rückblick Dorfgeschichten – damals in Hauptwil: Papierblumen an Gonzenbachs Veston Louise Eisenhut und Hanny Freyschlag aus Hauptwil kennen sich mehr als 50 Jahre. Ein Mann blieb ihnen im Gedächtnis. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 01.02.2022, 16.45 Uhr

Hanny Freyschlag mit ihrem Ordner mit 132 alten Karten aus Hauptwil. Louise Eisenhut mit einem Plakat vom Weiherfest 1981. Die Frauen stehen vor einem Bild mit dem Hauptwiler Türmli. Bild: Yvonne Aldrovandi

Die beiden Frauen sitzen in der gemütlichen Stube und schwelgen in Erinnerungen. Louise Eisenhut und Hanny Freyschlag erzählen aus früheren Zeiten, von ihrer Heimat, dem Dorf Hauptwil – von damals, als vieles noch anders war.

«Hauptwil isch mis Dihei, mini Heimat», sagt Hanny Freyschlag, während sie in ihrem Ordner mit 132 alten Karten aus Hauptwil blättert. Es sind Karten, die sie in all den Jahren gesammelt hat. Zeitlebens wohnte sie in Hauptwil, nur kurze Zeit habe sie in jungen Jahren auswärts ihre Ausbildung gemacht. Sie könnte sich keinen anderen Wohnort vorstellen, sagt sie.

Louise Eisenhut kam im Jahre 1961 nach Hauptwil und heiratete hier. Heute wohnt sie mit Ehemann Willy in Bischofszell. Ihr Mann war gelernter Spengler und hat als Werkstattchef bei der damaligen Lüftungsspenglerei Jöler in Hauptwil gearbeitet. Louise Eisenhut und Hanny Freyschlag kennen sich über einem halben Jahrhundert.

Die 74-jährige Hanny Freyschlag erzählt, dass ihr Vater Ernst Carniello Färbermeister in der ehemaligen Rotfarb gewesen sei. Viele Gastarbeiter aus Italien hätten zu jener Zeit dort in Hauptwil eine Anstellung gehabt. Die Rotfarb, wo Garn gefärbt wurde, sei nebst einer Stickerei und zwei Webereien ein bedeutender Arbeitgeber gewesen. Die Textilprodukte seien in alle Welt verkauft worden, erzählt Freyschlag. Ab und zu habe ihr Vater am Wochenende bei der einstigen Autogarage Aebi gearbeitet und dort Benzin sowie Öl herausgegeben. Als Entschädigung durfte er sich manchmal ein Auto ausleihen, um mit der Familie einen Ausflug zu unternehmen. Hanny Freyschlag sagt:

«Denn ein eigenes Auto hatten wir damals noch keines.»

Ihre Grosseltern seien 1898 aus Norditalien eingewandert und hätten sich in Hauptwil kennen gelernt. Grossvater Luigi arbeitete in einem Baugeschäft in Niederbüren und lief jeden Morgen von Hauptwil nach Niederbüren. Um sich vor der Kälte im Winter zu schützen, habe er jeweils die Kleider mit Zeitungspapier ausgestopft. Harte Zeiten seien es einst gewesen.

Jedes Jahr ins Altersheim in die Ferien gekommen

«Als junge Frau machte ich ein Haushaltslehrjahr in Zürich und anschliessend eine 18-monatige Ausbildung zur Kinderpflegerin in Baden», erzählt Hanny Freyschlag. Das Heimweh habe dann aber zugeschlagen. «Ich habe Hauptwil schon vermisst, wenn ich nur ein paar Tage ferienhalber weg war», erinnert sich die quirlige Seniorin und lacht. Nach ihrer Rückkehr nach Hauptwil leitete sie sechs Jahre die Kinderkrippe in der Rotfarb.

Später erhielt Hanny Freyschlag eine Anstellung im Altersheim Schloss Hauptwil, wo sie insgesamt 32 Jahre arbeitete. Das Schloss liess die Handelsfamilie Gonzenbach 1664/65 erbauen und es diente der Familie als Wohn-, Geschäfts- und Gerichtsherrensitz. Die Gebrüder Hans Jakob und Bartholome Gonzenbach waren im Leinwandhandel tätig. Ab 1953 beherbergte die dann restaurierte Schlossanlage ein Altersheim. Zuvor sei dort auch noch eine Haushaltungsschule gewesen. «Ich mag mich auch an einen Herrn Gonzenbach erinnern», sagt Freyschlag. Dieser habe in einem Heim im St.Katharinental bei Diessenhofen gelebt und sei einmal im Jahr ins Altersheim in die Ferien gekommen.

