Rückblick Dorfgeschichten – damals in Sitterdorf: Altes Wartehäuschen ist umgezogen Das Ehepaar Niklaus aus Sitterdorf hat viele Jahre ein Elektrofachgeschäft geführt. Das Bahnhofwartehäuschen haben sie zu einem Freizeithäuschen umfunktioniert.

Mit dem Freizeithäuschen, das einst ein Wartehäuschen beim Bahnhof Sitterdorf war, sei vor mehr als 60 Jahren ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ruth und Ernst Niklaus werfen einen Blick zum Horber Weiher, während sie erzählen: «Viele schöne, gemütliche Stunden mit unserer Familie und Gästen dürfen wir hier geniessen.»

Das Ehepaar Niklaus hat 39 Jahre lang das Elektrofachgeschäft an der Grabenstrasse 12 in Bischofszell geführt – von 1956 bis 1995. Doch begonnen hat alles schon viel früher. Ernst Niklaus gründete im Jahre 1948 die Elektro Niklaus. «Zuerst war das Elektrofachgeschäft noch in meinem damals neu erstellten Einfamilienhaus in Sitterdorf untergebracht. Unterstützt wurde ich zu Beginn von einem Elektriker-Lehrling», erzählt der 97-jährige Sitterdorfer. Sieben Jahre später hat er Ruth Graf geheiratet. Seine Frau Ruth hatte im Elektrofachgeschäft die administrative Leitung. Das Unternehmen sei dann stetig gewachsen. Bei der Geschäftsübergabe im Jahre 1995 an den Bischofszeller Gabriel Weingart seien es mehr als 30 Mitarbeiter gewesen. Ernst Niklaus erzählt, dass er als Bauernsohn in Heldswil aufgewachsen sei. Mit dem Velo sei er jeden Tag von seinem Wohnort nach Arbon zur Arbeit geradelt. Bei der Saurer Nutzfahrzeuge habe er nämlich eine Elektriker-Lehre gemacht – später dann als Betriebselektriker bei der Obstverwertung Obi in Bischofszell gearbeitet und auch noch die Meisterprüfung absolviert.

Als Ernst Niklaus noch in der Obi gearbeitet hat, bekam er den Auftrag, in drei neu erstellten Einfamilienhäusern in Sitterdorf die elektrischen Installationen auszuführen. Daraus seien auch Beziehungen zur Dorfbevölkerung entstanden. Eines dieser Wohnhäuser hat er selber gekauft – Ruth und Ernst Niklaus wohnen noch heute darin.

