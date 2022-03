Salenstein plant Neubauten im Dorfkern

Salenstein «Quartier mit hoher Qualität» in einer hochsensiblen Zone: Salenstein plant sein Zentrum neu Im Salensteiner Dorfkern soll eine Überbauung mit insgesamt 14 Häusern in Etappen entstehen. Der Gestaltungsplan liegt auf und die Bevölkerung ist zur Stellungnahme aufgerufen. Kurt Peter 18.03.2022, 16.42 Uhr

Blick in die geplante Überbauung von der Eugensbergstrasse her. Bild: Züst, Gübeli, Gambetti Architektur

Salensteins Gemeindepräsident Bruno Lorenzato begrüsste die Interessierten zur Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Salenstein. Der nun aufliegende Gestaltungsplan «Dorfkern Salenstein» sei seit 2019 in Bearbeitung, eine Vorprüfung durch den Kanton habe erstmals im April 2021 stattgefunden, nach einigen Anpassungen sei die zweite Vorprüfung im Februar dieses Jahres abgeschlossen worden.

Ein sehr spezieller Ort

Die aus dem Projektwettbewerb stammende Planung «Napoleon» der Züst, Gübeli, Gambetti Architektur und Städtebau AG wurde am Donnerstagabend durch Architekt Michel Gübeli vorgestellt. «Das vorliegende Richtprojekt war Basis für den Gestaltungsplan, die Erarbeitung war spannend und herausfordernd, handelt es sich hier doch um einen sehr speziellen Ort.» Das Projekt nehme die bestehende Obstbaumwiese auf, werde doch in der Überbauung viel Wert auf Umgebungsgestaltung mit Freiflächen gelegt.

Entlang der Eugensbergstrasse werde die Siedlungsstruktur aufgenommen, Vor- und Rücksprünge seien charakteristisch. «Es gibt zwar die erwartete Verdichtung, doch den Räumen wird grosse Sorgfalt gewidmet. Damit die Überbauung ins Ortsbild passt, wurden Satteldächer gewählt, es handelt sich hier um eine hochsensible Zone», erklärte Michel Gübeli. Der Durchgang durch die neue Siedlung sei gewährleistet.

Eigentums- und Mietwohnungen

Landschaftsarchitektin Jacqueline Noa betonte, dass «die Umgebung genauso wichtig ist wie die Erscheinung der Häuser». So seien verschiedene Aufenthaltsräume geplant, im Erdgeschoss seien Vorgärten angedacht, mit dem Ziel die Privatsphäre zu gewährleisten. Neben den grossen Bäumen wie Linde und Eiche gebe es pflegeleichtere Wildobstgehölze. «Alles in allem wird es ein grosszügiger Freiraum.» Zehn Gebäude sind dreigeschossig, vier werden in der Art von Reihenhäusern realisiert.

Der Gestaltungsplan wurde vom bha-Team erarbeitet. Ortsplanerin Karen Hofmann sprach von einem «Quartier mit hoher Qualität». Oberirdisch seien fünf Parkplätze vorhanden, in der Tiefgarage 190 für die im Vollausbau realisierten 120 Wohnungen. Diese Anzahl von Parkplätzen wurde in der Diskussion kritisiert: «Die verwendete Norm mag für die Stadt gelten, bei uns auf dem Land hat doch jede Familie zwei Autos», meinte ein Votant. Einkaufen sei im Dorf nicht möglich, daher sei mit zunehmendem Verkehr zu rechnen. «Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, einen Dorfladen zu betreiben», meinte Bruno Lorenzato. Die Gemeinde sei froh, dass das Projekt mit Eigentums- und Mietwohnungen eine gute Durchmischung anstrebe.

Vernehmlassung läuft Bis 31. März liegt der Gestaltungsplan in der Gemeindeverwaltung auf. Eine Fragerunde findet am 24. März statt. Nach der Auflagefrist und der Bearbeitung der Eingaben folgt die öffentliche Auflage. (kp)