«Dieser Gonzenbach ist überall aufgefallen. Er trug stets unzählige farbige Papierblumen und Abzeichen an seinem Veston.»

Das Uhrwerk des «Türmli» von Hand aufgezogen

Die 82-jährige Louise Eisenhut erzählt, dass früher kaum ein Mädchen eine Ausbildung machen konnte. Das notwendige Volksschulwissen habe dazumal für das Berufsziel Hausfrau genügt.

«Um Geld zu verdienen, arbeitete ich nach meiner Schulzeit bei einer Familie im Haushalt, danach in einem Restaurant im Service.»

Einen beruflichen Neuanfang wagte Louise Eisenhut im Jahre 1987, als ihre beiden Kinder erwachsen waren. Auch sie erhielt eine Anstellung im Schloss Hauptwil. «Es war wunderschön, im Altersheim zu arbeiten. Es herrschte eine herzliche Atmosphäre, die wir dem Heimleiterpaar Doris und Emil Gantenbein zu verdanken hatten. Wir waren wie eine grosse Familie und durften auch Weiterbildungen besuchen.» Emil Gantenbein habe noch jeden Abend das Uhrwerk beim «Türmli» von Hand aufgezogen. Später sei dieses Uhrwerk dann durch ein elektrisches ersetzt worden.

Im Jahre 1976 sei ein Bazar im Schloss veranstaltet worden. Der Erlös ging an den Einbau der Lavabos in sämtlichen Zimmern. Zuvor war auf jedem Stockwerk nur ein «Brüneli» im Gang. Dort sei jeweils ein willkommenes Morgenritual entstanden, weiss Louise Eisenhut noch von Heimleiter Gantenbeins Erzählungen. «Interessante und teils lustige Gespräche zwischen den Bewohnern hat es dort gegeben, wenn diese am Morgen in ihrem Nachthemd oder Schlafanzug auf den Stühlen im Gang warteten, bis sie an der Reihe waren», verrät sie schmunzelnd.

Benefizkonzert von Suzanne Klee

In den 90er-Jahren gab die Pop- und Countrysängerin Suzanne Klee ein Benefizkonzert in Hauptwil. Mit dem eingenommenen Geld konnte ein rollstuhlgängiger Weg vom Schloss, durch den Friedhof bis zur Hauptstrasse angelegt werden.

«Ich mag mich noch gut an die Hauptwiler Weiherfeste von früher erinnern. Die gab es schon vor 60 Jahren», sagt Hanny Freyschlag. Ein richtiges Dorffest sei das dann jeweils im Sommer gewesen – auswärtige Gäste seien einst nur wenige gekommen. Mit einem Fischerboot fuhren Mitglieder der organisierenden Dorfvereine nach dem Eindunkeln auf den Weiher und zündeten die Feuerwerksraketen. Die beiden Frauen sind sich einig:

«Es war jeweils ein schlichtes Feuerwerk, aber trotzdem wunderbar.»

Hanny Freyschlag erinnert sich auch noch an die Weihersanierung im Jahr 1972. «Die damals vorhandene Wassermenge im Hauptwiler Weiher war so gering, dass wir beim Baden im Schlamm stecken blieben.» Mit einem Saugbagger seien dann 50'000 Kubikmeter Schlamm vom Weiherboden abgepumpt und auf den umliegenden Wiesen verteilt worden. Die alte Badehütte wurde abgerissen und eine neue Badeanlage erstellt. «Ich habe noch in der alten Badi schwimmen gelernt», sagt Hanny Freyschlag. Louise Eisenhut ergänzt, dass früher im Winter der gefrorene Hauptwiler Weiher zu einem grossen Eisfeld wurde, auf dem sich alle gerne tummelten. Kurzum: Schön seien sie, die Erinnerungen an damalige Zeiten in Hauptwil.

