Salenstein Viel Arbeit auf dem Eugensberg: Wie die neuen Schlossherren ihr Anwesen schonend modernisieren wollen Schlossbesitzerin Alexandra Schmid und Architekt Peter Dransfeld freuen sich. Die Baubewilligung für die Umbauten und Renovationen der feudalen Liegenschaft in Salenstein liegt vor. Urs Brüschweiler 21.01.2021, 05.30 Uhr

Die Baubewilligung für den Umbau des Schloss Eugensberg ist da. Architekt Peter Dransfeld und Schlossherrin Alexandra Schmid freuen sich. Bild: Andrea Stalder

«Die Baubewilligung lag am Samstag im Briefkasten des Schlosses.» Das sagt dessen Besitzerin Alexandra Schmid. Zügig sei das gegangen, findet der Ermatinger Architekt Peter Dransfeld. Auf jeden Fall ist die Freude auf dem Eugensberg oberhalb von Mannenbach gross. Der Umbau des historischen Anwesens soll nun im Frühjahr beginnen können.

Nach Abschluss der Renovation – etwa im Sommer 2022 will man fertig sein – wollen die neuen Schlossbesitzer, Christian und Alexandra Schmid, dann endlich und endgültig hier einziehen. «Wir haben uns in der Gegend gut eingelebt, auch wenn wir wegen Corona noch nicht viele Leute kennenlernen konnten», erzählt Alexandra Schmid.

«Wir sind definitiv hier angekommen.»

Auf Spaziergängen haben die neuen Besitzer zumindest den Wald ihrer Liegenschaft besucht. «Viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Aber es ist hier auch mit Schnee einfach wunderschön.»

Kritische und Konstruktive Begleitung der Behörden

Peter Dransfeld und Alexandra Schmid auf der Treppe im Schloss. Bild: Andrea Stalder

Zurzeit wohnt das Ehepaar noch im zugehörigen Gutsbetrieb unweit des Schlosses. Bevor sie wirklich ins Schloss einziehen, steht noch viel Arbeit an. Geplant hat diese das Team von Peter Dransfeld. Er zeigt sich beeindruckt über die schnelle Erteilung der Baubewilligung durch die Gemeinde Salenstein.

Trotz einer Einsprache dauerte es nach dem Baugesuch im September nur gerade vier Monate, bis sie vorlag. Das sei trotz des Bedarfs an zahlreichen Stellungnahmen, wie etwa von der Denkmalpflege oder des Brandschutzes, vergleichsweise kurz für ein so anspruchsvolles Projekt. Er richtet deshalb seinen Dank an die Gemeinde und die kantonalen Behörden für die «kritische und zugleich konstruktive» Begleitung.

Fast 20 Jahre lang vernachlässigt

Schmids wollten von Anfang an nur geringfügige Änderungen vornehmen, berichtet Dransfeld. «Und dieser Absicht sind sie treu geblieben.» Von aussen werde das Schloss nachher immer noch genau gleich aussehen, im Innern immerhin noch zu 97 Prozent, sagt der Architekt.

«Der Charakter verändert sich nicht.»

Den Konkurs der Erb-Gruppe vor nicht ganz 20 Jahren merke man der Liegenschaft aber an. So lange seien hier vom ehemaligen Schlossbesitzer kaum grössere Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. «Kein Nagel wurde seither mehr eingeschlagen», sagt Peter Dransfeld etwas überspitzend. Auch wenn der Gesamteindruck des Schlosses gut sei, entdecke man auf den zweiten Blick zahlreiche Schäden und die Haustechnik sei veraltet. «Der Balkon auf der Nordseite ist akut einsturzgefährdet.»

Das heutige Erscheinungsbild prägte Hippolyt Saurer

Das Architekturbüro hat für die Planung der Renovation alte Pläne des Anwesens ausgegraben. «Es war zum Teil richtige Detektivarbeit.» Um das Jahr 1820 hatte Eugène de Beauharnais, der Stiefsohn Napoléon Bonapartes, das Schloss erbaut. Der Grossindustrielle Hippolyt Saurer erweiterte den Eugensberg dann vor rund 100 Jahren zu dem Gebäudekomplex, den er zum grossen Teil noch heute darstellt. «Er hat alles komplett umgestellt und dem Schloss sein heutiges Gesicht verliehen», erzählt Dransfeld. Am äusseren Erscheinungsbild hätte der Vorbesitzer und 2017 verstorbene Rolf Erb nicht viel verändert.

Investition eines «mittleren einstelligen Millionenbetrags»

Nach dem Kauf des Anwesens im März 2019 für rund 36 Millionen Franken müssen Schmids nun also noch einmal tief in die Taschen greifen. Je etwa eine Million Franken werden sie investieren für die Sanierung der Gebäudehülle, die Erneuerung der Haustechnik und in den Erhalt der historischen Ausstattung, wie Teppiche, Parkett oder Stuck. Insgesamt komme dabei ein «mittlerer einstelliger Millionenbetrag» zusammen, informiert Dransfeld.

Die mehr als 500 Objekte im Haus werde man in den nächsten Monaten inventarisieren und teilweise vorübergehend umplatzieren. Für den Architekten ein besonderes Anliegen ist die geplante neue Heizungsanlage.«Schmids besitzen zum Glück genug Wald. Sie können mit diesem Holz künftig heizen und so 60'000 Liter Öl pro Jahr einsparen.»