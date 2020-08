Amriswiler Schulmuseum zeigt Sonderausstellung zum Thema Homeschooling Das Schulmuseum Mühlebach startet am Sonntag, 16. August, 14 bis 17 Uhr, nach dem von der Coronapandemie verursachten Lockdown in das zweite Museumshalbjahr. (red) 12.08.2020, 11.30 Uhr

Eine Attraktion im Schulmuseum Mühlebach ist das historische Klassenzimmer. Bild: Donato Caspari (Amriswil, 2. September 2014)

Um 14.15 Uhr wird mit einer Vernissage die kleine Sonderausstellung «#ZUHAUSEMACHTSCHULE – Homeschooling in der Coronazeit in Bild und Text» eröffnet. Die Besucher werden gebeten, eine Schutzmaske zu tragen und die Kontaktdaten anzugeben.

Landesweiter Wettbewerb

Das Schulmuseum rief zwischen März und Mai mit einem Wettbewerb die Schülerinnen und Schüler der Volksschule in der ganzen Schweiz über Soziale Medien auf, ihren Arbeitsplatz und Arbeitsalltag in der Zeit des Homeschoolings in Bildern und Texten zu dokumentieren.

Mit rund 700 Einsendungen leisteten die Teilnehmer einen wichtigen Beitrag zur Geschichte in einer aussergewöhnlichen Zeit. Aus diesem Wettbewerb ist die eingangs erwähnte Sonderausstellung entstanden.

Rückkehr zu den gewohnten Öffnungszeiten

Die Coronapandemie ist noch nicht Geschichte. Daher eröffnet das Schulmuseum die neue Ausstellung, ganz dem Zeitgeist entsprechend, um 14.15 Uhr mit der ersten Live-Vernissage auf Instagram (Account «schulmuseum»).

Das Schulmuseum Mühlebach ist ab 16. August wieder jeden Mittwoch und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Neben der erfolgreichen Wechselausstellung «Fleiss und Schweiss. Vo de Näschi und de Hobli zum textilen und technischen Gestalten» können das historische Schulzimmer und Teile der ehemaligen Lehrerwohnung besichtigt werden.

Einzigartig in der Schweiz

Führungen für Schulklassen und Gruppen sind nach Voranmeldung immer möglich. Das historische Schulzimmer bietet grosszügig Raum, um in die Vergangenheit der Thurgauer Volksschule einzutauchen.

Es lohnt sich, denn das Schulmuseum Mühlebach ist das einzige in der Schweiz, das in einem ehemaligen Schulhaus untergebracht ist. Der Seminarraum ist ein als idealer Ort für Workshops, Seminare, Tagungen und Familienzusammenkünfte.

Alle Infos zum Ablauf der Vernissage und den Angeboten gibt es unter www.schulmuseum.ch oder direkt per E-Mail an info@schulmuseum.ch.