Uhr