Wartehäuschen vor dem Abbruch gerettet

Schon früh habe er von einem kleinen Freizeithäuschen geträumt – von einem Örtchen zum Ausspannen. Doch woher ein Häuschen? Der Zufall wollte es, dass im Zusammenhang mit dem Bahnhofsneubau in Sitterdorf im Jahre 1961 das Wartehäuschen abgebrochen werden sollte. Ernst Niklaus hat davon erfahren und das Häuschen sogleich vor dem Abbruch gerettet. Doch leider ohne Emaille-Ortstafel mit der Aufschrift Sitterdorf, denn diese sei schon einige Zeit zuvor von einem Langfinger in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abmontiert worden, bedauert er. Ernst Niklaus war nun im Besitz eines «Freizeithäuschens». Doch wohin damit? Ruth und Ernst Niklaus mögen sich noch gut an jenen Tag erinnern, als frühmorgens ein Anruf kam, dass ein Fischer eine Stromleitung beim Horber Weiher in Wilen-Gottshaus unabsichtlich abgerissen hatte. Elektrofachmann Ernst Niklaus war in der Elektrakorporation und hat dann sogleich die Freileitungsreparatur ausgeführt. «Ich habe dabei dem damaligen Präsidenten Walter Schmid erzählt, dass ich noch ein Plätzchen für mein Freizeithäuschen suche», sagt er. Bald schon hat Ernst Niklaus die Bewilligung erhalten, das Häuschen beim Horber Weiher hinzustellen. Dieser Weiher habe dazumal den Gebrüdern Brunnschweiler aus Sorntal bei Hauptwil sowie dem Textilunternehmer Bärlocher aus dem Rheintal gehört. Arbeiter der Transportfirma Egger aus St.Gallen hätten dann das Wartehäuschen in Sitterdorf abmontiert und mit Hilfe eines Kranwagens auf dem Vorplatz beim damaligen Restaurant Freihof in Wilen-Gottshaus zwischendeponiert. Der Freihof, welcher der Familie Schläpfer gehörte, stand direkt an der Hauptstrasse – gleich oberhalb des Horber Weihers. Nachdem das Fundament beim Weiher erstellt worden war, wurde das Häuschen dorthin transportiert. «Im Winter, als der Weiher zugefroren war, konnte es ohne grossen Kraftaufwand zu zweit von Hand über das spiegelglatte Eis gezogen werden», sagt Ernst Niklaus und lacht. In den darauffolgenden Jahren liessen Ruth und Ernst Niklaus ihr Freizeithäuschen sukzessiv um- und ausbauen sowie den Anschluss an die öffentliche Kanalisation erstellen. Der Zufall wollte es, dass Ernst Niklaus den Horber Weiher im Jahre 1981 erwerben konnte. Zufall und Glück hätten wirklich mitgespielt.

Flugplatzeröffnung im Jahre 1962

Auch an die Eröffnung des Flugplatz Sitterdorf im Jahre 1962 mag sich das Ehepaar Niklaus gut erinnern. Für die Einheimischen sei es ein besonderes Erlebnis gewesen, einen Flugplatz in unmittelbarer Nähe zu haben. Doch bis es so weit war, habe es einige Einsprachen wegen befürchteter Lärmimmissionen gegeben. Später sei dann noch ein Helikopterstandort dazugekommen.

Zwischen 1994 und 1999 erlangte Sitterdorf einen grossen Bekanntheitsgrad. Die Fernsehserie «Fascht e Familie» von Charles Lewinsky wurde von der St.Galler Firma Videcom in Sitterdorf gedreht. Bei den Aufnahmen, die jeweils in einem Raum der Getränkehandlung Aepli stattfanden, sei immer ein Publikum im Studio gewesen, das die Aufgabe hatte, nach jeder Pointe zu lachen. Diese Lacher wurden aufgenommen und seien fester Bestandteil der Serie gewesen, erklärt Ruth Niklaus.

In den vergangenen Jahren habe sich in Sitterdorf doch einiges verändert. «Als ich im 1948 nach Sitterdorf gezogen bin, gab es noch 18 Bauernhöfe. Heute gibt es gar keinen mehr», sagt Ernst Niklaus.

Im Militär sei er Motorfahrer gewesen und als Unteroffizier mit einem Jeep oder Lastwagen gefahren, erinnert sich Ernst Niklaus. Vor vielen Jahren habe er einen alten Militär-Jeep mit Jahrgang 1958 gekauft und diesen restaurieren lassen. «Damit haben wir grosse und unbeschreiblich schöne Ausflüge gemacht», schwärmt die 90-jährige Ruth Niklaus. Und ihr Mann ergänzt, dass er seine Oldtimer-Fahrzeuge inzwischen verkauft habe. Mit dem Militär-Töff sei er noch bis vor ein paar Jahren unterwegs gewesen, erzählt der ehemalige Geschäftsmann.

Ernst Niklaus war von 1981 bis 1996 im Gemeinderat der Munizipalgemeinde Zihlschlacht. Er ist heute noch im Unteroffiziersverein Bischofszell sowie in der militärischen Kadervereinigung. Die beiden rüstigen Senioren sind sich einig: «Wir haben enorm viel erlebt und sind dankbar, dass wir auf ein glückliches und erfülltes Leben zurückblicken dürfen.»

